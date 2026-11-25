Los vecinos de Villa Belgrano expresaron su preocupación por la realización de festivales y fiestas al aire libre en los alrededores del Estadio Mario Alberto Kempes. Advierten que los eventos generan ruidos durante varias horas, afectan el descanso de los barrios residenciales y pueden provocar daños en los espacios verdes, el río Suquía y el entorno natural de la zona.

En dialogo con Punto a Punto Radio la presidenta del Centro Vecinal de Villa Belgrano, Sofía Gnappi, aclaró que no se oponen a la realización de espectáculos ni a las actividades que atraen turistas. "Nosotros estamos absolutamente a favor de que se realicen eventos y que se convoquen, que sean cuestiones que atraigan el turismo y demás, pero que ninguna de esas actividades sean detrimento de la calidad de vida de los vecinos o del medio ambiente", sostuvo.

Gnapi explicó que los vecinos conocen la convivencia con los espectáculos que se realizan en el Estadio Kempes desde hace décadas. Sin embargo, señaló que en el último tiempo "se empezaron a hacer estos eventos al aire libre por fuera de lo que es la contención que tiene el propio Kempes, acústica y demás, en lo que es el Playón Norte", explicó. Según indicó, estas propuestas transformaron el entorno del estadio en un espacio de fiestas que se extienden durante muchas horas.

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Uno de los principales cuestionamientos apunta a la duración y el volumen de la música. Mientras que los recitales dentro del estadio tienen horarios establecidos, la dirigente vecinal advirtió que los eventos en el exterior pueden prolongarse hasta la madrugada. "En el Kempes un recital lo tenés hasta las doce de la noche, dos y media. Por fuera, acá estamos hablando de doce horas continuadas, vamos a tener hasta las cinco de la mañana decibeles altísimos de musica, con gente sin poder dormir en barrios residenciales", afirmó.

El reclamo por el río Suquía

La preocupación también se relaciona con el uso de los espacios verdes. La presidenta del centro vecinal señaló que los vecinos y distintas organizaciones trabajan para recuperar y conservar el río Suquía y el entorno natural de la zona, por lo que consideran contradictorio habilitar actividades masivas que puedan deteriorarlos. "Nuestro río Suquía necesita de mucho trabajo para poderse recuperar, porque es la cloaca de la ciudad. Trabajamos muchísimo todos los vecinos para poder recuperarlo".

"Nosotros realizamos jornadas en las que convocamos a escuelas, organizaciones no gubernamentales y demás, para limpiar el río, para conservar todos esos espacios ambientales, tenemos la única reserva ambiental, que es la Reserva San Martín, a pocos metros de todo ese espacio", recordó Gnappi.

En ese sentido, cuestionó que se destinen recursos públicos y esfuerzos comunitarios para cuidar esos sectores y, al mismo tiempo, se organicen eventos que podrían generar el efecto contrario. "Si nosotros después borramos con el codo lo que escribimos con la mano, porque vamos y hacemos un evento donde va a haber cientos de miles de personas tirando basura, pisando todos los árboles, rompiendo absolutamente todo, como sabemos que sucede en cualquier festival", planteó.

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La dirigente también destacó el trabajo de los habitantes del sector para mantener los espacios verdes. "A nosotros, los vecinos que pagamos de nuestro bolsillo la compra de árboles porque el municipio y la provincia nos provee, nos cuesta mucho conseguir esos ejemplares y vamos y los mantenemos y los regamos y los protegemos", explicó.

Qué proponen los vecinos

Ante la posibilidad de que el próximo festival Boom Boom amplíe su despliegue e involucre no solo el Playón Norte, sino también el Parque del Kempes y la costa del río, el centro vecinal volvió a plantear que esos espacios no se utilicen para eventos masivos. "Lo que nosotros pedimos es que se haga dentro del estadio, como se hacen los recitales. Que no se usen los parques para este tipo de eventos", afirmó Gnappi.

La presidenta del centro vecinal insistió en que el reclamo no busca impedir la realización de espectáculos en Córdoba. Por el contrario, sostuvo que existen otros predios donde pueden organizarse sin afectar a los residentes ni al ambiente.

"No es que no haya espacios donde se puedan hacer estos eventos. Tenemos un montón de espacios en la ciudad de Córdoba para realizar este tipo de eventos donde todos podamos ir, porque también todos nosotros vamos a muchos de estos eventos y disfrutamos, pero donde podamos ir y donde no se genere un daño", concluyó.