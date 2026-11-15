El Gobierno podría necesitar hasta USD 31.000 millones extra en 2027 por la dolarización preelectoral

El Gobierno podría necesitar gran parte de la “bazuca” de dólares que asegura tener para calmar al dólar durante el año electoral. Aún cuando en el equipo económico afirman que la demanda de los ahorristas, una de las mayores incertidumbres para el 2027, no será un problema en la previa de las urnas, ya hay proyecciones que estiman que un mal contexto financiero puede condicionar al Gobierno a verdaderamente utilizar el salvavidas de USD 75.000 millones que afirmó tener el ministro de Economía, Luis Caputo.

Con el riesgo país en 850 puntos básicos, las dudas sobre el programa y el verdadero acceso a esa disponibilidad de dólares, el escenario tiene probabilidades. Un cálculo de la consultora MAP prevé que si la incertidumbre electoral se materializa y profundiza, la dolarización de carteras del sector privado podría generar una necesidad adicional de hasta USD 31.000 millones, obligando al equipo económico a conseguir dólares que hoy no están en las arcas del Estado.

El análisis desagrega la balanza de pagos del próximo año y expone la vulnerabilidad de las reservas netas frente al calendario electoral al que todavía le restan definiciones clave como la eliminación (o no) de las PASO, algo que varios analistas del mercado aseguran que puede retrasar (con la suspensión) o adelantar el nerviosismo preelectoral. En el cálculo previo a la Formación de Activos Externos (FAE) — así se llama a la compra de dólares para atesoramiento o cobertura—, el esquema oficial luce controlado.

Tres escenarios de dolarización

La oferta total de divisas en la economía rozaría los USD 49.700 millones, traccionada casi en exclusiva por un superávit comercial estimado en USD 31.200 millones gracias a los complejos del agro, la minería y la energía, sumado a los ingresos por financiamiento corporativo. Frente a esto, las necesidades suman USD 41.000 millones, compuestas por pesados vencimientos del Tesoro y del BCRA en moneda extranjera (USD 23.100 millones), pagos netos al Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 5.700 millones, y un déficit estructural por servicios y turismo de USD 8.500 millones. Ese cruce inicial arroja un saldo a favor de USD 8.700 millones.

La estabilidad del dólar choca con la necesidad de acumular reservas y recuperar el crecimiento

La ecuación cambia según el comportamiento de la dolarización preelectoral. El reporte plantea tres escenarios distintos: en una proyección base, con una demanda minorista y corporativa similar a la observada durante 2025 (unos USD 32.000 millones de FAE), el sistema enfrentaría un faltante de USD 23.000 millones. Si las encuestas muestran un escenario adverso para el oficialismo, la dolarización saltaría velozmente a USD 40.000 millones, ampliando el rojo financiero a los mencionados USD 31.000 millones. Incluso en el escenario político y financiero más benigno para la Casa Rosada, la cobertura restaría unos USD 25.000 millones, dejando una necesidad de USD 16.000 millones.

Optimismo oficial vs. la lectura del mercado

Por estos días, en el quinto piso del Palacio de Hacienda están optimistas. En el entorno del titular de la cartera económica aseguran que una porción considerable de las carteras de inversión ya se dolarizó de manera preventiva, mientras que otra gran parte se movió a pesos apalancada por los rendimientos de la tasa local. La foto actual no representa un peligro inminente ante la volatilidad política que dominará 2027, aseguraron fuentes oficiales a PERFIL.

La lógica de Economía se apoya en que los ahorristas compran dólares netamente con el excedente de ingresos - en un contexto de ingreso disponible cayendo a medida que los gastos fijos aumentan más que los variables - y aplican una racionalidad financiera, recordando que en 2025 quienes apostaron al billete verde perdieron en términos de rentabilidad real contra las colocaciones en pesos. Aunque admiten cierto grado de emocionalidad en la cobertura preelectoral del votante promedio, descartan que constituya el combustible necesario para un shock cambiario de magnitud. Como muestra de esa supuesta inmunidad, desde el Gobierno usan un ejemplo: la “poca presión cambiaria” registrada tras la reciente alta volatilidad en los comicios de Brasil y Estados Unidos.

Los bonos ya no descuentan la reelección de Milei

La visión de los mercados en la actualidad es sustancialmente distinta. El riesgo país argentino trepó hasta rozar los 900 puntos básicos la semana pasada, una marca que no se registraba desde el período electoral de medio término del año anterior, y actualmente merodea la zona de los 841 puntos. Aunque los vientos en contra desde Brasil y el reacomodamiento global post-elecciones en EE.UU. hicieron lo suyo, el grueso de esta disparada tiene sello local. De hecho, frente al piso de 400 puntos que había tocado en julio, la prima de riesgo puramente argentina trepó casi 400 puntos más, un salto abrupto si se lo compara con el promedio soberano de la región, que apenas se movió 30 puntos en el mismo lapso.

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La deuda soberana rinde por encima del 10% anual en moneda dura, y dificulta cualquier intento tradicional de roll over para patear hacia adelante los compromisos del año próximo. En este escenario, los bonos ya empezaron a ponerle precio a las dudas sobre la supervivencia del programa económico. Según un cálculo de la sociedad de bolsa PPI, la probabilidad implícita de que Javier Milei logre la reelección —medida a través de la cotización de los títulos en dólares— acaba de perforar el piso del 50%. El desplome es notable: a mediados de julio, el mercado le asignaba un 90% a 92% de chances de victoria; ese número se desinfló al 77% a fines de agosto y cerró la última semana empantanado entre un 46% y 47%.

Las dudas sobre la "bazuca" de reservas

En esta línea, la efectividad de las herramientas del Banco Central para contener eventuales corridas está bajo la lupa. Un análisis de la consultora Eco Go planteó las inconsistencias de la denominada "bazuca ampliada" de USD 125.000 millones que promocionó el propio presidente Milei para desalentar especulaciones cambiarias. De acuerdo con el desglose de los economistas, las divisas reales están muy lejos de esa cifra: mientras el Gobierno contabiliza USD 25.000 millones en roll over de deuda, su ejecución es hoy un misterio ante el cierre de los mercados; y sobre los USD 20.000 millones del swap con China, solo unos USD 5.000 millones se encuentran activados y potencialmente disponibles como poder de fuego. Asimismo, de los USD 20.000 millones adjudicados a compras de divisas desde septiembre de 2025, el acumulado neto apenas roza los USD 7.800 millones.

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, detalló a PERFIL la fragilidad de la posición oficial: "El gobierno incluye un rollover de deuda que no está claro, y una balanza que no depende del gobierno. Deben ser USD 8.000 millones concretos. Ese monto, dado que no tenés acceso al mercado local, es difícil". En referencia directa al eventual nerviosismo cambiario y financiero que se avecina, el economista remarcó la principal encrucijada: "La cuestión es cómo logran cerrar la cuenta contra qué riesgo país, qué tasa de interés y qué tipo de cambio para poder cancelar deuda".