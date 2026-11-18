El último informe de opinión pública de Giacobbe registró que el presidente Javier Milei tiene un 56,8% de imagen negativa, frente a un 34,9% de valoración positiva. El relevamiento también midió la percepción sobre otros dirigentes políticos, entre ellos Patricia Bullrich, Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa.

La encuesta, realizada entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre de 2026 sobre 2.500 casos en todo el país, también consultó por la opinión sobre los liberales y las palabras que los argentinos utilizan para definir al papa León XIV. El estudio informó un margen de error de +/- 2%.

Javier Milei tiene un 56,8% de imagen negativa | Crédito: Giacobbe

La imagen de Javier Milei y los principales dirigentes políticos

De acuerdo con los resultados de Giacobbe, Milei registra un 34,9% de imagen positiva, un 6,2% regular y un 56,8% negativa. El 2,2% restante corresponde a personas que no lo conocen o no respondieron.

En la comparación con otros referentes políticos, Patricia Bullrich y Axel Kicillof encabezan la valoración positiva, ambos con un 35,1%. Bullrich tiene un 51,1% de imagen negativa, mientras que Kicillof alcanza el 53,5%.

Por su parte, Cristina Kirchner registra un 26,6% de imagen positiva y un 56,1% negativa. En el caso de Sergio Massa, los valores son del 21,8% y el 54%, respectivamente.

La imagen de Javier Milei y los principales dirigentes políticos | Crédito: Giacobbe

El relevamiento también incluyó a Mauricio Macri, Victoria Villarruel y Máximo Kirchner. Macri obtuvo un 18,3% de imagen positiva y un 58,9% negativa; Villarruel, un 16,3% y un 51,7%; y Máximo Kirchner, un 12,4% y un 60,7%.

Qué opinión tienen los encuestados sobre los liberales

El estudio de Giacobbe también preguntó qué opinan los argentinos sobre los liberales. El 25,8% respondió que le gustan tanto sus ideas como sus formas, mientras que un 13,9% manifestó que comparte sus ideas, pero no sus formas.

Qué opinión tienen los encuestados sobre los liberales | Crédito: Giacobbe

En sentido contrario, un 5,9% indicó que no le gustan sus ideas, pero sí sus formas. La respuesta más elegida fue la de quienes expresaron que no les gustan ni sus ideas ni sus formas, con un 48,4%. El 6% restante correspondió a respuestas de quienes no sabían o no contestaron.

Las palabras que eligieron para definir al papa León XIV

Otra de las preguntas del relevamiento propuso definir en una sola palabra al papa León XIV. La nube de términos presentada por Giacobbe muestra que entre las expresiones de mayor tamaño aparecen “bueno”, “religioso”, “papa”, “santo” y “paz”.

También figuran conceptos como “esperanza”, “conciliador”, “humano” e “íntegro”, junto con otras valoraciones. En esta pregunta, el porcentaje de personas que no supieron o no contestaron fue del 28,4%.

Cómo se realizó la encuesta de Giacobbe

El informe se elaboró a partir de 2.500 casos en Argentina, entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre de 2026, con un margen de error de +/- 2%. Las consultas se realizaron mediante dispositivos móviles, con un cuestionario estructurado que incluyó preguntas abiertas y cerradas.

El muestreo fue ajustado por cuotas de género, edad, nivel de estudios, ingresos y regiones para las provincias, además de secciones electorales para la provincia de Buenos Aires y comunas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.