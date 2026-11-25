Cualquier otro presidente, ante estos problemas económicos, cambiaría de ministro de Economía y elegiría otro rumbo económico, pero Luis "Toto" Caputo no debe temer por su puesto. No porque Milei crea que es indispensable —de hecho, tuvieron varias discusiones—, sino porque para Milei desprenderse de su ministro implicaría reconocer que su plan económico tiene errores, algo que es incapaz de aceptar.





Al Presidente, Javier Milei, le gustan mucho las frases motivacionales de internet, muchas de las cuales no tienen un autor reconocido o, inclusive, están falsamente atribuidas. Se le escuchó decir que "la única diferencia que hay entre un loco y un genio es el éxito". Si seguimos esa máxima, tenemos que observar que su plan económico no está teniendo éxito; entonces, el Presidente, ¿seguirá creyendo que es un genio? Muchos economistas le plantean que debe cambiar el rumbo económico y él responde con una frase que le atribuye a Alejandro Magno: "No conquisté la mitad de Europa escuchando a gente que no conquistó nada". Alejandro Magno nunca dijo eso: como todo militar, tenía todo tipo de asesores, que lógicamente no habían conquistado países, y fue educado por Aristóteles, que no era militar y, naturalmente, no había conquistado nada.

El Presidente también repite que Einstein dijo que locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos. Einstein nunca dijo eso. La frase nació a principios de los 80 en los grupos de recuperación de 12 pasos, como un dicho anónimo de sala en Al-Anon y Narcóticos Anónimos, en Tennessee, y apareció impresa por primera vez en 1983 en la novela Sudden Death, de Rita Mae Brown. Recién en 1990 alguien la atribuyó por error a Einstein en un diario de Texas. Sin embargo, no estaría mal que escuchara esa frase porque es exactamente el problema.

Su plan económico, en muchos aspectos, es un fracaso: ya no tiene diferencias con un loco cualquiera y, para colmo, según su propia frase, hace exactamente lo que lo define. Un presidente dogmático, educado con frases descontextualizadas y mal aprendidas, parece ser una postal de lo más mediocre de esta época. ¿Estamos viviendo el comienzo del desenlace de esta experiencia o el Gobierno se logrará salvar de esta? Depende de muchas cosas, pero hay algo que es clave. Milei debe poder cambiar, debe poder dejar de esperar algo distinto haciendo lo mismo de siempre. ¿Es capaz?

La economía argentina volvió a encender señales de alarma ayer, martes 24 de noviembre. El dólar oficial superó los $1.600 y cerró a $1.615 en el Banco Nación, lo que en sí mismo tiene aspectos positivos, mientras que el riesgo país trepó hasta los 1.096 puntos básicos, después de haber superado los 1.100 durante la jornada. También se profundizó la brecha cambiaria: el contado con liquidación llegó a $1.794, con una diferencia del 12,5% respecto del dólar mayorista. Y el Banco Central, por su parte, acumuló su segunda rueda consecutiva sin comprar ni vender divisas en el mercado oficial.

La tensión financiera coincidió con otro dato negativo: la Argentina entró en recesión técnica. El INDEC informó que el EMAE de septiembre cayó 1,2% interanual. Aunque registró una mejora mensual del 1,1%, no alcanzó para revertir la contracción acumulada durante el tercer trimestre, que se suma a la caída del segundo. La industria, el comercio y la construcción siguen entre los sectores más golpeados, mientras que el crecimiento de actividades como la minería y la energía no consigue compensar la debilidad del mercado interno.

El problema es que la recesión, la presión cambiaria y las dificultades financieras se retroalimentan. El Gobierno necesita dólares para fortalecer las reservas y garantizar los vencimientos de deuda de 2027, pero el riesgo país por encima de los 1.000 puntos le impide volver a los mercados internacionales. Argentina tiene compromisos en moneda extranjera por alrededor de 25.000 millones de dólares el año próximo. El primer gran vencimiento, de unos 4.400 millones, llega en enero.

La brecha cambiaria también representa un problema para el programa económico. La distancia entre el dólar oficial y los financieros refleja que el mercado no convalida completamente el tipo de cambio que intenta sostener el Gobierno. Además, un dólar relativamente barato, combinado con la apertura de importaciones, presiona sobre la competitividad de la industria y dificulta la acumulación de reservas.

Frente a este escenario, como decíamos al principio, Milei enfrenta un problema político y económico: su resistencia a modificar el rumbo. El Gobierno podría estimular el crédito, flexibilizar algunas restricciones monetarias, intervenir sobre determinados sectores o modificar su política cambiaria. También podría introducir estímulos fiscales selectivos para reactivar la actividad. Sin embargo, todas esas alternativas suponen revisar, al menos parcialmente, los principios de un programa que tiene al ajuste fiscal, la contracción monetaria y la estabilidad cambiaria como pilares.

A esto se le suma que están devaluando los países de la región, empezando por Brasil. Esto presiona al peso, porque lo vuelve menos competitivo de cara a los vecinos y pone a competir las exportaciones a nuestro principal socio comercial con productores locales. Las veces que Brasil devaluó, aunque en mayor proporción que hoy, y Argentina sostuvo el tipo de cambio para mantener quieta la inflación, terminó explotando una devaluación, quizás peor que si se hubiese hecho a tiempo de manera ordenada. En 1999 y 2001 sucedió esto y terminó explotando en una salida traumática de la convertibilidad con desempleo de dos dígitos y rebelión social en la calle.

Milei insiste en que no cambiará el rumbo y atribuye las dificultades a factores externos y a la incertidumbre política. Pero la combinación de recesión, brecha cambiaria, escasez de reservas y dificultades para refinanciar la deuda plantea un interrogante cada vez más urgente: ¿cuánto tiempo puede sostener el Gobierno la ortodoxia económica sin que el costo de mantenerla termine agravando la propia crisis que busca resolver?

Milei no es el único presidente que se ha tenido que enfrentar al dilema de mantener un plan económico con el que está ideológicamente de acuerdo o cambiar hacia otras ideas para tratar de salir de una crisis.

En 1933, Franklin Delano Roosevelt llegó a la presidencia de Estados Unidos en medio de la peor crisis económica de su historia. El desempleo superaba el 20%, los bancos quebraban y la economía llevaba años de deflación. En lugar de sostener la ortodoxia monetaria y fiscal, Roosevelt rompió con el patrón oro, devaluó el dólar y habilitó una expansión del gasto público para estimular la actividad. El New Deal significó un cambio profundo respecto de las recetas económicas dominantes. La recuperación no fue inmediata ni estuvo exenta de dificultades, pero la ruptura con el patrón oro y el cambio de expectativas contribuyeron decisivamente a dejar atrás la depresión. Investigaciones de la Reserva Federal y de la American Economic Association respaldan la importancia de ese giro.

“Yo considero que el ministro Caputo ha cumplido un ciclo en el Gobierno”, afirmó un economista

Otro antecedente ocurrió en el Reino Unido. En septiembre de 1931, el gobierno de Ramsay MacDonald abandonó el patrón oro después de una corrida contra la libra y una profunda recesión. Hasta entonces, defender la paridad de la moneda había obligado a sostener tasas altas y políticas deflacionarias que agravaban el desempleo. La salida permitió depreciar la libra, recuperar competitividad y ampliar el margen para aplicar políticas monetarias expansivas. La economía comenzó a recuperarse y estudios de la Universidad de Cambridge encontraron efectos positivos sobre el empleo. La decisión implicó sacrificar una de las principales convicciones de la ortodoxia financiera de la época.

El caso contrario fue el del canciller Heinrich Brüning, que gobernó Alemania entre 1930 y 1932. Frente a la Gran Depresión, defendió la austeridad fiscal, recortó salarios y prestaciones sociales y se negó a abandonar la paridad del marco con el oro. El resultado fue una espiral deflacionaria: entre 1928 y 1932, el PBI alemán cayó un 26% y el desempleo trepó hasta el 30%. Investigaciones del Instituto Alemán de Investigación Económica estimaron que las políticas de austeridad profundizaron la caída del producto y el desempleo. La crisis económica y social contribuyó al derrumbe de la República de Weimar, aunque no explica por sí sola el ascenso del nazismo.

Un ejemplo más reciente ocurrió en Corea del Sur durante la crisis financiera asiática de 1997. El país tenía una larga tradición de prudencia fiscal y mantenía sus cuentas públicas equilibradas. Cuando estalló la crisis, inicialmente intentó preservar esa disciplina mediante aumentos impositivos, congelamiento de salarios estatales y recortes del gasto. Pero la recesión resultó mucho más profunda de lo previsto: en 1998, el PBI se contrajo un 6,7% y el desempleo se disparó. El gobierno de Kim Dae-jung decidió entonces cambiar de estrategia. En lugar de insistir con el equilibrio presupuestario a cualquier costo, habilitó el déficit fiscal, amplió el seguro de desempleo, aumentó el gasto social y puso en marcha programas de asistencia a las pequeñas empresas. También avanzó en la reestructuración del sistema financiero y empresarial. En 1999, la economía creció un 10,7%. El FMI reconoció posteriormente que el cambio hacia una política fiscal más expansiva proporcionó un estímulo necesario para la recuperación y ayudó a sostener el consenso social durante las reformas.

También Suecia ofrece un antecedente interesante. A comienzos de los años noventa, el país atravesó una profunda crisis bancaria e inmobiliaria. El gobierno intentó defender la cotización fija de la corona mediante tasas de interés cada vez más altas, que llegaron al 500% en septiembre de 1992. Finalmente, el 19 de noviembre abandonó el régimen cambiario y permitió que la moneda flotara. La depreciación contribuyó a recuperar competitividad, mientras el Estado garantizó los depósitos y las obligaciones bancarias y recapitalizó las entidades financieras. La economía volvió a crecer cerca del 4% anual en 1994 y 1995. El gobierno también terminó consolidando las cuentas públicas, pero lo hizo cuando la recuperación ya estaba en marcha. La experiencia sueca muestra que modificar el régimen cambiario no significó abandonar la estabilidad macroeconómica, sino cambiar el camino para alcanzarla.

Caputo minimizó el impacto de la suba del dólar en la inflación: “No tengo temor porque ahí es donde está la robustez del programa”

En el extremo contrario aparece Grecia, durante la crisis de deuda que comenzó en 2010. Para recibir los rescates financieros de la Unión Europea y el FMI, los gobiernos griegos aceptaron programas de ajuste que exigían recortes del gasto público, aumentos impositivos y reducción de salarios y jubilaciones. La defensa de la disciplina fiscal y el cumplimiento de las condiciones de los acreedores se impusieron incluso cuando la economía se hundía. Entre 2008 y 2012, el PBI se contrajo un 22% y el desempleo llegó al 27%. El FMI reconoció posteriormente que el programa había conseguido una fuerte consolidación fiscal, pero no había logrado restablecer la sostenibilidad de la deuda y había subestimado la profundidad de la recesión. Un estudio del Instituto Alemán de Investigación Económica estimó que la austeridad explicó prácticamente toda la caída del producto posterior a 2009. La experiencia griega mostró el costo de imponer un ajuste demasiado rápido en una economía deprimida, sin instrumentos monetarios propios para compensarlo terminó siendo un fracaso.

Hay muchas diferencias entre un genio y un loco. Para esta columna, vamos a tomar una de ellas. Tanto los genios como los locos pueden tener ideas extravagantes, concebir asociaciones inusuales, hipótesis audaces o explicaciones que desafían el sentido común. La distinción aparece después, cuando la realidad pone a prueba esa idea. El genio la trata como una hipótesis: la somete a verificación, la corrige y, si la evidencia la contradice, la abandona. El loco, en cambio, la trata como parte de su identidad. Así lo demostró el psicólogo social estadounidense Leon Festinger (1919-1989), considerado uno de los fundadores de la psicología social moderna, en su estudio publicado en 1957 como Teoría de la disonancia cognitiva. Festinger siguió a una secta que había anunciado el fin del mundo para el 21 de diciembre de 1954. Cuando la profecía no se cumplió, los miembros más comprometidos no abandonaron su creencia, sino que la defendieron con mayor intensidad. De esa observación surgió un principio central: cuando una creencia está ligada a la identidad, el cerebro prefiere reinterpretar la realidad antes que modificar la creencia, porque modificarla implica un costo psicológico imposible de afrontar. En la literatura científica, ese fenómeno se conoce como perseverancia de la creencia.

A ese mecanismo se suma un segundo aporte, formulado por el psicólogo polaco-estadounidense Arie Kruglanski, profesor de psicología en la Universidad de Maryland. En 1996, junto a Donna Webster, Kruglanski introdujo el concepto de necesidad de cierre cognitivo: la urgencia por alcanzar una respuesta definitiva y evitar la ambigüedad. Lo describió mediante dos procesos, seizing y freezing, es decir, aferrarse rápidamente a una explicación y luego congelarse en ella, volviéndose impermeable a nueva información. Investigaciones posteriores mostraron que las personas con alta necesidad de cierre tienden a emitir juicios con evidencia insuficiente y a exhibir rigidez de pensamiento y resistencia a considerar puntos de vista distintos. Esa rigidez, subrayan los autores, no equivale a falta de inteligencia. Una persona inteligente puede utilizar su capacidad intelectual no para revisar su idea, sino para defenderla con mayor sofisticación. En ese sentido, lo que distingue al pensamiento creativo sano no es la cantidad de ideas, sino la capacidad de tolerar la duda, revisar una convicción y cambiar de posición sin que ello implique una pérdida de identidad.

Cuando el Presidente asumió, como parte del protocolo, escuchó en el Teatro Colón una versión del hermoso tango de Piazzolla y el Polaco Goyeneche, Balada para un loco. En la canción, se presenta de manera romántica un personaje delirante que tiene un melón en la cabeza, una banderita de taxi en cada mano y le canta a los "locos que inventaron el amor". Un loco risueño, inofensivo y hasta entrañable. No le pide a nadie que crea en lo que dice y menos los obliga a vivir según sus preceptos. No es el caso de Milei, que con su dogmatismo y rigidez está provocando decenas de miles de cierres de empresas, cientos de miles de desocupados y los ganadores del modelo son solo unos pocos.

Es probable que, por sus características, Milei prefiera perder las elecciones a cambiar de rumbo, a probar que sus ideas estaban equivocadas. Está en la mayoría de los argentinos buscar otro rumbo para el país. Volver a votar a Milei esperando otros resultados, como dijo una señora anónima en Tennessee, sería la locura.

Producción de textos e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi.





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