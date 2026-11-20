La pérdida de iniciativa política y comunicacional del Gobierno, las dificultades para explicar la situación económica y el reagrupamiento de la oposición comenzaron a encender señales de preocupación dentro del oficialismo. En Ronda de Editores (RDE), por +Perfil, los periodistas analizaron el escenario que atraviesa la administración de Javier Milei y advirtieron sobre una creciente distancia entre el discurso presidencial y los problemas cotidianos.

Pablo Varela planteó que las intervenciones del Presidente empiezan a mostrar una desconexión respecto de lo que sucede en el día a día. También señaló que el acceso a las fuentes oficiales se volvió más difícil y que las voces con las que habitualmente podían dialogar los periodistas "se van apagando, van teniendo menos condimentos, tal vez juegan menos en el off, se tiran menos entre ellos, tienen menos para contarte y va todo quedando ceñido a la agenda oficial".

Las críticas a Caputo y las dificultades para explicar la economía

El periodista también cuestionó las prioridades de la agenda presidencial y observó que muchas de las actividades de Milei no están vinculadas directamente con la producción ni con la economía. En ese contexto, destacó que Patricia Bullrich comienza a ocupar un lugar particular dentro del oficialismo: "Termina siendo, dentro del propio Gobierno, quien marca una agenda, un tono disidente y que puede oxigenar, si se quiere, el discurso del Gobierno".

Otro de los ejes del análisis fue la intervención mediática del ministro de Economía, Luis Caputo. Varela sostuvo que su entrevista generó cuestionamientos incluso dentro del propio oficialismo: "La entrevista de Luis Caputo al inicio de esta semana dejó mucho que desear, incluso dentro del propio Gobierno", afirmó, aunque aclaró que esas críticas se transmiten en voz baja.

Ariel Maciel aportó una interpretación sobre el objetivo de esa exposición pública y consideró que Caputo salió a respaldar a un Milei cuestionado desde el punto de vista político. Sin embargo, advirtió que las explicaciones sobre el endeudamiento no alcanzan para despejar las dudas sobre el funcionamiento del modelo económico.

"Es como si vos te endeudás para comprarte tu casa, si te endeudás a 20 años para comprarte un crédito hipotecario, o si te endeudás para pagar el supermercado", explicó. Para Maciel, la Argentina atraviesa una situación más cercana a la segunda alternativa: "Se endeuda para poder pagar la deuda generada por un sistema que no genera dólares".

También alertó sobre el nivel de endeudamiento de las familias, al que calificó como crítico, y cuestionó que el Gobierno destaque una desaceleración de la morosidad sin atender la dimensión del problema.

La oposición se reagrupa y el oficialismo pierde iniciativa

Claudio Mardones sumó otro elemento al diagnóstico: las propias figuras del oficialismo comenzaron a reconocer que el Gobierno está comunicando mal. Según relató, varios funcionarios manifestaron preocupación después de escuchar las últimas intervenciones presidenciales.

"Hay distintas figuras del oficialismo que están empezando a reconocer que el Gobierno está comunicando mal, y este no es un dato menor", sostuvo. Además, vinculó ese problema con una semana política que no terminó como esperaba la Casa Rosada, especialmente por las dificultades alrededor de la reforma electoral y el retroceso con las colectoras.

Mardones también destacó el reagrupamiento de la oposición y advirtió que la posibilidad de construir un Frente Anti-Milei ya forma parte de las preocupaciones del oficialismo. "Es un tema que no está fuera del radar del Gobierno y que también empieza a ser directamente proporcional a la dimensión de fragilidad que empiezan a sentir", señaló.

El destino del oro suma nuevas dudas para el Gobierno

Por último, los periodistas abordaron la controversia por las reservas de oro del Banco Central. Maciel señaló que el problema para el Gobierno no pasa solamente por las variaciones en su cotización, sino fundamentalmente por la falta de precisiones sobre su ubicación.

En ese sentido, destacó una declaración de Caputo: "Nosotros el oro se lo dejamos al BIS en Basilea. Después, ¿qué hace el BIS con el oro? Hace lo que quiera". Para Maciel, esa respuesta representa un avance hacia el reconocimiento de que el metal quedó bajo la órbita del Banco de Pagos Internacionales, aunque todavía persisten interrogantes sobre su destino físico.

Varela agregó que la Auditoría General de la Nación (AGN) tenía previsto establecer una nueva reunión para avanzar con el informe sobre el tema. El último documento había señalado la pérdida vinculada con las operaciones, pero no había precisado dónde se encontraba físicamente el oro. La falta de explicaciones oficiales sobre las reservas continúa siendo otro de los puntos sensibles para la administración libertaria.