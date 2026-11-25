La COP31 terminó sin compromisos claros para enfrentar la crisis climática y dejó al descubierto un problema que excede las diferencias ambientales: las dificultades del sistema de toma de decisiones de Naciones Unidas. La imposibilidad de alcanzar acuerdos volvió a poner en discusión el funcionamiento del multilateralismo y, especialmente, el mecanismo de consenso que permite que un solo país bloquee una resolución colectiva.

El tema fue analizado por la corresponsal Eleonora Gosman en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, durante una conversación con Jorge Elías. La periodista advirtió que el resultado de la conferencia realizada en Turquía representa una señal de alarma sobre la capacidad de los organismos internacionales para responder a problemas globales.

“Hay una crisis de eficacia del multilateralismo”

Gosman recordó que tanto el papa León XIV como el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresaron su preocupación por la falta de compromisos políticos frente a la gravedad de la crisis climática.

El Pontífice calificó de preocupante el fracaso de las negociaciones y advirtió que la inacción de los gobiernos tiene consecuencias humanas que afectan la vida de millones de personas. Guterres, por su parte, también lamentó la ausencia de acuerdos concretos entre los países participantes.

Sin embargo, para la corresponsal, el problema más profundo está en el funcionamiento institucional de estas conferencias. “Hay una crisis de eficacia del multilateralismo, que se basa obviamente en el consenso”, explicó.

La periodista señaló que este mecanismo tiene una virtud fundamental: impedir que las grandes potencias impongan decisiones a los países más pequeños. Pero también presenta una debilidad que quedó expuesta en esta cumbre: “Un único país basta para bloquear una decisión colectiva en este ámbito”.

Petróleo, gas y financiamiento: los intereses que traban los acuerdos

Entre las razones que explican las dificultades para alcanzar consensos, Gosman identificó los intereses económicos de los países productores de hidrocarburos. Según explicó, las naciones que producen petróleo y gas buscan preservar una actividad que constituye una parte central de sus economías, lo que genera tensiones al momento de negociar compromisos ambientales.

A esa disputa se suma el reclamo de los países en desarrollo, que necesitan financiamiento y transferencia de tecnología para afrontar los efectos del cambio climático. Sin embargo, no todas las naciones están dispuestas a aportar los recursos o compartir los conocimientos necesarios.

La situación resulta especialmente delicada para los pequeños Estados insulares, que enfrentan amenazas directas por el aumento del nivel del mar. En ese contexto, la falta de acuerdos internacionales deja a los países más vulnerables ante riesgos que no pueden resolver individualmente.

La propuesta para evitar que un país tenga poder de veto

Frente a este escenario, Gosman explicó que algunos especialistas plantean revisar el mecanismo de decisiones sin eliminar la participación de cada nación. La alternativa consiste en establecer un sistema de mayorías que permita avanzar cuando exista un respaldo suficientemente amplio, aunque no haya unanimidad.

“Los que plantean esto dicen que esa mayoría tiene que estar aproximadamente entre un 70% y un 75% de aceptación”, detalló. La propuesta busca evitar que la negativa de un solo integrante paralice las decisiones de toda la comunidad internacional.

El debate también alcanza al futuro de las próximas conferencias y al propio funcionamiento de Naciones Unidas. “La pregunta es qué pasa con la COP 32 del año que viene. Qué pasa con el futuro de las Naciones Unidas. Está muy en juego el tema del multilateralismo”, advirtió Gosman.