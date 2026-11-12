“Estamos en una recesión importante”: Jorge Carrera analizó en RDEco las dificultades del programa económico de Milei

El índice de precios al consumidor (IPC) registró una suba del 2,2% en octubre, un resultado que sorprendió a buena parte del mercado y volvió a poner en discusión la velocidad del proceso de desinflación en Argentina. Para Jorge Carrera, exdirector del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el comportamiento de los últimos meses evidencia una dinámica irregular, con aumentos y retrocesos que dificultan identificar una tendencia descendente consolidada.

“Yo veo una especie de régimen de serrucho. Es cierto que sorprendió porque la gente que trabaja más puntualmente, con las expectativas de muy corto plazo, estaba pensando en un poquito menos”, explicó el economista en RDEco por +Perfil.

La inflación muestra una convergencia lenta y sin una tendencia consolidada

Según su interpretación, la inflación muestra una convergencia muy lenta, aunque podría identificarse una tendencia descendente de manera gradual. “Lo que estamos viendo es un serrucho que viene desde hace mucho tiempo. Algún número que sube, después un poco más bajo. Me parece que esa convergencia es muy lenta”, sostuvo.

Carrera también consideró que, cuando la inflación alcanza niveles relativamente bajos, los movimientos puntuales de determinados rubros adquieren mayor relevancia en el resultado mensual. Sin embargo, advirtió que el problema central no está únicamente en esos factores transitorios, sino en las condiciones generales de la economía.

“Posiblemente uno pudiera descubrir una tendencia hacia la baja, muy, muy suave. Pero claramente, cuando estás en estos niveles tan bajos de inflación, siempre tenés esos efectos puntuales que van generando estos ruidos”, señaló.

Recesión, atraso cambiario y ajuste fiscal: las dificultades del programa económico

Para el exdirector del BCRA, uno de los aspectos más preocupantes es que la inflación continúa mostrando resistencia a la baja pese a que constituye la principal prioridad de la política económica del Gobierno.

En ese escenario, identificó tres factores centrales: el uso del tipo de cambio como ancla antiinflacionaria, la recesión y la continuidad del ajuste fiscal. “Tenemos un tipo de cambio que se usa como ancla y que está evidentemente apreciado y viene siendo una de las anclas principales, pero no la única”, afirmó.

A esto se suma un escenario de actividad económica debilitada, con sectores que muestran crecimiento mientras una porción mayoritaria de la economía permanece estancada. “Estamos en una recesión importante. El otro 70% de la economía no crece o está estancado”, advirtió.

El economista también mencionó el impacto sobre los consumidores, cuyos ingresos están más acotados, y la incertidumbre que atraviesa el mercado laboral.

Al analizar los componentes del IPC de octubre, Carrera destacó las subas de vivienda y servicios públicos, recreación y cultura, mientras que bebidas, alimentos, bebidas alcohólicas y tabaco tuvieron incrementos más moderados.

Finalmente, cuestionó la velocidad de los resultados obtenidos pese a los esfuerzos oficiales: “La verdad, lo sorprendente es que el Gobierno puso muchos esfuerzos convergentes y todavía los resultados van a seguir siendo lentos, como han sido en otros procesos de estabilización”.