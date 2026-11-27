Por unanimidad, el Senado convirtió en ley el proyecto para combatir la ludopatía y las ciberapuestas, que prohíbe a menores de edad jugar en plataformas online y también impide hacer publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar en indumentarias deportivas.

La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo acordaron avanzar con la aprobación de esta iniciativa que se encontraba frenada desde hacía dos años y estaba a punto de perder su estado parlamentario. El proyecto se destrabó gracias a una fuerte presión de la Iglesia para que se aprobara una normativa fundamental para resolver un problema que afecta a miles de familias en toda Argentina.

Aprobación en el Senado por unanimidad a la Ley de Ludopatía | Crédito: Captura

El oficialismo quería aprobar el texto con cambios orientados a combatir el juego ilegal, pero rechazaba las fuertes restricciones a la publicidad, una postura que también sostenía la AFA y diferentes clubes deportivos.

La base de este proyecto es impedir que los menores de edad apuesten en plataformas digitales y establecer la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y las ciberapuestas.

La iniciativa también impide promocionar las apuestas en Internet, plataformas y redes sociales, tecnologías de la comunicación y la información, medios audiovisuales y publicidad exterior.

Uno de los puntos que más controversia generó es la prohibición del patrocinio de empresas de apuestas en la indumentaria deportiva, medios gráficos, radiales, televisivos y cualquier otro medio de comunicación existente o que pueda aparecer en el futuro.

La publicidad solo estará permitida dentro de bingos, casinos, hipódromos, casas de apuestas y agencias de lotería.

El proyecto establece penas de entre 3 y 8 años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización de la jurisdicción competente.

Sesión en el Senado Ley de Ludopatía y Reforma Electoral 26112026 | Crédito: Pablo Cuarterolo

El debate por el proyecto

Ivana Arrascaeta, presidenta de la Comisión de Salud, afirmó que “cada plataforma clandestina sin control de edad es una puerta abierta, cada cuenta prestada es una grieta en el sistema y este proyecto cierra esas puertas y esas grietas con firmeza y con garantía”.

Por su parte, uno de los impulsores de la ley, el oficialista Agustín Coto, advirtió: “Si hoy aprobamos esta ley, quiero que sepan que no venimos a fiscalizar moralmente a nadie. Este no es un tema de quién es bueno o es malo, sino de salud pública. Hay un límite y el límite son los chicos”.

La senadora catamarqueña Lucía Corpacci agregó: “La ciudadanía nos pide hoy una respuesta urgente que podemos llegar a cumplir y me parece que esta es la ley más completa de todas las que presentamos. Es necesario aprobar esta ley porque, si bien las provincias regulan los juegos de azar, ahora hablamos de otro tipo de juegos”.

Y luego explicó: “Hablamos del juego que se hace desde el living de una casa, desde el dormitorio de un chico o desde la misma escuela, porque las apuestas online son la realidad de la vida cotidiana de muchos menores que en la escuela juegan”.