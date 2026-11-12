El Gobierno podría haber corregido antes el dólar sin provocar un fuerte traslado a precios: el análisis de Jorge Carrera en RDEco

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, Jorge Carrera, economista y exdirector del Banco Central, consideró que el Gobierno debería haber permitido una corrección más temprana del tipo de cambio y relativizó el impacto inflacionario que podría haber tenido una medida de esas características. Según explicó, a medida que se consolida un proceso de desinflación, disminuye el pass-through, es decir, el traslado de las devaluaciones a los precios.

“Una de las cosas que pasa es que se reduce lo que se llama el pass-through o trasvasamiento de las devaluaciones a precio”, señaló. En cambio, recordó que cuando la inflación es elevada, una devaluación abrupta y desordenada se traslada rápidamente a los precios y modifica las expectativas.

Por qué Carrera considera que el Gobierno debería haber corregido antes el tipo de cambio

Para el economista, el contexto posterior a las elecciones del año pasado ofrecía condiciones favorables para avanzar con un ajuste cambiario moderado. Sin embargo, sostuvo que el Gobierno priorizó mantener el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria.

Carrera advirtió que el margen para realizar ese movimiento se reduce a medida que se acercan las elecciones. No planteó una devaluación brusca, sino una corrección progresiva que acerque el dólar a la parte superior de la banda cambiaria. “No significa que de pronto lleven el tipo de cambio de un golpe a 1.800”, aclaró.

Y agregó una advertencia sobre los costos de prolongar el atraso: “Cuanto más grande es la apreciación que vas teniendo, mayor y más difícil es controlar después el ajuste gradual”.

Política monetaria y confianza de los mercados: las dudas sobre el programa económico

Al analizar la desconfianza de los inversores, Carrera reconoció que el Gobierno logró transmitir previsibilidad fiscal, pero señaló que la profundidad de la recesión y el deterioro de la recaudación complicaron las perspectivas económicas.

El economista describió una economía dual: por un lado, sectores que crecen y generan divisas; por otro, actividades intensivas en mano de obra que permanecen estancadas. “Eso genera una gran duda sobre la propia sostenibilidad del proceso en el que se embarcó el Gobierno”, explicó.

A su juicio, la estrategia oficial apuesta a sostener el equilibrio fiscal y un tipo de cambio muy controlado mientras espera que la economía se reacomode. Sin embargo, advirtió que ese proceso “en la realidad toma muchísimo más tiempo”.

Sobre la política monetaria, Carrera defendió la complejidad de las decisiones que debe tomar el Banco Central en una economía bimonetaria. “No vivimos en un lugar donde podamos decir: me tiro panza arriba y hago inflation targeting y me preocupo solo por la tasa”, afirmó.

Explicó que las autoridades deben seguir simultáneamente la evolución del dólar, la composición de los activos en pesos y dólares y el nivel de las tasas de interés. También cuestionó algunas decisiones oficiales y planteó interrogantes sobre la transparencia del esquema cambiario.

Finalmente, resumió que el régimen actual funciona como una flotación administrada, con intervenciones para contener tanto el tipo de cambio como las tasas. “Cuando estás ahí, tenés muchas más dudas de las que parecen desde afuera”, concluyó.