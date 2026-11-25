Más de cuatro de cada diez pesos que un consumidor abona en la línea de cajas por un alimento corresponden a impuestos y cargas previsionales acumulados a lo largo de la cadena productiva y comercial. Así lo determinó un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que estimó que la carga tributaria legal promedio en las principales ciudades del país se ubica entre el 42% y el 43% del precio final, mientras que entre el 57% y el 58% restante explica los costos de producción, logística y rentabilidad de las empresas.

El relevamiento tomó como referencia la legislación vigente en los tres niveles de gobierno —nacional, provincial y municipal— para un alimento alcanzado por la alícuota plena del IVA del 21%, recorriendo toda la secuencia desde el proveedor de insumos y la industria hasta el distribuidor mayorista y el punto de venta minorista.

Comercio de cercanía vs. grandes superficies

El informe distingue dos escenarios según el tamaño del comercio donde se concreta la venta al público, lo que arroja una diferencia de un punto porcentual en la presión fiscal total:

•En comercios minoristas pequeños (42% del precio final): Cuando el último eslabón es un local chico, el IVA lidera la incidencia sobre el ticket con el 17,4% del precio final, seguido por los aportes y contribuciones a la Seguridad Social (9,4%), el impuesto provincial a los Ingresos Brutos (7,6%), el Impuesto a las Ganancias (4,4%), el Impuesto al Cheque (1,9%) y la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene municipal —TISH— (1,5%).

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•En comercios minoristas grandes (43% del precio final): Cuando toda la cadena opera a gran escala —como ocurre en los hipermercados—, la carga fiscal sube al 43%. Si bien el IVA (17,4%), la Seguridad Social (9,4%),Ganancias (4,4%) y el Impuesto al Cheque (1,9%) mantienen su peso sobre el precio final, aumentan su incidencia Ingresos Brutos (7,8%) y la TISH municipal (2,2%).​

El peso de cada tributo dentro de la carga fiscal

Al observar la composición interna de los impuestos contenidos en un alimento, el IARAF precisa que el IVA concentra alrededor del 41,2% de toda la carga tributaria en los comercios pequeños (y el 40,3% en los grandes), seguido por los regímenes previsionales y de seguridad social, que incluyen jubilaciones, obras sociales, ART y aportes sindicales, con una participación del 22,2% en locales chicos y del 21,7% en grandes superficies.

En tercer lugar se ubican los tributos subnacionales: Ingresos Brutos explica el 18% de la carga fiscal en comercios pequeños y el 18,1% en cadenas grandes, mientras que las tasas municipales (TISH) pasan de representar el 3,5% del total de impuestos en un local de barrio al 5,1% en un hipermercado. El esquema se completa con Ganancias (10,5% en comercios chicos y 10,3% en grandes) y el Impuesto a los débitos y créditos bancarios (4,5% y 4,4%, respectivamente).

Desde el instituto aclararon que el cálculo contempla únicamente los gravámenes directamente vinculados a la operatoria y las ventas, sin incluir el impacto de impuestos patrimoniales como el inmobiliario, automotor o sellos debido a su disparidad entre jurisdicciones.