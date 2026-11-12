RDEco: qué factores impulsaron la inflación al 2,2% en octubre y cuáles podrían moderarla

La inflación de octubre sorprendió al mercado al ubicarse en el 2,2%, por encima del 1,9% registrado en septiembre y de las expectativas que había relevado el Banco Central. Para la directora de MAP-LATAM y analista económica Belén Olaiz, la principal explicación del resultado estuvo en el comportamiento de los precios regulados, especialmente las tarifas de gas, luego de los cambios implementados en el régimen de zonas frías.

“El número sorprendió al alza al mercado. El relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central estaba bastante por debajo de ese valor”, explicó en diálogo con Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil.

Los precios regulados impulsaron la inflación de octubre

La economista señaló que el impacto de los precios regulados fue el principal factor detrás de la aceleración del índice general. También incidieron los precios estacionales, con aumentos en rubros como recreación y cultura. “La principal sorpresa provino de los regulados, que representaron el alza más importante a lo largo de este mes, a raíz del cambio que se produjo en el régimen de zonas frías”, precisó.

Sin embargo, Olaiz destacó que el dato general esconde un indicador más favorable: la inflación núcleo, que se ubicó en el 1,5%. Se trata del registro más bajo desde julio y constituye una señal relevante para evaluar la evolución de los precios hacia los próximos meses. “La buena noticia es la inflación núcleo del 1,5%. Es un buen dato, es el más bajo desde julio”, remarcó.

La diferencia entre ambos indicadores refleja la incidencia de factores puntuales que presionaron sobre el IPC, pero que no necesariamente representan la tendencia subyacente de los precios.

¿La inflación puede bajar del 2% en noviembre?

Al analizar las perspectivas para los próximos meses, Olaiz consideró que la desaceleración podría continuar si se mantienen bajo control algunos componentes sensibles de la canasta, particularmente el precio de la carne.

La economista también vinculó la evolución de los precios regulados con la política fiscal del Gobierno, que busca sostener el superávit de las cuentas públicas. “Sacando el componente regulados, que es una prioridad para el Gobierno en el objetivo de sostener el superávit fiscal, podemos pensar en un número mejor en octubre y noviembre”, sostuvo.

En ese escenario, la estabilidad de los alimentos será determinante para consolidar una menor variación mensual del índice de precios.

Consultada sobre la posibilidad de perforar nuevamente el umbral del 2%, Olaiz respondió que ese escenario es probable para noviembre. “En la medida que la carne permanezca de esta forma, podríamos tener una desaceleración el mes que viene”, afirmó.

Finalmente, concluyó: “Seguramente podríamos estar abajo del 2% con el número de noviembre”. Así, la inflación núcleo del 1,5% aparece como uno de los datos centrales para anticipar la trayectoria de los precios, aunque su evolución dependerá del comportamiento de los regulados y los alimentos.