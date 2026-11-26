Ayer, los jefes de los bloques en el Senado, Patricia Bullrich por el oficialismo y José Mayans por la oposición, pactaron sancionar el proyecto aprobado hace mucho tiempo por la Cámara de Diputados que le pone límites al juego y a la ludopatía.

Es un tema importante porque la ley fue aprobada en Diputados en noviembre de 2024 y estamos en noviembre de 2026. Pasaron dos años.

Acá ha habido, evidentemente, una presión muy saludable de parte de la Iglesia y de la comunidad judía. Han actuado obispos y rabinos para que este proyecto salga del letargo y se vote en la Cámara de Senadores.

Todo el mundo sabe que hay actores de la política y de los medios de comunicación que están muy vinculados a la industria del juego. Cada partido tiene su tipo del juego, digamos.

Desde Angelici hasta Insaurralde, pasando por Cristóbal López y tantos otros, el juego atraviesa el mundo de la política y de los medios de comunicación. A mi juicio, detrás de eso hay una gran corrupción.

¿Qué habrá pasado con Insaurralde? Quién sabe. Esa causa sí que va lenta.

Los límites a las apuestas en línea

Si el proyecto no se vota en estos días, pierde vigencia. Yo espero que resulte, porque el juego y la ludopatía se han vuelto un problema mundial muy grave.

La ley aspira a establecer la prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio del juego en línea. Medios, redes sociales, transporte, estadios, camisetas, espectáculos, festivales y recitales.

Se eliminan los bonos de bienvenida y se prohíbe el acceso de menores de 18 años a las apuestas deportivas en línea. Se requerirá una verificación biométrica obligatoria vía el RENAPER, con reconocimiento facial.

Habrá advertencias sobre los riesgos que ocuparán el 50% de la pantalla al inicio y al cierre de cada sesión.

En cuanto a los medios de pago, solo se permitirán tarjetas de débito y billeteras con saldo, con un tope diario. Se prohibirán las tarjetas de crédito y las cuentas de ANSES para operar en los sistemas de apuestas en línea.

También habrá mecanismos de autoexclusión, jornadas obligatorias en los establecimientos educativos para explicar a docentes y alumnos el drama de la ludopatía, y penas de tres a ocho años de prisión para quienes exploten el juego en línea sin autorización.

Esto estuvo congelado durante mucho tiempo, yo presumo que como consecuencia de muchos lobbies que tienen que ver con la política y con los industriales del juego que están detrás de la política.

Un problema mundial

Hay un trabajo publicado en octubre de 2024 por The Lancet, una de las publicaciones médicas más relevantes del mundo, sobre las derivaciones de la ludopatía, inclusive en el plano de los suicidios.

Es tremendo, una cosa de terror.

Según ese trabajo, hay 80 millones de personas adictas al juego en el mundo. El 46% de los adultos y el 18% de los adolescentes habían apostado durante el último año.

Las pérdidas netas proyectadas hacia 2028 alcanzan los 700.000 millones de dólares. El juego es legal en el 80% de los países y constituye una de las industrias de mayor crecimiento en el mundo.

The Lancet ha identificado consecuencias dramáticas en materia de salud, suicidios, violencia, deudas, pobreza y delitos.

Las pérdidas financieras pueden llegar a la ruina, con un mayor impacto relativo en los hogares pobres. También hay pérdidas de empleo y de oportunidades educativas, además de problemas de depresión, ansiedad y consumo de sustancias.

En Gran Bretaña existen límites por jugada en las tragamonedas. Y en Australia, donde se calcula que las pérdidas por el juego alcanzan los 1.555 dólares australianos por adulto al año, también hay regulaciones.

La interferencia de la industria del juego

Acá ha ocurrido evidentemente una interferencia, digamos, por ser suave, de la industria del juego sobre la política y también, en algunos casos, sobre los medios de comunicación.

Así que, por vencer el plazo para que lo vote el Senado y como consecuencia de la aparición del papa León XIV, bienvenida sea, y de la presión de la Iglesia y de varios rabinos, esto va a ser eventualmente votado.

Y ojalá así sea.