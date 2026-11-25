El escándalo desatado en el Coys (Córdoba Obras y Servicios) a partir de las dos denuncias penales que presentó Santiago Pinsiroli, presidente del directorio hasta el lunes pasado, mostró una vez más el poder del sindicato de recolectores, Surrbac.

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En círculos judiciales interpretan que hizo eclosión -entre otras cosas- por el peso que la gestión municipal de Daniel Passerini le cedió al gremio, a diferencia del control político que ejerció su antecesor, Martín Llaryora mientras condujo los destinos del Palacio 6 de Julio.

En la era Passerini, la orgánica del Coys tuvo -no se sabe si la conservará- una conducción política y otra paralela, del Surrbac que responde al gerente general obrero, Juan Saillén. Habrá que ver si se mantiene esta dinámica con el nuevo titular, Maximiliano Valle.

Mientras Pinsiroli fue presidente, el organigrama se completó del siguiente modo: Diego García como gerente general, César López en Servicios, Valentina Faas en Economía Circular, Fernando Jaimez en Recursos Humanos, Gustavo Centeno en Legales y Diego Jiménez en Administración.

Según el comunicado, todo el directorio fue reemplazado. No especifica nombres de los salientes ni de quienes los reemplazan, salvo el presidente Maximiliano Valle, un funcionario de larga trayectoria y cercanía con Passerini.

A Juan Saillén, hijo de Mauricio, lo definen como el más "peronista y gremialista" de la familia.

La conducción paralela

Es un hecho -que es motivo también de comentarios en tribunales- que Passerini cedió al Surrbac las decisiones y la diaria de las gerencias políticas. Juan Saillén es el referente de peso en el Coys. Es uno de los hijos de Mauricio Saillén y ostenta el cargo de gerente general obrero. A él le responden Laureano Acosta en Economía Circular, Federico Mamondes en Legales y Gabriel Gaviglia en Recursos Humanos y Administración.

La situación es totalmente diferente a la conducción del Coys que armó Llaryora mientras fue intendente. Victoria Flores -2019 a 2023- a la cabeza, secundada por el abogado Marcos Cignetti y el contador Carlos Giraudo.

El 15 de marzo comenzará el juicio contra la cúpula del Surrbac en los tribunales federales.

El Surrbac se dobla pero no se quiebra

El negocio de la basura tiene tres patas y al Surrbac como un actor principal, pero no exclusivo. En la Justicia Federal, mientras las causas contra Cotreco y la gestión municipal de Ramón Javier Mestre quedaron frizadas o minimizadas, avanzaron los expedientes contra la cúpula gremial encabezada por Mauricio Saillén y Pascual Catrambone.

El 15 de marzo del año que viene -meses previos a las elecciones generales- los dirigentes del Surrbac finalmente serán juzgados en el Tribunal Oral Federal 1 por todos los expedientes que incluye los delitos de asociación ilícita, defraudación contra el sindicato, la obra social y la mutual, usura agravada y lavado de activos.

El tribunal está integrado por Noel Costa, Julián Falcucci y Fabián Asís.

En la Justicia Provincial, los choques con el Soelsac (gremio de la limpieza) también pueden disparar esquirlas que los salpiquen. Y siguen repercutiendo las explosivas declaraciones del secretario general de ese sindicato, Sergio Fittipaldi, en el juicio por el crimen de Gabriela Pérez: el Surrbac quiere entrar al Soelsac para ampliar la distribución de la droga.

Hay movimientos en los tribunales que podrían derivar en una nueva causa por narcotráfico.

Hugo Moyano intentó copar el Surrbac desplazando a Saillén y Catrambone, pero no tuvo éxito.

¿Cuál es el motivo por el cual el gremio de los Saillén no ve su ocaso a pesar de tantos frentes activos? En política se sabe que un espacio de poder que se pierde rápidamente puede ser ocupado por otro. Hace una década el Sindicato de Camioneros de Hugo Moyano rompió lanzas y procuró entrar a Córdoba a través del Surrbac destronando al dúo Saillén-Catrambone. Quizás ese sea uno de los motivos por el cual el peronismo cordobés no le suelta la mano. No quieren a Moyano operando en la provincia.