Ayer se aprobaron cuatro proyectos muy importantes en el Congreso. Se le dio media sanción en el Senado a la suspensión de las PASO y en Diputados al Presupuesto Nacional. También se sancionaron definitivamente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley que regula las apuestas online, esta última por unanimidad.

Lo llamativo del caso de la suspensión de las PASO fue la cantidad de votos: 43. Los libertarios tienen como bloque propio 21 senadores y han conseguido 43 votos. Alguien ha tejido ahí una alianza muy potente. Presumo que Diego Santilli.

Si el proyecto no hubiese sido aprobado, habría significado una demostración de debilidad política muy importante. Lo había marcado el otro día, con mucho criterio, Jorge Liotti, quien llegó a plantear que era casi más importante la aprobación que el contenido de la ley, porque constituía una prueba de gobernabilidad.

Y el Gobierno en el Senado la pasó con creces.

Además, entiendo que esta aprobación coincide con la opinión pública. Si se hubiese hecho un plebiscito sobre el tema, seguramente la gente hubiera votado a favor de suspender o eliminar las PASO.

La crisis del peronismo y las reglas electorales

Se supone que esta ley complica la construcción de un nuevo liderazgo en el peronismo, un partido atravesado por una crisis, que está fuera del poder, fracturado y donde sigue habiendo, de modo completamente incomprensible, una influencia muy significativa de Cristina Kirchner.

Parece que hubiera secuestrado al peronismo y que el peronismo no consigue librarse de ella. Es un asunto raro, casi patológico, me parece.

Fue dos veces presidenta, fue senadora, diputada y vicepresidenta. Está condenada por un asunto grave de corrupción y todavía enfrenta otros procesos judiciales vinculados con sus propias empresas. Y, aun así, sigue teniendo una influencia incomprensible en el partido.

Acá se mezclan varias cosas: el consenso en el Senado, su presumible conexión con la opinión pública, una demostración de fortaleza del Gobierno poco menos que impactante y la conveniencia política de modificar una regla electoral, que es lo que mucha gente cuestiona.

Los sistemas electorales pueden influir sobre los resultados de las elecciones. A Trump no le salió. Modificó distritos electorales procurando alterar los resultados y no le salió.

El Gobierno presume que con esta ley tiene el tema poco menos que resuelto. Le obtura al peronismo la capacidad de construir un liderazgo y, eventualmente, a algún candidato de La Libertad Avanza la posibilidad de desafiar en una interna al Presidente. Patricia Bullrich, por ejemplo.

Ahora, de ocurrir una crisis seria, que no estoy diciendo que vaya a ocurrir, es imposible saber quién va a capitalizarla.

Hay una comparación permanente del Gobierno y de sus comunicadores con Mauricio Macri. Como perdió las primarias, ese período entre las PASO y las presidenciales fue una catástrofe financiera.

Pero, si las cosas salen mal, por algún lado sale la presión y eso se vuelve imprevisible, como ocurrió con el propio Milei.

Entiendo que esto constituye un acto de estrategia política interesante, que le complica la vida a un peronismo ya complicado. Pero la modificación del sistema electoral no es suficiente para contener una presión electoral.

Milei es justamente el resultado de una presión que había sobre el sistema político que ordenó a la Argentina durante 20 años, entre el kirchnerismo y el macrismo. Y la presión salió por algún lado. Salió por Milei.

La reforma del Banco Central y el Presupuesto

También se aprobó definitivamente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que establece cambios muy significativos.

Preservar el valor de la moneda pasa a ser su función primaria y fundamental. Se derogan los adelantos transitorios al Tesoro, se prohíben los préstamos a la Nación, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios.

El Banco Central no podrá comprar títulos públicos en el mercado primario ni adelantar fondos para pagar vencimientos de deuda. Podrá operar en el mercado secundario con fines de política monetaria y cambiaria.

Son las limitaciones seguramente imaginadas por el presidente Milei para que el Banco Central no emita más para financiar al Tesoro. Es una reforma importante.

Respecto del Presupuesto Nacional, es muy saludable que la Argentina tenga presupuesto. Durante años no lo tuvimos.

Ahora bien, las pautas macroeconómicas contemplan un crecimiento del PBI del 4%, una inflación anual del 18%, un tipo de cambio mayorista de 1.847 pesos a diciembre y una suba nominal del dólar del 15% durante el año.

Otra vez, con un dólar subiendo por debajo de la tasa de inflación. De haber un atraso cambiario en este momento, esto se agravaría el año que viene.

Yo comparto con el ministro Caputo que la devaluación no arregla nada, siempre y cuando no tengas inflación. Y por ahí está el problema: la Argentina todavía tiene inflación, lamentablemente.

Una gran noticia: la ley contra la ludopatía

Por unanimidad, el Senado sancionó definitivamente la ley que regula las apuestas online.

Como todo el mundo sabe, en la Argentina la relación del juego con la política y con algunos medios de comunicación es muy cercana. ¿Qué habrá pasado con Insaurralde? Un misterio.

¿Quién se atrevía a votar en contra de esto? Al punto de que se votó 72 a 0, algo pocas veces visto.

Está muy bien la ley, que regula la publicidad, los montos y las aplicaciones de apuestas online. Estamos hablando de un problema que está haciendo estragos en el mundo entero, sobre todo entre los jóvenes y los niños.

El proyecto había sido aprobado en Diputados hacía dos años y había mucha presión de parte de la Iglesia y de los rabinos, cosa que celebramos, por supuesto, porque estaba por vencer el plazo y perder vigencia la media sanción.

Finalmente, el Senado lo aprobó por 72 votos a cero.

Una gran noticia.