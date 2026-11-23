El dirigente radical y ex concejal capitalino, Juan Negri, cuestionó en duros términos el funcionamiento del Ente Córdoba Obras y Servicios (COyS) en medio de la crisis del organismo municipal, a raíz de la denuncia de su ahora ex titular, Santiago Pinsiroli, quien denunció presuntas irregularidades por $155 millones en horas extras, presiones sindicales y falta de respaldo político del intendente Daniel Passerini.

En este marco, el ex edil capitalino y precandidato a intendente por la UCR reclamó directamente la disolución del COyS y la restitución de sus funciones a la administración central del municipio.

“El intendente debe disolver el COyS, es una caja negra que no tiene control”, disparó Negri. El dirigente boina blanca fue más allá de los cuestionamientos por la gestión y puso en discusión la propia existencia del ente, al que acusó de haber sido creado para evitar los controles del Tribunal de Cuentas.

“El COyS es una caja negra, que fue creada exclusivamente para que el Tribunal de Cuentas no pudiera controlarla. El intendente debe eliminarlo y volverlo a la administración central. Se debe terminar con el curro de la basura y con la extorsión permanente a la cual somete el gremio”, afirmó.

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El dirigente radical también apuntó contra el Surrbac, el sindicato que nuclea a los trabajadores de recolección y barrido, y cuestionó su influencia dentro de la estructura del ente municipal. “Es inviable desde lo político, desde lo económico y desde lo ético mantener el COyS”, sostuvo.

Asimismo, reclamó un esquema de prestación de servicios que garantice transparencia y permita controlar el destino de los recursos públicos. “Hay que brindar un servicio que beneficie a los cordobeses y no, como ahora, a intereses oscuros y extorsionadores y, fundamentalmente, que pueda ser controlado por el Tribunal de Cuentas”, planteó.

En su embestida, el opositor concluyó con otra crítica al funcionamiento del organismo: “Hay que terminar con una estructura que lo único que hace es poner a los vecinos de rodillas y les ofrece una ciudad sucia”.

Una crisis que llegó a los tribunales

El embate de Negri se produce en medio de la crisis institucional que terminó con el desplazamiento de Santiago Pinsiroli, quien hasta hace pocos días presidía el directorio del COyS. El exfuncionario había denunciado presuntas irregularidades en la liquidación de horas extras por unos $155 millones correspondientes a octubre y aseguró que se negó a autorizar los pagos porque no contaban con respaldo legal.

“No puedo firmar algo que va fuera de la ley y que va en contra de lo que yo denuncié”, sostuvo Pinsiroli en declaraciones a Cadena 3. Según su versión, una auditoría interna y un nuevo sistema de control implementado desde octubre permitieron identificar unas 500 horas extras justificadas frente a 4.500 reclamadas.

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El exdirector también aseguró que se detectaron casos de empleados con hasta 250 horas extras en un mes, cuando el régimen contempla un máximo de 30 mensuales y 200 anuales. A esa controversia sumó denuncias por presiones del Surrbac, amenazas y falta de respaldo político del Ejecutivo municipal. Según afirmó, cuenta con custodia policial a raíz de las intimidaciones que denunció.

Pinsiroli también sostuvo que la influencia sindical dentro del organismo excedería la discusión salarial y alcanzaría decisiones sobre ingresos, desvinculaciones y remuneraciones. La causa judicial, que ya registra 14 allanamientos, está en manos del Fuero Anticorrupción.

Defensa de su accionar

En las últimas horas, Pinsiroli defendió su accionar en el COyS y apuntó contra la Secretaría de Ambiente del municipio. En su perfil de X, el ex funcionario expresó: "La misma secretaría de ambiente que hoy intenta despegarse y dice que 'no veía lo que pagaba' es la que durante años mantuvo un sistema inobservado".

"Ya se hicieron los 14 allanamientos y la causa penal avanza firme en la Fiscalía Anticorrupción porque investigamos en silencio hasta tener las pruebas duras, no para armar un relato mediático. Intentar dar vuelta la historia para culpar al que cerró la caja es la defensa desesperada de los que creen que lo público es propio", remarcó. "Las pruebas están en la fiscalía. Los audios de la extorsión, también. El resto es puro humo para la gilada", cerró.

Mientras la gestión municipal apuesta a reorganizar el organismo que se encuentra en el ojo del huracán, Negri pretende instalar que el problema no se resuelve con un recambio de autoridades, sino que exige revisar la continuidad misma del ente municipal.