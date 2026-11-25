Una madre de un joven con adicción al juego online lanzó un dramático pedido a los senadores nacionales para que avancen con el tratamiento de la ley de prevención de la ludopatía antes de que pierda estado parlamentario al finalizar el período ordinario de sesiones.

La mujer, cuya identidad permanece reservada para proteger a su hijo, hizo pública una carta titulada "¡Aprueben la ley!" y luego amplió su reclamo en Punto a Punto Radio (90.7 FM), donde describió el impacto que la enfermedad tuvo sobre su familia y reclamó medidas urgentes para prevenir nuevos casos.

"No podía quedarme callada cuando vemos que la ludopatía destruye tantos niños, jóvenes y adolescentes, donde se destruyen vidas, proyectos y familias. No podemos mirar para otro lado cuando tenemos esta realidad", expresó.

"La ludopatía no es solo un problema económico"

En la entrevista, la mujer contó que su hijo, hoy de 23 años, atraviesa un tratamiento desde hace aproximadamente cinco años, con asistencia psicológica, psiquiátrica y participación en grupos de Jugadores Anónimos.

Según explicó, la problemática excede ampliamente las pérdidas económicas. "Tenemos que reconocer que la ludopatía es una adicción. Los papás vivimos sin paz, con una angustia permanente. Se destruyen vínculos, se destruyen familias y se llegan a cobrar vidas. La ludopatía mata vidas. Es una frase muy fuerte, pero es una realidad".

También relató que cada recaída implica volver a atravesar noches de incertidumbre y miedo. "No todo pasa por el dinero que uno tiene que pagar por las deudas. Hay noches que no se duerme, que se teme lo peor. Lo más difícil es transmitirle que puede salir adelante", afirmó.

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El reclamo al Senado

El proyecto ya cuenta con media sanción de Diputados, pero aún debe ser aprobado por el Senado. Si no se trata antes de que finalice el actual período de sesiones ordinarias, perderá estado parlamentario y deberá iniciar nuevamente todo el proceso legislativo.

En ese contexto, la madre cuestionó la demora y pidió explicaciones a los legisladores. "¿Qué están esperando para tratar esta ley? ¿Qué intereses pesan más que la salud de nuestros jóvenes? No quisiera pensar que hay otros intereses detrás de esta demora, pero el silencio también nos hace un signo de pregunta", manifestó.

Durante la entrevista también reclamó mayores controles sobre las plataformas de apuestas y sobre quienes facilitan dinero a personas con esta adicción. "Si para entrar a Mercado Pago necesitamos una identificación, ¿por qué para ingresar a una plataforma de apuestas cualquiera puede registrarse y apostar sin ningún tipo de control?".

"Mi voz representa a muchos padres"

La mujer explicó que decidió hacer pública su historia porque integra un grupo de familias atravesadas por la ludopatía y otras adicciones, donde incluso hay padres que perdieron a sus hijos. "Hoy estoy de este lado y por eso quiero elevar mi voz. Mi compromiso es ayudar a mi hijo y también al prójimo. Si el jueves esta ley no se trata, se cae y hay que empezar de cero", advirtió.

Sobre el final de la entrevista, insistió en que su reclamo trasciende su caso personal. "Mi voz representa a muchos papás que estamos padeciendo esto. Tenemos que prevenir, proteger a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes. Les exigimos responsabilidad, compromiso y acción para que esta ley se trate", concluyó.