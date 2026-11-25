Córdoba vuelve a fabricar motores para la industria automotriz y proyecta colocar la mayor parte de esa producción en mercados internacionales. Stellantis puso en marcha una nueva planta en el Polo Industrial Ferreyra, donde producirá hasta 100 mil motores Multijet 2.2 Turbodiesel por año. La compañía prevé exportar más del 70% de las unidades durante el primer año, principalmente a Brasil y Uruguay.

El gobernador Martín Llaryora participó este miércoles de la inauguración de las instalaciones, que forman parte de una inversión de 385 millones de dólares realizada por la automotriz. El proyecto también permitió desarrollar las nuevas pick-ups Fiat Titano y Ram Dakota y se concreta en el marco de los 30 años del Polo Industrial Ferreyra.

La nueva operación permitirá sustituir la importación de motores provenientes de Italia y abastecer a distintos modelos de las marcas del grupo en Sudamérica. Según precisaron desde la compañía, durante el primer año los motores fabricados en Córdoba estarán destinados a 11 modelos comercializados en Argentina, Brasil y Uruguay.

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Durante el acto, Llaryora destacó el regreso de la producción nacional de motores y el lugar que ocupa la provincia en la industria automotriz. "Qué mejor manera de cumplir 30 años que diciéndole a toda la Argentina que, a partir de ahora, en el único lugar donde se fabrica el corazón de un auto es en el corazón de la República: aquí hacemos los únicos motores de fabricación nacional en el país.", expresó.

El mandatario también hizo referencia a las condiciones que ofrece la provincia para atraer inversiones y sostener la actividad productiva. "Para que esto se dé de manera natural, como decimos nosotros, Córdoba mejora cualquier oferta y cualquier condición", afirmó.

En ese sentido, mencionó los beneficios de la última ley de promoción industrial, "prevé durante 15 años cero Ingresos Brutos, cero Sellos y cero impuesto Inmobiliario. Esa ley, sumada a los beneficios de la Nación y del Municipio, junto con nuestros programas de capacitación y nuestras agencias, marca un diferencial y permite que hoy estemos aquí", agregó.

Una inversión con impacto en la cadena automotriz

La nueva planta tendrá una capacidad de producción de 100 mil motores anuales e involucrará a más de 400 trabajadores directos e indirectos. Además, contará con la participación de 10 proveedores argentinos y procesos productivos con elevados niveles de automatización. El motor Multijet 2.2 equipará a distintos vehículos del grupo Stellantis, entre ellos Fiat Titano, Ram Dakota, Ram Rampage, Fiat Toro, Jeep Commander, Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer y Fiat Scudo.

El presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi, recordó que la historia industrial de la planta de Ferreyra comenzó hace tres décadas y destacó la importancia de esta nueva etapa. "Con esta planta de motores estamos construyendo los próximos 30 años de Ferreyra y consolidando a Córdoba como un centro industrial clave para Stellantis en Sudamérica", afirmó.

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Por su parte, el presidente de Stellantis Sudamérica, Herlander Zola, remarcó el lugar de la producción cordobesa dentro de la estrategia regional de la compañía. "Hoy celebramos mucho más que la inauguración de una nueva planta de producción: celebramos el protagonismo de este polo en la historia industrial de Córdoba", sostuvo.

Desde el sector industrial también destacaron la participación de empresas locales en el proyecto. El presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), José Manuali, consideró que la iniciativa tendrá efectos sobre la cadena de proveedores y la incorporación de tecnología. "Este tipo de proyectos tiene un gran impacto porque involucra mucha tecnología y requiere contar con un equipo de personal altamente capacitado. Eso nos eleva como industriales y posiciona a la provincia", afirmó.

Treinta años de producción en el Polo Industrial Ferreyra

En sus tres décadas de trayectoria, el Polo Industrial Ferreyra produjo más de 1,5 millones de vehículos y recibió inversiones acumuladas por 1.685 millones de dólares. Con la fabricación local de motores, la planta inicia una nueva etapa dentro de la industria automotriz regional.

La puesta en marcha de la planta coincide, además, con la implementación del nuevo Régimen de Incentivo a las Inversiones, la Innovación y el Empleo, establecido por la Ley 11.160. La Provincia presentó este esquema a principios de noviembre con el objetivo de unificar los regímenes de promoción existentes, atraer inversiones, impulsar la modernización tecnológica y generar empleo privado registrado.

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Entre sus principales beneficios contempla exenciones de hasta el 100% en los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario. También incorpora incentivos adicionales para inversiones en parques industriales y en departamentos del noroeste y sur provincial, y amplía a 4.500 millones de pesos el límite de facturación anual para acceder al régimen simplificado.

Del acto participaron también el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Fernando Sibilla; el secretario de Coordinación Productiva de la Nación, Pablo Lavigne; directivos de la UIC y de cámaras sectoriales, representantes del clúster automotriz y referentes del sector productivo.