El Senado de la Nación avanzó hacia un acuerdo para tratar la ley de ludopatía, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y podría aprobarse por unanimidad este viernes. El proyecto busca regular las plataformas de apuestas online, restringir su publicidad y evitar el acceso de menores de 18 años a los sitios de juegos de azar.

En ese contexto, Leo, un jugador en recuperación de la adicción al juego, compartió su experiencia en una entrevista con Punto a Punto Radio, relató cómo comenzó a apostar en casinos online, el impacto económico y familiar que tuvo la compulsión y el proceso que inició para salir de esa situación.

"Hoy soy un jugador en recuperación de la adicción a la ludopatía y hace dos años atrás era un jugador compulsivo en las apuestas online", explicó. Según contó, comenzó a jugar en 2024, después de encontrarse con publicidades de plataformas en distintas redes sociales. "Por curiosidad ingresé online, me pidieron un depósito, lo hice, jugué, gané. Eso me fue entusiasmando y ya se hizo descontrolable, ya no ganaba más, sino que perdía y perdía", recordó.

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En su caso, el problema se desarrolló principalmente a través de los casinos online y no de las apuestas deportivas. La facilidad para ingresar desde el teléfono y la posibilidad de jugar en cualquier momento hicieron que la actividad se incorporara a su rutina hasta volverse incontrolable.

No había un parámetro, no había un límite»

Leo contó que tomó conciencia de la gravedad de su situación cuando empezó a destinar todos sus recursos económicos al juego. "Cuando no lo podía controlar, cuando cualquier sustento que tenía económico iba directo a los juegos. Cuando me di cuenta que ya era tarde, ya estaba sumido en esta adicción", señaló.

Las pérdidas llegaron a cifras millonarias. Sin embargo, explicó que, dentro de esa dinámica, el monto que perdía dejaba de representar un límite: "Para un jugador compulsivo, en mi caso, perder un millón o 50 millones era exactamente lo mismo. Mientras yo tenía los recursos para conseguir ese dinero, era exactamente lo mismo. No había un parámetro, no había un límite".

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También describió cómo el juego modificaba su percepción de la realidad: "Uno se mete tanto en ese mundo que pierde totalmente la realidad, pierde el tiempo y el espacio de la realidad".

La situación se hizo visible cuando ya no pudo afrontar las deudas ni cubrir las necesidades básicas de su familia. "Dentro de la poca conciencia que tenía en esa época, tomé el valor y hablé con mi señora y realmente yo me esperaba lo peor", recordó. "Esperaba que me echaran de mi casa", agregó.

Sin embargo, encontró una respuesta distinta: "Me escuchó y fue la primera que me brindó ayuda. Ella me dijo que yo estaba enfermo, que tenía una enfermedad y había que tratarla". Leo destacó que el acompañamiento de su pareja fue fundamental para iniciar el tratamiento y acercarse a un grupo de ayuda. Actualmente lleva un año, un mes y doce días en abstinencia. También remarcó que asiste a Jugadores Anónimos y que ese espacio fue determinante para su recuperación: "Fue quien, por así decirlo, me salvó la vida ese grupo, más allá de la contención familiar".

Cómo funcionan los grupos de ayuda

El entrevistado explicó que Jugadores Anónimos trabaja con una dinámica similar a la de otros grupos de recuperación, como Alcohólicos Anónimos. "Yo ayudo a otra persona y, a su vez, me ayudo a mí mismo", explicó. Y agregó que, aunque los problemas económicos pueden encontrar una solución, la recuperación también requiere atender las consecuencias emocionales y personales de la adicción.

Para Leo, uno de los principales obstáculos para acercarse a estos espacios es la vergüenza y el temor a ser juzgado. "Por voluntad propia es muy difícil encarar esos grupos porque lo primero que uno siente es como que lo van a señalar, como vergüenza", sostuvo. Por eso, consideró importante que familiares y allegados acompañen a la persona en la búsqueda de ayuda. "Primero pasa porque alguien nos lleve, nos ayude o nos guíe", señaló.

También advirtió que una sola reunión no alcanza para resolver el problema y que abandonar el tratamiento puede provocar recaídas. "Aquellos que el juego nos ganó y nos venció, tenemos que entender que es un tratamiento hasta el último día. Que si nosotros no nos aferramos a un programa, a ese tratamiento, íbamos a caer de nuevo", expresó.

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Leo pidió que los grupos de recuperación tengan mayor difusión para que quienes atraviesan un problema con el juego puedan conocerlos y acercarse sin tener que buscarlos a escondidas. "Necesitamos difusión de una manera respetuosa. Que todo el mundo sepa que existen estos grupos, que están presentes y son reales. Que no sea como un tabú, que uno tiene que andar averiguando a escondidas para llegar a esos grupos", planteó.

En Córdoba capital, el entrevistado mencionó tres espacios de reunión del grupo de jugadores:

•Caseros 141: reuniones los jueves, en el predio jesuítico de la iglesia. •Hospital San Roque: reuniones los miércoles. •El Tambo, sobre avenida Independencia: reuniones los lunes y viernes.

También explicó que el grupo Vida funciona como una instancia de orientación y derivación hacia los espacios más cercanos al domicilio de quienes solicitan acompañamiento. "Así como está la publicidad de las apuestas de forma permanente, que también esté este lado", concluyó.