El secretario de Ambiente y Economía Circular de Córdoba, Gabriel Martín, explicó por qué el intendente Daniel Passerini removió a Santiago Pinsiroli de la presidencia del Ente Córdoba Obras y Servicios (COyS). Enumeró varios motivos: una denuncia cuyo contenido el Municipio desconoce, un conflicto laboral con el Surrbac y las declaraciones públicas de Pinsiroli. Sobre estas últimas, dijo que fueron “la gota que colmó el vaso”.

Martín acusó a Pinsiroli de hacer “afirmaciones absolutamente mentirosas” cuando dijo que el intendente lo había presionado, y negó la acusación sin matices: “Es absolutamente falso eso”. Pinsiroli sostiene lo contrario. Dijo a Cadena 3 que “Passerini me llamó y me dijo que tenía que pagar esas horas”.

En diálogo con Punto a Punto, Martín agregó otro motivo: la falta de control sobre los servicios. Durante el fin de semana, el COyS no cumplió las tareas que le pidió la Secretaría de Ambiente y el Municipio salió a cubrirlas con cooperativas, en un esquema de emergencia. Con ese cuadro, se firmó el decreto que removió al directorio y designó uno nuevo.

Passerini barrió a Pinsiroli de la cúpula del COyS, pero el escándalo de las horas extras abre otro frente político

Martín recordó que Pinsiroli preside el COyS desde mayo del año pasado y que el escándalo estalló en septiembre de este año. Cuando le preguntaron qué lo llevó a cambiar de postura sobre las horas extras, respondió: “Habría que preguntarle a él”. Dijo que ese pago no era excepcional y que venía repitiéndose.

Una denuncia sin texto ni pruebas a la vista

Martín dijo que el Municipio se enteró de la denuncia por la prensa y que, casi dos meses después, sigue sin los papeles: “no tenemos ni siquiera el texto de la denuncia”. Aclaró que no afirmó que Pinsiroli careciera de pruebas. Dijo que el Municipio no las conoce, aunque las reclamó en reiteradas oportunidades.

Defendió esa postura frente a quienes la llaman pasiva. “Hemos tenido una actitud prudente”, afirmó. También reconoció el peso del caso: “Nadie le quita gravedad a esta denuncia”. Admitió que su contenido puede justificar los allanamientos que ordenó el fiscal anticorrupción.

Daniel Passerini junto a Gabriel Matin

Cuestionó que Pinsiroli no avisara al intendente ni usara la asesoría letrada del Municipio. Rechazó además que una auditoría haya originado la denuncia, como dice el ex presidente del ente: “el COyS nunca ha contratado una auditoría”. Según Martín, lo que existió fue un relevamiento sobre las cooperativas que hicieron dos monotributistas. “No es una auditoría, claramente”, remató.

Martín explicó por qué el Municipio todavía no se presentó como querellante. La causa corre bajo secreto de sumario y, si lo hubiera pedido antes, la Fiscalía probablemente lo habría rechazado. Responsabilizó a Pinsiroli: “nos negó a la Municipalidad de Córdoba la posibilidad de plantear una estrategia procesal”. Ahora el Municipio buscará sumarse a la causa.

Cómo estalló el conflicto por las horas extras

Con la liquidación de los sueldos de octubre, a principios de noviembre, el sindicato empezó a reclamar horas extras trabajadas que no cobró. Martín contó que el viernes 6, mientras estaba con Passerini, las empresas de recolección le avisaron que los trabajadores no querían hacer horas extras ni refuerzos y que el servicio podía resentirse durante el fin de semana.

Según su relato, el intendente llamó a Pinsiroli delante de él para que explicara el problema. Como la respuesta no fue clara, Passerini le pidió a Martín que fuera al COyS y se reuniera con los gerentes operativo, de servicios, general y de recursos humanos. Allí vio “horas extras que aparentemente están verificadas”, de servicios prestados y sin pagar.

Martín sostuvo que el estudio externo del ente emitió un dictamen favorable a pagar esas horas, porque no constituían un ilícito ni una irregularidad, y que Pinsiroli igual volvió a negarse a firmar. Negó que el intendente le pidiera firmar algo indebido. Dijo que solo le pidió aclarar la situación para que “las que correspondían se abonaran, y las que no correspondían no se pagaran”. Agregó que, según le contaron los funcionarios, Pinsiroli llegó a aceptar el reconocimiento de parte de esas horas, con un tope de 30 mensuales.

Por qué el COyS paga tantas horas extras

Martín explicó que el COyS limpia el estadio Kempes, espacios públicos, espectáculos y eventos. “Muchos de esos servicios que brinda el COyS se brindan a través de horas extras”, dijo. Contó que el viernes anterior a la Marcha del Orgullo la Secretaría de Ambiente le dio al ente la orden de limpiar al terminar el evento y que el ente no lo hizo. Mencionó también cinco horas de limpieza de la costanera, con 20 operarios, después de la lluvia que la anegó.

Resumió la postura del gremio así: mientras no cobren las horas ya trabajadas, “nosotros no vamos a hacer más horas extras”.

La auditoría, adelantó, analizará si el COyS tiene personal suficiente para evitar ese gasto. Como alternativa, propuso el régimen de feriantes que aplica en el Jardín Botánico, a su cargo, donde el personal cubre fines de semana y feriados y “no le pagamos horas extras, trabajan como feriantes”. Aclaró que la decisión corresponde a la conducción del ente: “La responsabilidad organizativa de la institución tiene que ver con la conducción de la institución”.

Sobre el recibo de sueldo de unos 20 millones de pesos que difundieron los medios, afirmó: “Ese recibo de sueldo no es de septiembre, ni de agosto, ni de julio, es de enero de este año”. Martín aseguró que Pinsiroli lo firmó, autorizó el pago y nunca objetó nóminas con sueldos de 10, 15 o 20 millones. Agregó que el ex presidente dio de baja el fin de semana una cuenta de redes donde aparecía junto a personas que luego denunció.

Martín dijo que el Municipio no se detiene en los motivos de Pinsiroli y que apoyará la investigación penal. “Nos hemos cansado de hacer denuncias sobre situaciones irregulares”, afirmó, y sumó: “Y no nos importa a quién tenemos que denunciar”. Anunció además sanciones disciplinarias si la auditoría detecta faltas administrativas.