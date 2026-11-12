La diferencia entre las encuestas electorales de España alcanza los 13,6 puntos: en RDC explicaron por qué los sondeos generan incertidumbre

El escenario político de España atraviesa días de incertidumbre tras la publicación de nuevas encuestas electorales que arrojan resultados considerablemente diferentes sobre las preferencias de los votantes. Mientras un relevamiento del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ubica al oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al frente, las consultoras privadas muestran una ventaja del Partido Popular (PP).

El estudio del CIS, basado en 45.000 entrevistas, le otorga al PSOE el 33,3% de la intención de voto, frente al 25,5% del PP. Vox aparece en tercer lugar, con el 18,4%. Sin embargo, tres mediciones privadas difundidas durante la semana, entre ellas la de 40dB para el diario El País, presentan un escenario opuesto, con los populares por delante de los socialistas, según analizó el corresponsal Marcelo Molina en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil.

Las encuestas electorales en España y la diferencia entre el CIS y las consultoras privadas

En cuanto a la distribución de escaños, el CIS proyecta que el PSOE obtendría entre 134 y 143 bancas; el PP, entre 98 y 106, y Vox, entre 57 y 65. De acuerdo con estas estimaciones, una eventual alianza entre populares y Vox alcanzaría los 171 escaños, cinco menos que la mayoría absoluta necesaria para formar gobierno.

Las consultoras privadas, en cambio, presentan un panorama diferente. “Si uno va a las privadas, esta semana hubo tres, y si hacemos un resumen de esas tres, le está dando al Partido Popular 131 contra 119”, explicó Marcelo Molina en RDC por +Perfil.

La distancia entre las mediciones constituye uno de los datos más llamativos del escenario electoral. “El CIS le da en este momento al Partido Socialista 7,8 puntos de ventaja sobre el Partido Popular. Si analizamos las privadas, le está dando un 5,8 a favor al PP”, detalló el corresponsal.

Molina también advirtió sobre la magnitud de la diferencia entre los sondeos: “Lo insólito de esto es que la diferencia entre ambas encuestas es de 13,6 puntos. Claramente alguna está fallando. En un poco más de 15 días veremos quién es”.

Las protestas y la presión política sobre el ministro del Interior

A la incertidumbre electoral se suma la tensión generada por los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Policía Nacional durante las protestas. Los incidentes dejaron detenidos y heridos, además de episodios de violencia en Barcelona.

Según Molina, distintos sectores de la izquierda reclamaron la renuncia inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el operativo policial y el uso de aerosoles de gas durante las manifestaciones.

“Hoy en masa tanto la gente como Rufián, Irene Montero e Ione Belarra están diciendo que tiene que renunciar inmediatamente por la represión de ayer”, señaló.

La controversia también provocó diferencias dentro del propio Gobierno. Un ministro calificó el paro de “éxito rotundo” y se sumó al pedido de renuncia de Marlaska, responsable de la Policía Nacional.

Frente a las críticas, el titular de Interior anunció que prohibirá el uso de esos aerosoles policiales durante las manifestaciones y solicitó una investigación para esclarecer lo sucedido. “Es muy raro eso, porque dos ministros están prácticamente enfrentados por esto, y veremos cómo sigue”, concluyó Molina, al describir un escenario político español atravesado por las disputas electorales y las tensiones dentro del oficialismo.