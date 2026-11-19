La literatura, las migraciones internas y las historias de mujeres son algunos de los ejes que atraviesan la novela de Valeria Pujol Buch, quien compartió detalles sobre el proceso de escritura y las inquietudes que dieron origen a su obra. En una conversación con Osvaldo Quiroga, la autora explicó cómo una lectura de Sara Gallardo funcionó como disparador creativo y permitió que comenzara a tomar forma una historia con múltiples dimensiones.

La entrevista forma parte de Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, un espacio dedicado a conversar con autores y explorar los procesos creativos detrás de sus obras. Durante el intercambio, Pujol Buch puso el acento en las experiencias de mujeres atravesadas por los desplazamientos, el trabajo, las maternidades y las expectativas, además de señalar una característica que considera particular de su novela: el retorno.

Sara Gallardo, una lectura que se convirtió en necesidad de escribir

Al recordar cómo surgió el proyecto, Pujol Buch se definió como una “lectora voraz” y señaló que estaba leyendo Enero, de Sara Gallardo, cuando comenzó a gestarse la necesidad de escribir. “Fue un veneno, fue un veneno que necesité escribir”, resumió sobre el impacto que le produjo aquella lectura.

El camino hacia la novela, sin embargo, no fue inmediato. Primero escribió una reseña para una revista de la Universidad Nacional de La Plata y, posteriormente, desarrolló un texto que terminaría formando parte de la obra, aunque no sería el comienzo de la historia. La autora explicó que atravesó distintas etapas de búsqueda hasta encontrar el rumbo narrativo.

“Di vueltas y vueltas y vueltas hasta que, haciendo un taller, entendí que tenía que ir para atrás y no para adelante y ahí se empezó a escribir”, contó. Según recordó, pasó aproximadamente un año hasta que la novela comenzó efectivamente a tomar forma.

También aclaró que su vínculo con Enero no estaba relacionado exclusivamente con la temática. Lo que más la había marcado era la construcción narrativa de Gallardo: “Ese rumiar que hay de esa voz omnisciente y ese personaje que aparece todo el tiempo, lo que ve y lo que piensa, y eso me caló profundo”.

La zafra y las historias de mujeres que migran hacia las ciudades

Uno de los momentos centrales de la conversación apareció cuando Quiroga introdujo el concepto de zafra y lo relacionó con las migraciones internas. A partir de esa referencia, Pujol Buch recuperó una interpretación que, según explicó, había destacado André Iriart en La Contratapa: la palabra zafra también significa viaje.

Desde esa perspectiva, la escritora planteó una reflexión sobre las experiencias de numerosas mujeres en la Argentina y los desplazamientos que realizan desde determinados ámbitos de trabajo hacia las ciudades. “¿Y cuántas historias hay en la Argentina, sobre todo de mujeres, que de la zafra a veces no salen y cuando salen son mujeres que llegan a las ciudades, a las periferias, son mujeres que llegan a trabajar de empleadas domésticas?”, preguntó.

La observación permite reconocer una de las dimensiones sociales de la novela: las migraciones femeninas y las condiciones laborales que acompañan esos recorridos. En particular, la autora puso el foco en las mujeres que llegan a las periferias urbanas y encuentran en el trabajo doméstico una de las principales posibilidades de inserción.

Maternidades, amistad y el significado de regresar

Consultada sobre cuánto podía contar de la trama sin revelar demasiado, Pujol Buch se mostró despreocupada por los spoilers. Incluso recuperó una reflexión de Lucrecia Martel sobre el tema y explicó que conocer una historia no necesariamente impide disfrutarla.

Para la autora, una novela puede seguir ofreciendo nuevas experiencias aunque se conozcan algunos acontecimientos. “Nunca vamos a poder abordar todos los temas, porque tiene muchas tramas profundas”, sostuvo.

Entre esas dimensiones mencionó las maternidades deseadas y no deseadas, la amistad, el trabajo y las experiencias de mujeres que no llegaron siquiera a contar con el apoyo del Estado. También destacó los desplazamientos desde las periferias hacia las ciudades, junto con los deseos y las expectativas que acompañan esas trayectorias.

Sin embargo, al enumerar los elementos que distinguen su obra, Pujol Buch hizo una aclaración especial sobre uno de ellos: el regreso. “Esta novela lo que tiene de particular es el retorno, que quizás no es algo tan contado en la literatura nuestra”, señaló.

Así, la conversación dejó en primer plano una obra que reúne distintas experiencias femeninas y propone mirar los desplazamientos no solamente desde la partida, sino también desde la posibilidad de volver.