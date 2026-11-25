Ante la posibilidad de eventos climáticos extremos, la ciudad de Oncativo avanzó en la organización de un esquema de prevención y respuesta para mejorar la coordinación entre las instituciones que intervienen en situaciones de emergencia.

El intendente Nicolás Filoni encabezó una reunión de trabajo con representantes de distintas áreas municipales y organismos que forman parte del sistema de Defensa Civil, donde se analizaron herramientas de planificación, recursos disponibles y protocolos de actuación.

Alerta por lluvias y tormenta | Crédito: NA

Del encuentro participaron la comisaria Silvia Castro; el jefe de Bomberos Voluntarios, Mauricio Cingolani; la directora de Salud, Natalia Becchetti; el secretario de Infraestructura y Ambiente, Lucas Bertaina; la secretaria de Gobierno, Mariana Cuassollo; representantes de CESOPOL e integrantes del equipo de gestión.

Coordinación ante posibles tormentas y emergencias

Durante la jornada se trabajó sobre distintos aspectos vinculados a la prevención, como la identificación de sectores de riesgo, los mecanismos de evacuación, la disponibilidad de personal y equipamiento, los canales de comunicación y las responsabilidades de cada institución ante una emergencia.

Desde el municipio señalaron que el objetivo es unificar criterios de actuación para lograr una respuesta más rápida y organizada frente a fenómenos meteorológicos de consideración.

"Estas acciones no buscan generar miedo, sino tranquilidad. Queremos una ciudad preparada, con instituciones organizadas y recursos coordinados. Trabajar de manera anticipada es una forma de proteger a Oncativo y cuidar lo más importante que tenemos: la vida de nuestros vecinos", expresó Filoni.

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Prevención y alerta temprana

Además de la planificación interna, las autoridades destacaron la importancia de fortalecer los sistemas de comunicación y alerta temprana, así como promover la participación de los vecinos ante posibles situaciones de riesgo.

El municipio remarcó que la articulación entre Bomberos, fuerzas de seguridad, equipos sanitarios y áreas gubernamentales permite aprovechar la experiencia y los recursos de cada institución para afrontar escenarios extraordinarios.