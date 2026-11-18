El mercado comienza a sacar la calculadora y pone la lupa sobre los dólares que necesita cubrir el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, de cara a 2027 y calcula que habría un faltante de entre US$ 17.000 y US$ 20.000 millones. En un año electoral, cuando la típica dolarización de carteras de los ahorristas imprimirá una presión adicional. A este escenario se suma un menor ritmo de compras del Banco Central (BCRA) en los últimos meses y la incertidumbre de los shocks externos, que podría complicar aún más el panorama.

De acuerdo a un informe de Fundación Mediterránea-IERAL, el principal desafío financiero del año que viene será cubrir los vencimientos de deuda en moneda extranjera tanto del Tesoro como del BCRA, que estiman en unos US$28.000 millones, en un contexto donde el equipo económico deberá pagar US$5.600 al FMI en términos netos, luego de años de flujo positivo hacia la Argentina. “Si se consideran de manera realista las fuentes de financiamiento hoy disponibles, puede estimarse un faltante de 17 mil millones de dólares, que requeriría un uso intensivo de reservas del Banco Central”, estimó.

“Los swaps con Estados Unidos y China, en caso de poder ejecutarse, deberían formar parte de un ‘Plan B’, no ser el ‘Plan A’. Por caso, cuando el Tesoro de Estados Unidos intervino el año pasado comprando pesos, lo hizo a un tipo de cambio cercano al “techo” de la banda cambiaria. Hoy esa brecha es del 30,0 %”, agregó el análisis.

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Por su parte, EcoGo calculó, entre la diferencia entre las obligaciones y las fuentes de financiamiento, un bache de US$ 16.250 millones (US$ 20.663 millones con los BOPREAL). La estimación de la consultora, que dirige Marina Dal Poggetto, contempló que el Tesoro Nacional necesitará cubrir vencimientos por US$ 23.033 y fuentes de financiamiento por US$ 6.784 millones.

A estos desafíos se suman la incertidumbre electoral y un contexto internacional que puede añadir presiones extras al programa del gobierno. Sobre todo en el riesgo país, que en los niveles actuales, en torno a los 850 puntos básicos, complica la emisión de deuda en Wall Street para buscar financiamiento por parte del equipo económico. Esta situación ocurre en medio de la volatilidad de los mercados financieros globales, presionados por el petróleo por encima de los US$100 y tasas globales altas, que influyen en la suba del índice que elabora el JP Morgan.

Menos colchón en el Tesoro para 2027

A su vez, los depósitos del Tesoro en el BCRA en dólares son de apenas US$ 59 millones, de acuerdo a EcoGo. Para lo que resta de 2026, los pesos alcanzan, pero los dólares dependen de organismos internacionales y del desembolso del FMI.

"Las compras de dólares del Tesoro del jueves pasado (12/11) se realizaron directamente al BCRA. El Tesoro le compró US$326 millones al Central ese día, lo que eleva el acumulado de compras directas al BCRA en lo que va del año a US$7.381 millones. Esto implica US$681 millones por encima de los US$6.700 millones contemplados en el programa financiero presentado el 6 de julio", sostuvo Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Javier Milei y Luis Caputo | Crédito: Cedoc Perfil

Para lo que resta de 2026, Hacienda enfrenta compromisos por US$ 1.600 millones, según PPI. Que Caputo vuelva a recurrir a compras del Cnetral dependerá del timing de los desembolsos que se esperan: US$ 860 millones del Fondo por la tercera revisión, sujeto a la aprobación del directorio del organismo internacional previstos para principios de diciembre, y US$ 1.000 millones de organismos internacionales.

Así, Toto comenzará el año que viene con menos dólares de lo que tenía previsto en el programa financiero presentado a mediados de año, donde estimaba US$3.700 en la cuenta de dólares del Tesoro en el BCRA. A esto se suma un compromiso importante a comienzos de 2027: el pago de Bonares y Globales de enero, por algo más de US$ 4.520 millones.

El BCRA desacelera el ritmo de compras

En paralelo, la dinámica del Banco Central comenzó a encender algunas luces de alerta. En los últimos meses redujo significativamente su ritmo de compra de divisas, cayó de US$ 1.900 millones promedio mensual entre enero y junio a US$ 2.100 millones en julio y US$ 880 millones entre agosto y octubre, según estimaciones de la Gerencias de Estudios Económicos del Banco Provincia (BaPro). Como consecuencia, las reservas internacionales netas pasaron de crecer US$ 1.300 millones promedio mensual en la primera mitad del año a caer US$ 500 millones entre julio y octubre.

“La desaceleración no correspondió a una menor liquidación del sector agropecuario (que trepó de US$ 2.300 millones a US$ 3.000 millones entre ambos períodos) ni al aumento de la compra de dólares billete (de US$ 2.300 millones a US$ 2.600 millones)”, aclaró el estudio del BaPro.

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Dolarización electoral

Esta perspectiva para el año que viene que señalan varias consultoras no contempla la dolarización de los argentinos que se potencia en años electorales. En un contexto donde, pese a que falta un año para las elecciones, los ahorristas minoristas no frenan la cobertura cambiaria y en septiembre compraron en términos netos US$ 2.471 millones, el segundo mayor monto de 2026, según se desprende del informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Central. Así, en el acumulado del año el guarismo asciende a US$ 20.149 millones.

En este contexto, en el año el BCRA lleva comprados más de US$16.000 millones en el MULC. Es decir, los argentinos adquirieron más divisas que la entidad que preside Santiago Bausili. Frente a esa dinámica, la máxima autoridad monetaria tendrá un test de fuego el año que viene con la dolarización de carteras típica de los períodos electorales, que podría ubicarse en más de US$24.000 millones, en caso de mantenerse el ritmo de los últimos meses, algo que los especialistas advierten se incrementará a medida que se aproxime la fecha de los comicios.

La gran incógnita será si la "bazuka" de dólares que el Gobierno dice tener es suficiente para calmar al mercado.