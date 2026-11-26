El fiscal de Instrucción de Villa Carlos Paz, Ricardo Mazzucchi, presentó su renuncia al cargo en medio de una investigación penal y un sumario administrativo en su contra por presuntas irregularidades en la tramitación de una causa contra el prestamista Jorge Saieg, acusado de asociación ilícita y usura junto a integrantes de su familia y un abogado.

La dimisión se hará efectiva a partir de febrero, una vez que concluya el período de licencias médicas que mantiene el funcionario y transcurra la feria judicial de enero. Mazzucchi se encuentra con licencia prolongada por una intervención quirúrgica, pero su situación se complicó cuando trascendieron las actuaciones que se iniciaron en su contra.

Tribunales de Carlos Paz

Saieg investigado

Todo se originó en una denuncia presentada en marzo de 2025 contra Jorge Saieg. Inicialmente ingresó a una Fiscalía de Córdoba Capital. Luego fue derivada a la Fiscalía de Instrucción del Primer Turno de Carlos Paz, a cargo de Mazzucchi.

La presentó Ariel Tondo, representado por los abogados Pedro Despouy y Héctor Echegaray. Se sumaron otros cinco damnificados: Carlos Villada, Marcelo Cuevas (director de Carlos Paz Gas), Mario Sandiano, Julio Secchi y Aldo Vaca.

Según la investigación, Saieg otorgaba préstamos a comerciantes con intereses presuntamente usurarios y, como garantía, les hacía firmar documentos en blanco. Cuando los deudores no podían cumplir con los pagos, recurría a la Justicia Civil para ejecutar esos instrumentos y reclamar las sumas consignadas.

Jorge Saieg y su pareja María Teresa Favaro están imputados por presunta asociación ilícita y usura.

Los teléfonos comprometen al fiscal

Durante la investigación, que Mazzucchi dirigió durante ocho meses, ordenó una serie de diligencias. En esos procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y dispositivos electrónicos. A partir de la insistencia de los abogados querellantes, durante mayo y junio del año pasado se avanzó con la apertura y el análisis de los aparatos.

Mazzuchi incorporó solo una parte de las conversaciones. Sin embargo, una funcionaria de la fiscalía habría advertido irregularidades en el procedimiento y dispuso que los dispositivos fueran remitidos a la Dirección de Investigación Operativa (DIO), dependiente de la Fiscalía General.

El análisis de los teléfonos permitió detectar comunicaciones entre Saieg y el propio fiscal Mazzucchi. A partir de ese hallazgo, el funcionario presentó un pedido de apartamiento de la causa, pero eso ocurrió recién en noviembre del año pasado. Argumentó que había mantenido un vínculo con el prestamista a través de su esposa, Patricia Galeano, quien tendría negocios y habría alquilado locales comerciales. El trato dispensado en las conversaciones, en cambio, evidenciarían amistad entre ambos.

La Fiscalía General dispuso entonces que la investigación contra Saieg pase a la Fiscalía de Tercer Turno, a cargo de Jorgelina Gómez.

Ariel Tondo fue el primer denunciante de Saieg. (Foto Gentileza Carlos Paz Vivo)

El apartamiento abrió una posible trama de corrupción

La nueva fiscal comenzó a revisar las actuaciones y advirtió que la tramitación de la denuncia original no habría sido acorde con la gravedad de los hechos denunciados.

Entre las irregularidades observadas hubo demoras en la producción de medidas, falta de un orden cronológico adecuado para preservar la prueba y allanamientos que no habrían alcanzado a todos los involucrados. Llamó la atención que Mazzuchi avanzara con la investigación de los hijos de Saieg, pero no con la del propio prestamista.

La reconstrucción de las actuaciones permitió establecer que el contacto entre ambos se habría producido incluso cuando la denuncia todavía se encontraba en Córdoba, antes de su derivación a la fiscalía de Mazzucchi.

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Dos investigaciones contra Mazzucchi

Con los informes completos de la apertura de los teléfonos y los elementos reunidos en el expediente, la fiscal Gómez entendió que existían indicios suficientes para iniciar una investigación específica sobre la conducta del fiscal.

Elaboró dos informes que dieron origen a actuaciones paralelas: una causa penal que está radicada en la Fiscalía Anticorrupción de la ciudad de Córdoba, a cargo de Matías Bornancini, y un expediente administrativo en la Oficina de Sumarios del Poder Judicial. Perfil CÓRDOBA corroboró que ambos expediente se encuentran en plena actividad.

Imputación a Mazzuchi

En el fuero penal, Bornancini solicitó una investigación jurisdiccional contra Mazzucchi con la imputación por presunto abuso de autoridad. La hipótesis es que el funcionario debió apartarse inmediatamente de recibida la denuncia por su vínculo con Jorge Saieg.

Como Mazzuchi continúa gozando de privilegios como fiscal, esa parte de la investigación se encuentra ahora en manos del juez de Control, Gustavo Hidalgo.

En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción analiza otro aspecto: un posible incremento patrimonial injustificado de Mazzuchi. Esa línea de investigación apunta a determinar si existieron movimientos económicos que pudieran estar vinculados con un eventual cobro de coimas. Por el momento, se trata de una hipótesis bajo investigación y no de un hecho acreditado.

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Saieg, su familia y el abogado también están imputados

Mientras avanzan las actuaciones contra Mazzuchi, la fiscal Jorgelina Gómez continúa al frente de la causa principal por las presuntas maniobras de usura y asociación ilícita.

En ese expediente fueron imputados Jorge Saieg, su esposa María Teresa Favaro, sus hijos Leila, Gustavo y Mariano Saieg, y el abogado Diego Franchini.

La investigación busca determinar el funcionamiento de la presunta organización, la cantidad de damnificados y el alcance de las operaciones crediticias denunciadas. Franchini habría tenido un papel en la ejecución judicial de los documentos firmados por los comerciantes endeudados. Se mencionan perjuicios por alrededor de US$ 15 millones.

Saieg no es nuevo en la justicia. A fines de la década del 90 estuvo preso y fue investigado por una mesa de dinero, aunque no fue juzgado.

Ariel Tondo -el primer denunciante de Saieg- por otra parte, también tiene una investigación judicial independiente. Fue imputado por estafa en una causa que tramita en la Fiscalía de Instrucción del Primer Turno, a cargo de Florencia Caminos. Allí se investiga la denuncia de un cliente que sostiene que entregó un automóvil en consignación y que Tondo solamente le abonó el 50% del dinero correspondiente.

Ambos expedientes son independientes y tienen objetos procesales diferentes.

El exfiscal Gustavo Marchetti fue allanado por orden de la Justicia Federal.

Gustavo Marchetti allanado

A las actuaciones provinciales se suma una investigación en la Justicia Federal sobre las actividades de Jorge Saieg. El expediente se abrió a raíz de la remisión de la Justicia Provincial de posibles hechos que podrían encuadrar en delitos federales.

El Juzgado Federal N° 1, con intervención del fiscal Carlos Casas Nóblega, investiga posibles maniobras de lavado de activos e intermediación financiera ilegal. Hasta el momento, en ese expediente no se registran imputaciones.

Uno de los datos llamativos de esa investigación fueron los allanamientos realizados en junio de este año en dos domicilios del exfiscal de Carlos Paz Gustavo Marchetti, uno en esa misma ciudad y otro en Los Reartes. Marchetti se jubiló como fiscal y fue condenado por violencia de género. Las hipótesis actuales lo vincularían con la actividad de Saieg como prestamista.

Según información aportada por fuentes de esta causa, el fiscal Casas Nóblega está próximo a tomar una resolución. Podría avanzar con imputaciones o desechar las hipótesis investigativas que surgieron por la remisión de antecedentes de la Justicia Provincial.