Federico Glustein en RDEco: “hace cinco meses los salarios de los más pobres o los más necesitados están en caída”

Al analizar los indicadores económicos difundidos por el INDEC, el economista Federico Glustein identificó algunas señales positivas en la actividad manufacturera, aunque aclaró que todavía no alcanzan para hablar de una recuperación consolidada. “Yo veo cierta recuperación de la industria, incipiente, todavía falta”, sostuvo en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, al evaluar el nivel de utilización de la capacidad instalada, que se ubicó en torno al 60%.

El especialista explicó que el panorama industrial presenta diferencias importantes entre sectores, por lo que resulta necesario observar la evolución de cada actividad antes de establecer conclusiones generales. En ese sentido, remarcó que “hay una industria bastante heterogénea”, una característica que refleja las distintas velocidades con las que las empresas y los rubros productivos atraviesan el actual escenario económico.

La caída de los salarios informales y el impacto de la recesión

Más allá de estas primeras señales de mejora en la industria, Glustein puso el foco en otro indicador que considera especialmente preocupante: la evolución de los salarios, particularmente entre los trabajadores que se desempeñan en la informalidad.

Para el economista, el deterioro de los ingresos de los trabajadores no registrados constituye una de las señales más delicadas de la coyuntura. Explicó que este indicador presenta un rezago de aproximadamente cinco meses, por lo que los datos publicados permiten observar el impacto que tuvo la situación económica sobre los ingresos durante un período anterior.

“Me preocupa el dato de salarios, sobre todo porque el salario no registrado tuvo una retracción”, señaló Glustein. Además, advirtió que la caída nominal implica una pérdida todavía más pronunciada cuando se la compara con la evolución de los precios.

En esa línea, estimó que el retroceso real de los ingresos de este segmento podría ubicarse entre el 2,5% y el 2,7%. “Es preocupante una economía en recesión, hace cinco meses los salarios de los más pobres o los más necesitados en caída”, enfatizó.

El especialista también describió un fenómeno que refleja la fragilidad del mercado laboral: “Hay gente que está ofreciéndose por salario más barato que lo que se ofrece en el mercado informal todavía”. Esta situación evidencia las dificultades que enfrentan los trabajadores con menor capacidad de negociación para sostener sus ingresos en un contexto de actividad económica debilitada.