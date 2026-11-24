El fiscal de Instrucción del Fuero Anticorrupción, Matías Bornancini, analiza la documentación secuestrada el 18 de este mes en una docena y media de allanamientos realizados en la sede del Coys (Córdoba Obras y Servicios), en las bases operativas de Parravicini y el Parque Sarmiento, en el Surrbac y en domicilios particulares. A esta altura, ya tiene identificados quiénes son los 80 empleados del ente que habrían cobrado horas extras por encima del límite que fija el Convenio Colectivo de Trabajo, 30 semanales y 200 anuales por trabajador.

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Lo que hay que determinar, en cada caso, es qué horario debían cumplir; cuándo realizaron tareas fuera de ese lapso en días hábiles (se paga el 50% cada hora) y en días inhábiles o fines de semana (se paga 100% la hora). Se suma que las máquinas para marcar ingreso y egreso son móviles y se llevan a diferentes puntos desde donde parten para realizar su tarea en los barrios.

El sobre pago en cuestión no abarca las horas extras de octubre únicamente. Estas habrían sido las que desencadenaron la reacción sindical porque no se liquidaron junto a los haberes del mes pasado, a comienzos de noviembre.

Según fuentes vinculadas a la causa, la investigación abarca los pagos realizados durante toda la gestión, lo que deja la pregunta abierta hasta dónde llegarán las responsabilidades penales que, por estas horas, aparecen inevitables si bien aún no hay ninguna persona imputada. Pinsiroli fue presidente en el último año y medio, hasta que fue desplazado este lunes 23 de noviembre por disposición del intendente Daniel Passerini.

Hay recibos de sueldo que llegan a los $22 millones mensuales.

Lo que sí se sabe es que hay una persona encargada de la liquidación de sueldos, por debajo de una doble estructura de poder. Hay un organigrama oficial y uno paralelo -con cargos ad honorem- integrado por directores que integran el Surrbac y cobran de ahí sus sueldos.

Un empleado del Coys puede cobrar un sueldo de entre $ 2 millones y $ 4 millones mensuales. Las horas extras puede llevar esos emolumentos a los $20 millones.

Cuándo se presentaron las denuncias

El 2 de octubre último, Pinsiroli se presentó solo, sin abogado, en la Unidad Judicial de Delitos Económicos y radicó denuncias sobre el presunto pago excesivo e ilegal de horas extras a los trabajadores del Coys. Se trataría de una posible defraudación al municipio.

Santiago Pinsiroli presentó dos denuncias penales, el 28 de septiembre y el 2 de octubre.

Antes, el 28 de septiembre a las 23:54- había enviado un correo electrónico a la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Enrique Gavier, sobre el presunto pago irregular de becas a cooperativas de cartoneros recicladores, que trabajan en los “centros verdes” de reciclado y en los de Transferencia de calle Rancagua y de Barrio Unión. Esa presentación no fue sola, tenía prueba documental y un informe de auditoría.

Gavier la remitió a la Fiscalía General que resolvió la acumulación en la Fiscalía de Bornancini de ambas denuncias, a pesar de que la de las horas extras fue posterior. Así comenzó la investigación.

Cómo saltó el tema cooperativas

Cada cooperativa incluida en el programa de reciclado recibe una beca y cada socio una Tarjeta Activa del Banco de Córdoba.

Centro de Transferencia de Reciclado que depende del Coys.

Según narró a este medio el denunciante Santiago Pinsiroli, una mujer pidió la tarjeta. Cuando fueron a verificar, se encontraba en uso y con cobros realizados desde hacía un año. Así saltó la primera alerta. Al iniciar un relevamiento, el denunciante dice que encontraron “irregularidades” de todo tipo y que esto se lo comentó al intendente Daniel Passerini “entre mayo y junio” de este año. Según el denunciante, el jefe municipal conocía el problema hacía seis meses.

En paralelo, la gestión municipal decidió pasar del Coys al área de políticas sociales gran parte de las cooperativas.

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“Hace seis meses le avisé a Daniel”

En diálogo con Perfil CÓRDOBA, Pinsiroli asegura que le planteó personalmente “entre mayo y junio” al intendente Passerini las presuntas irregularidades.

Pinsiroli dice que a partir de entonces todo se convirtió en “un infierno”. “Quedé solo”, asegura y analiza que posiblemente el intendente no le dio su respaldo porque quien maneja las cooperativas es un funcionario de su confianza, Estanislao Forbes.

A pesar de quedar aislado, Pinsiroli dijo que no pensó en renunciar porque “quería seguir, sabía que estaba en lo correcto aunque tenía todo en contra”.

“El Surrbac ejerce poder en connivencia con el Ejecutivo; ellos deciden quiénes entran, quienes cobran”, subrayó.

Desde la semana pasada, el denunciante cuenta con custodia policial dispuesta por el fiscal Bornancini por amenazas de muerte que recibió a través de mensajes privados por Instagram.