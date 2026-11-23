Daniel Passerini decidió cortar por lo sano. Este lunes dispuso el cese de funciones del directorio del Ente Córdoba Obras y Servicios (COyS), que presidía Santiago Pinsiroli, y designó en su lugar a Maximiliano Valle, hasta ahora integrante del directorio de TAMSAU. Además, ordenó una auditoría externa para revisar el funcionamiento administrativo, institucional, presupuestario y salarial del organismo.

La decisión llegó después de una semana de denuncias, acusaciones y un allanamiento judicial que terminó de poner bajo la lupa el manejo de las horas extras. Pero la salida de Pinsiroli no parece ser el punto final de la historia. Por el contrario, abrió interrogantes sobre las internas sindicales, los movimientos de algunos operadores y la responsabilidad política de una gestión municipal que vuelve a quedar expuesta por un conflicto que no consiguió anticipar.

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El decreto 316, firmado por Passerini y el secretario de Ambiente, Gabriel Martín, sostiene que resulta "impostergable disponer la remoción" para garantizar la transparencia administrativa, la colaboración con el Poder Judicial y la normalización de la gestión operativa, contable y salarial, sin afectar los servicios públicos.

El argumento operativo tampoco es menor. Según el Municipio, el COyS lleva unos 20 días con dificultades para cumplir sus tareas habituales. Durante el fin de semana, incluso, el organismo no recibió las órdenes de servicio que le había girado la Secretaría de Ambiente y el Ejecutivo tuvo que recurrir a cooperativas para atender la limpieza de la ciudad después de los distintos eventos.

Una pelea de $163 millones y una interna que viene de antes

El conflicto estalló públicamente el 20 de noviembre, cuando Pinsiroli aseguró en radios locales (Cadena 3 como en Mitre) que Passerini le había pedido autorizar el pago de horas extras y que la negativa derivó en una discusión. El exfuncionario habló de $155 millones en liquidaciones cuestionadas. Desde el Municipio rechazaron esa interpretación y sostuvieron que el pedido del intendente había sido revisar las horas trabajadas y detectar posibles inconsistencias.

La cifra que circula ahora en el organismo asciende a unos $163 millones. Es mucho dinero, pero el dato que también aparece en la discusión es su peso relativo: representa alrededor del 2% de un presupuesto del COyS que supera los $7.000 millones.

La pregunta política, entonces, no pasa solamente por cuánto se pagó, sino por quién autorizó esas liquidaciones, cómo se controlaron y por qué el conflicto terminó convirtiéndose en una crisis institucional. El Municipio sostiene que no controla las liquidaciones salariales del ente y que la validación de las horas extras corresponde a funcionarios designados por el propio directorio.

Desde el organismo, en tanto, justificaban el volumen de horas por los operativos especiales de limpieza vinculados con la visita del Papa, los espectáculos masivos y los trabajos sobre la costanera después de las crecidas. En esa explicación aparecen jornadas extensas, con trabajadores que, según fuentes internas, ingresan a las cinco de la mañana y terminan cerca de las nueve de la noche.

Sin embargo, las cifras que trascendieron durante la investigación judicial encendieron otras alarmas. Según publicaciones periodísticas sobre los allanamientos, un empleado habría percibido más de $10 millones en un solo mes. La Fiscalía Anticorrupción todavía no registra imputados.

Aparece el nombre de Fermanelli en la trama

La disputa por las horas extras tampoco puede leerse por fuera de la interna del Surrbac, el sindicato de los recolectores. El 13 de noviembre, Pinsiroli denunció a dirigentes gremiales por presuntas amenazas y un intento de extorsión. Según su versión, en una reunión en las oficinas del COyS le exigieron la liquidación de horas extras bajo la amenaza de paralizar los servicios.

En las versiones que circulan entre quienes siguen de cerca el conflicto aparece una disputa dentro del propio universo sindical, con diferencias entre los hijos de Mauricio Saillén y Pascual Catrambone y Nazareno Fermanelli.

Fuentes vinculadas al conflicto describen una relación deteriorada entre Fermanelli y la familia que conduce el gremio. En ese contexto, le atribuyen un doble juego: por un lado, asesorar a sectores de la conducción sindical y, por otro, fogonear las denuncias y la exposición pública de Pinsiroli. Incluso hay quienes lo señalan como uno de esos operadores que circulan cerca del poder ofreciendo soluciones para conflictos en cuya generación también tendrían algún grado de responsabilidad.

Son acusaciones que forman parte de las versiones políticas y sindicales alrededor del caso y que, por ahora, no tienen una comprobación judicial. Pero su aparición agrega una dimensión al escándalo: la posibilidad de que la pelea por las horas extras haya sido también el terreno de una disputa por el control y la influencia dentro del gremio.

El Panal mira desde la ventana

La interna tampoco habría quedado circunscripta al Palacio 6 de Julio. En el Panal siguen de cerca el conflicto y, según fuentes consultadas, las derivaciones de la crisis municipal también alimentaron especulaciones sobre el papel de los operadores que se mueven entre el sindicato y la política.

La situación tiene una lectura evidente para el Gobierno provincial. Cada tropiezo de la administración de Passerini suma argumentos para quienes observan con atención la gestión de la ciudad y sus áreas más sensibles. En un escenario en el que el gabinete municipal todavía no consigue consolidar una dinámica de gestión, el COyS se convirtió en otro foco de desgaste.

Quienes conocen el funcionamiento del organismo admiten que la magnitud del escándalo tomó por sorpresa a más de uno. No esperaban que una discusión por las liquidaciones salariales terminara con allanamientos, denuncias cruzadas y la remoción completa de un directorio.

Una escoba, no un camión recolector

Hay, además, un dato que quedó desdibujado en la discusión pública. El COyS no se ocupa de la recolección de residuos ni del enterramiento sanitario. Su tarea está concentrada en el depósito y el barrido de la ciudad. Por eso, el conflicto no tiene relación directa con un eventual cambio en el marco regulatorio de la recolección, aunque por momentos la discusión pública haya mezclado ambos asuntos.

La auditoría externa deberá poner luz sobre los procedimientos administrativos, el cumplimiento de los objetivos presupuestarios y, especialmente, las horas extras que todavía no fueron pagadas. Pero también tendrá que revisar cómo se llegó a una situación en la que la conducción del organismo perdió capacidad operativa y quedó enfrentada con el sindicato y con el propio Ejecutivo municipal.

En esa revisión aparece otro interrogante que empieza a circular en los pasillos municipales: los alrededor de 50 empleados que habrían ingresado durante la gestión de Pinsiroli. Su incorporación también forma parte de las preguntas sobre la estructura y el funcionamiento del ente.

La ironía política es que Passerini terminó desplazando al funcionario que lo había señalado públicamente por las horas extras, pero eso no despeja las responsabilidades sobre el funcionamiento del organismo. Si las liquidaciones eran irregulares, habrá que determinar quién las autorizó. Si estaban justificadas por los operativos especiales, habrá que explicar por qué no se pagaron y cómo se controlaron. Y si detrás de la pelea hubo una interna sindical con operadores políticos involucrados, habrá que esperar si la auditoría alcanza para responder todas las preguntas.