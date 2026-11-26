En el marco del 116° aniversario de la fundación de Luque, la localidad cerrará el tradicional ciclo “Noviembre del Reencuentro” con una gran jornada cultural y artística que tendrá lugar este sábado 28 de noviembre en la Plaza 25 de Mayo.

Luego de las primeras actividades realizadas durante el mes, la propuesta llegará a su cierre con la Fiesta del Reencuentro, un encuentro pensado para que vecinos y familias puedan compartir una noche con música, danza y expresiones culturales locales.

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La jornada comenzará a las 21:00 horas y contará con una muestra de danzas, además de los shows musicales de The Covers y Josecito Berardi, quienes estarán a cargo de la propuesta artística para acompañar la celebración.

También formará parte del evento la Expo Altroqué y habrá actividades vinculadas a los talleres del Centro Cultural Municipal, con una muestra del trabajo desarrollado durante el año.

Un mes para celebrar la identidad de Luque

El Noviembre del Reencuentro fue impulsado como una propuesta para conmemorar la historia de la localidad y generar espacios de encuentro entre vecinos, con actividades culturales, artísticas y comunitarias.

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La agenda comenzó con la Noche de Gala y Acto Protocolar, que incluyó la presentación del Ballet Oficial de la Fiesta Nacional de la Familia Piemontesa y un tributo a Mercedes Sosa, y continuó con la Kermesse de los barrios y la Peña del Reencuentro con Crecer.

Con esta última actividad, Luque cerrará un mes dedicado a celebrar sus raíces, sus tradiciones y la identidad construida a lo largo de sus 116 años de historia.