El economista Leandro Amoretti advirtió que la desinflación enfrenta obstáculos y que el Gobierno de Javier Milei podría tener dificultades para sostener la baja de la inflación y afrontar los próximos vencimientos de deuda. “No tengo mucha expectativa de que logren perforar el piso del 2%”, afirmó al analizar las perspectivas del programa económico.

Durante una entrevista en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el investigador de CIFRA vinculó ese escenario con la fragilidad financiera, la incertidumbre política y la salida de dólares del sistema. En el mismo intercambio, el empresario Diego Achilli cuestionó los aumentos de las tasas municipales y describió las dificultades que enfrentan los comerciantes.

Amoretti advirtió sobre la fragilidad del programa financiero

Amoretti sostuvo que el escenario financiero puede complicarse a medida que aumenten las dificultades para conseguir financiamiento y afrontar los vencimientos de deuda. “A medida que el mercado, y creo que están dando dificultades respecto al éxito político, pero sobre todo la capacidad del Gobierno a pagar los vencimientos de deuda, van a incrementarse las expectativas inflacionarias”, explicó.

El economista consideró que esa situación podría repercutir sobre los precios. “Desde mi punto de vista, desde mi formación teórica, creo que eso va a impactar sobre la dinámica inflacionaria”, afirmó.

Consultado sobre los dólares provenientes de las exportaciones, el financiamiento privado, el swap con China y el respaldo de Estados Unidos, Amoretti señaló que no está garantizada la disponibilidad de esos recursos. “La posibilidad del apoyo de Estados Unidos está en duda después de la derrota de la dictadura, puede ser o no, la verdad que no lo sé”, respondió.

También advirtió que el Gobierno esperaba conseguir financiamiento internacional, pero que los niveles de riesgo país dificultan esa posibilidad. “Hay un escenario que el Gobierno pensaba que iba a tener a esta altura, que era la capacidad de obtener financiamiento internacional, con estos niveles de riesgo país es imposible”, sostuvo.

La fuga de capitales y los dólares que no acumula el Banco Central

En el intercambio también se mencionó la cantidad de dólares que permanecen fuera del sistema financiero. Gambina señaló que, según las estimaciones del Banco Central, esa cifra ronda los US$ 250.000 millones. “La estimación del Banco Central es en torno a los US$ 250.000 millones, o sea, no es una cifra menor”, afirmó.

El economista sostuvo que parte de las compras mensuales de divisas termina en cajas de seguridad o fuera del circuito financiero. “Hoy las compras están en torno a 3.000 millones de dólares mensuales. Bueno, muchos de esos dólares van al colchón”, explicó.

Para Gambina, esa dinámica no favorece el desarrollo de la economía local. “Si esos privados compran dólares y los guardan en la caja de seguridad, en una caja fuerte o en el colchón, es que no los reorientan al proceso”, planteó.

Por su parte, Amoretti señaló que desde la asunción de Milei se formaron activos externos por US$ 50.000 millones, una cifra que calificó como “un monto elevadísimo”. Explicó que se trata de dólares que los argentinos compran y mantienen fuera del sistema financiero, un fenómeno que se intensifica ante la incertidumbre política.

El economista advirtió que parte de esos fondos podría regresar al mercado, pero que una mayor fragilidad financiera puede modificar esa dinámica. “Puede ser que esa dinámica de emisión de obligaciones negociables se corte, y las empresas demanden dólares para pagar los vencimientos de obligaciones negociables”, planteó.

En ese escenario, alertó sobre la posibilidad de que aumente la salida de divisas del sistema financiero argentino. “Eso genera mucha fragilidad e incertidumbre”, afirmó.

Amoretti también remarcó que el Gobierno comenzó a acumular dólares, pero que no logra retener los necesarios para fortalecer las reservas. “No logra retener los dólares que requiere para un Banco Central más fuerte y para tener una moneda más fuerte”, sostuvo.

Diego Achilli denunció un aumento del 15% en las tasas municipales

Durante la entrevista, el empresario Diego Achilli cuestionó la distancia entre los anuncios de reducción de impuestos y lo que ocurre en la economía cotidiana. “La verdad que hoy línea de crédito no hay, cuando vemos realmente lo que nos dice el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial, los gobiernos municipales, que van a bajar las tasas o los impuestos, eso no pasa”, afirmó.

Achilli puso como ejemplo el municipio de Tres de Febrero, donde aseguró que se votaría un aumento del 15% en las tasas municipales, por encima de la inflación. “El tipo de a pie ve que pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo”, señaló.

El empresario cuestionó que se anuncien reducciones de impuestos mientras, según denunció, continúan los aumentos de las tasas y los costos que afrontan los comerciantes. “A mí me encantaría aumentar el helado todos los días”, ironizó.