La zona norte de Córdoba sumará un nuevo desarrollo comercial y corporativo con Àgora+ Distrito Urbano, un proyecto de usos mixtos que busca generar un punto de encuentro para vecinos, comerciantes, empresas y profesionales. Ubicado en José Wenceslao Agusti esquina Heriberto Martínez, en el barrio de Argüello, el emprendimiento se encuentra actualmente en construcción y tiene un plazo estimado de finalización de aproximadamente 20 meses.

Impulsado por Grupo Norya, el proyecto propone integrar en un mismo espacio locales comerciales, propuestas gastronómicas, oficinas, coworking y áreas verdes. La iniciativa apunta a responder a la demanda de servicios y espacios de encuentro de un sector de la ciudad que concentra actividad residencial, educativa, bancaria e institucional.

La ubicación es uno de los principales argumentos del desarrollo. El entorno cuenta con universidades, colegios, bancos, el CPC y barrios abiertos y cerrados, que conforman un área de circulación y actividad durante buena parte del día. Según el planteo de sus desarrolladores, la oferta comercial y gastronómica disponible todavía presenta oportunidades de crecimiento, un escenario que abre espacio para la consolidación de un nuevo polo de servicios.

Un concepto de usos mixtos

El nombre Àgora+ remite a las plazas públicas de la antigua Grecia, concebidas como espacios de intercambio, conversación y encuentro. Sobre esa idea se estructura la propuesta: no se trata únicamente de sumar superficie comercial, sino de reunir distintas actividades en un ámbito que combine trabajo, servicios, gastronomía y espacios de permanencia.

El corazón del proyecto será una plaza verde central, pensada como un área de descanso y encuentro para quienes trabajen, vivan o circulen por el sector. También podrá funcionar como escenario para actividades y eventos, con el objetivo de darle dinamismo al conjunto más allá de su actividad comercial.

En materia de infraestructura, Àgora+ contempla locales comerciales de dimensiones amplias, con expansiones exteriores y buena visibilidad, además de unidades destinadas a oficinas y espacios de coworking. Estas últimas contarán con baño privado y terrazas, mientras que la flexibilidad de los espacios permitirá adaptarlos a otros usos, como consultorios, showrooms, gimnasios y propuestas vinculadas al bienestar.

El desarrollo también incorpora estacionamiento de fácil acceso, 18 cocheras en subsuelo, seguridad inteligente durante las 24 horas, conexión de fibra óptica y servicios independientes para cada unidad.

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Comercialización y oportunidades de inversión

Con la obra en marcha y un horizonte de finalización de aproximadamente 20 meses, el proyecto ya inició la comercialización de sus unidades. La oferta está dirigida tanto a quienes buscan instalar un negocio o desarrollar una actividad profesional como a inversores interesados en incorporar espacios comerciales o corporativos.

Las alternativas contemplan la compra o el alquiler de unidades, con esquemas de financiación a medida. La disponibilidad es limitada y la comercialización se encuentra en una etapa inicial, lo que permite a las marcas y empresas interesadas evaluar su incorporación desde el comienzo del desarrollo.

«Àgora+ nace para darle a la zona norte el punto de encuentro que le faltaba. Queremos que las marcas que se sumen hoy crezcan junto con una comunidad que ya empezó a formarse», señaló Norberto Regolini, CEO de Grupo Norya.