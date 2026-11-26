El economista Julio Gambina cuestionó el rumbo de la política económica del gobierno de Javier Milei y advirtió que el costo de la estabilización recae sobre trabajadores y jubilados. Además, puso en discusión la recomposición de tarifas, los subsidios a las grandes empresas y el impacto de las reformas impulsadas por el oficialismo.

Durante una entrevista en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Gambina sostuvo que la reducción de la inflación no puede analizarse por separado de la situación de los ingresos y la actividad económica. “La palabra ajuste no tiene que asustar, el tema es a quién ajustás”, afirmó, y reclamó discutir quiénes se benefician y quiénes soportan los costos del actual modelo.

La crítica al ajuste y el impacto sobre los trabajadores

El economista cuestionó que la política de estabilización se concentre en la recomposición de tarifas y el recorte de gastos que afectan a los sectores de menores ingresos. “Por decisión de política económica aumentan 2 puntos más que la inflación, o sea que hay una definición de política económica de que hay que recomponer tarifas”, señaló.

En ese sentido, advirtió que el Gobierno reconoce que todavía falta avanzar con nuevos aumentos. “Y la pregunta es, ¿hasta cuándo vas a recomponer?”, planteó, en referencia al impacto de los servicios sobre los ingresos familiares.

Gambina también cuestionó la distribución de los subsidios y mencionó a Mercado Libre como ejemplo de una empresa que, según su interpretación, recibe beneficios que deberían discutirse. “Cuando vos mirás la cuenta y ves que uno de los sectores más privilegiados con nombre y apellido es Mercado Libre y tenés que hay un nivel de subsidios majestuoso, la pregunta es cómo puede ser que la empresa número uno en la Argentina tenga los niveles de subsidios que tiene”, sostuvo. Luego insistió: “Hay que discutir hacia dónde van los subsidios”.

La estructura económica y el estancamiento del mercado interno

Gambina sostuvo que el rumbo económico actual profundiza los problemas estructurales de la Argentina. “La estructura económica de la Argentina, la política económica, consolida una estructura de dependencia, subordinación y que no arranca el 70% de la economía”, planteó, al señalar la importancia del mercado interno.

Para el economista, el análisis de la actividad debe contemplar un período más amplio que el de la actual gestión. “Incluso el tema del EMAE, hay que mirarlo desde el 2011 para acá, la Argentina no está creciendo estructuralmente”, afirmó.

También vinculó esa situación con una transformación del modelo productivo y advirtió que el crecimiento de las exportaciones no necesariamente se traduce en desarrollo interno. “Que me digas que ahora por primera vez en la historia el petróleo es el producto número uno de exportación, nunca ocurrió eso, eso te está mostrando que hay una reorganización del modelo productivo, eso no derrama”, señaló.

En su análisis, el problema es que la producción de hidrocarburos está orientada a los mercados externos y no al desarrollo de la industria nacional. “La exportación está enganchada en una dinámica de acumulación que no es desarrollo del mercado interno”, sostuvo, al diferenciar ese esquema del modelo histórico de YPF, que vinculó con la industrialización argentina.

La crítica a la reforma laboral y el empleo

Gambina también cuestionó las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno y sostuvo que la reforma laboral no resolverá los problemas del mercado de trabajo. “Una minoría como es Milei logró apoyos parlamentarios que podrían ser impensados en diciembre del 2023, pero logró algunas reformas estructurales muy fuertes como la contrarreforma laboral que no ha generado ni va a generar ningún impacto en la generación de empleo”, afirmó.

El economista planteó que la discusión sobre la inflación debe incluir una evaluación de quiénes ganan y quiénes pierden con el actual esquema económico. “Hay ganadores y perdedores claros”, señaló, al mencionar las protestas de jubilados frente al Congreso como una expresión de las dificultades que atraviesan los sectores afectados por el ajuste.

Gambina también vinculó el desempeño económico con la actividad económica, cuyo comportamiento, según planteó, debe analizarse junto con la evolución de los ingresos y las condiciones del mercado interno.