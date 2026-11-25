El dólar seguirá subiendo y la volatilidad continuará hasta que el mercado tenga claro qué modelo de país seguirá la Argentina en las elecciones de 2027. Lo anticipó Aníbal Casas Arregui, fundador de SyC Inversiones, que a la vez descartó un descontrol del tipo de cambio “por lo menos por los próximos meses”.

Casas dividió el escenario en dos planos. En el externo, reconoció que el Gobierno tiene razón cuando señala el contexto internacional hoy es un activo: el panorama se complicó y la volatilidad aumentó, incluso en Brasil, el principal socio comercial del país. Según su cálculo, la moneda brasileña pasó de cinco a seis reales por dólar y ese movimiento golpea a la economía argentina.

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En el plano local, explicó que el mercado argentino reacciona con más fuerza que el del resto del mundo. “Amplificamos los movimientos”, dijo en diálogo con Punto a Punto. Sumó los problemas propios del país, entre ellos el avance del riesgo país, que pasó de unos 400 puntos a más de mil.

Un mercado que amplifica

Para Casas, la elección del año próximo pesa sobre ese salto. Dijo que el electorado volverá a definir entre la economía que propone Javier Milei y la que eventualmente propondría el kirchnerismo, y que esa incertidumbre empuja al dólar.

Según datos del mercado, el riesgo país tocó un mínimo anual de 402 puntos en julio y superó los 1.100 en las últimas semanas, mientras el real cotizaba cerca de 5,79 por dólar. Esos números respaldan las magnitudes que dio Casas.

Qué hace el Gobierno y qué sostiene Casas

Casas defendió la conducta oficial. Dijo que el Gobierno actúa como corresponde: "deja deslizar el tipo de cambio" sin una suba abrupta y trata de contener el dólar en los valores que todos consideraban baratos. Pero advirtió contra una alternativa: “sería muy tonto que el dólar lo trataras de mantener planchado”.

"El gobierno está actuando de la manera que tiene que actuar ¿cómo es? Dejar que deslice el tipo de cambio ¿qué es deslizar?hacer que suba no de una manera absolutamente abrupta pero tratar de contener el dólar en los valores que estaba donde todo el mundo decía que ya estaba barato y vos tenés el dólar subiendo en el mundo especialmente en Brasil y con perspectiva de daño electoral sería muy tonto que el dólar lo trataras de mantener planchado porque nada no hay manera", reflexionó.

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“El dólar va a subir”, insistió, y planteó la duda que, para él, importa: “la pregunta es hasta dónde”.Mientras el país se acerque a 2027 sin claridad sobre el modelo, dijo, las tensiones van a continuar.

Sobre el nivel, Casas no cree que la cotización llegue a 4.000 pesos. Sí estimó que el dólar quedará por encima de los $1.500 que costaba hace un par de semanas, con “una altísima probabilidad”. Aclaró que no hay certezas: “El cien por ciento no existe”.

Pánico, la peor decisión

Casas pidió prudencia a los ahorristas: “el pánico te hace tomar malas decisiones”. Describió las alternativas que enfrenta un argentino que tiene un plazo fijo: renovarlo, con tasas de entre 20 y 24%, comprar un título ajustado por inflación que proteja a mediano plazo o comprar dólares. Según su evaluación, la mayoría elige dólares, y eso suma tensión cambiaria.

Frente a ese escenario, Casas respondió con cautela. Dijo que el dólar probablemente sube un poco más, pero que la posibilidad de un descontrol en los próximos meses es baja. Su mensaje final fue de calma: ni el pánico ni la certeza absoluta guían bien una decisión financiera.