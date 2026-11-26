El Ministerio de Justicia removió a los encargados titulares de dos Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor de Córdoba luego de determinar que incumplieron con la obligación de depositar al Estado nacional los remanentes de recaudación provenientes de los trámites registrales.

Las medidas alcanzan a Roberto Francisco Longo, titular del Registro del Automotor de Villa Carlos Paz N° 1, y a María Claudia Luraschi, responsable del Registro del Automotor Córdoba N° 21, quienes fueron sancionados tras la finalización de los respectivos sumarios administrativos.

Según las resoluciones publicadas este jueves en el Boletín Oficial, el Ministerio concluyó que ambos incurrieron en incumplimientos reiterados respecto del depósito de fondos que, de acuerdo con la normativa vigente, pertenecen al Estado nacional desde el momento de su recaudación.

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El caso de Villa Carlos Paz

En el expediente correspondiente a Longo, la investigación determinó que no fueron depositados remanentes de recaudación correspondientes a distintos meses entre julio de 2024 y mayo de 2025, por un capital inicial de $133.416.890,24.

Posteriormente, un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) actualizó el perjuicio fiscal al 25 de septiembre de 2026 y lo estimó en $205.030.505,34, monto que el organismo calificó como de "relevante significación económica".

La resolución también señala que, durante el sumario, Longo no compareció a declarar ni presentó descargos frente a las imputaciones formuladas.

Además, el Ministerio instruyó a las áreas competentes a iniciar las acciones administrativas y judiciales necesarias para recuperar los fondos.

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En paralelo, los hechos son investigados por el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba, donde Longo figura imputado por el presunto delito de administración fraudulenta contra la Administración Pública.

La situación del Registro Córdoba N° 21

En el caso de María Claudia Luraschi, el Ministerio concluyó que la encargada no depositó remanentes correspondientes a julio y agosto de 2024, además del período comprendido entre el 1 y el 17 de febrero de 2025.

La SIGEN estimó el perjuicio económico, actualizado al 29 de septiembre de 2026, en $132.309.057,05, también considerado de relevante significación económica.

Durante el sumario, Luraschi sí presentó su defensa y argumentó que los fondos fueron utilizados para afrontar gastos de funcionamiento del registro, como salarios, cargas sociales, alquiler, servicios e insumos, debido a una situación de desfinanciamiento.

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Sin embargo, el Ministerio rechazó ese planteo al sostener que la normativa no autoriza utilizar recursos que pertenecen al Estado para cubrir gastos operativos, aun cuando el registro atraviese dificultades económicas.

La resolución agrega que la funcionaria registraba antecedentes por incumplimientos similares, circunstancia que fue considerada agravante al momento de aplicar la sanción.

En la causa penal vinculada al caso, la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba impulsó el procesamiento de Luraschi por presuntos delitos contemplados en los artículos referidos a administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, expediente que tramita ante el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba.

Qué resolvió el Ministerio

En ambos expedientes, el Ministerio de Justicia dio por concluidos los sumarios administrativos, declaró la responsabilidad disciplinaria de los encargados y dispuso su remoción de los cargos.

Asimismo, ordenó avanzar con todas las acciones necesarias para recuperar el perjuicio económico ocasionado al Estado nacional.

Entre ambos casos, las resoluciones estiman un perjuicio fiscal actualizado que supera los $337 millones, sin contar los intereses que puedan corresponder hasta el efectivo recupero de los fondos.