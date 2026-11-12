La inflación en dólares se acerca al 30%: en RDEco analizaron cómo proteger los ahorros

La evolución de los precios y la estabilidad relativa del tipo de cambio plantean un desafío para los ahorristas argentinos: conservar el valor de sus ingresos y patrimonios. En este contexto, el economista Ramiro Goncalves puso el foco en un fenómeno que considera especialmente preocupante: la inflación medida en dólares.

“A mí lo que me preocupa es la inflación en dólares. El tipo de cambio no acompaña, entonces estamos cerca del 30% de inflación en dólares”, explicó el asesor financiero de RG Inversiones, en Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil.

Por qué ahorrar en dólares ya no alcanza para preservar el poder adquisitivo

El especialista advirtió que mantener los ahorros inmovilizados durante períodos prolongados puede provocar una pérdida significativa del poder adquisitivo, incluso cuando están expresados en moneda estadounidense. “Dejar plata debajo del colchón durante dos o tres años implica que perdiste la mitad del poder adquisitivo”, señaló Goncalves, al describir una práctica habitual entre los argentinos, que suelen recurrir al dólar como refugio para proteger sus ahorros.

Según explicó, esta estrategia pierde efectividad cuando la inflación en dólares supera la variación del tipo de cambio. Históricamente, muchos ahorristas consideraban que comprar dólares era suficiente para preservar su patrimonio, porque la devaluación del peso generalmente superaba el incremento de los precios. Sin embargo, el escenario actual presenta una dinámica diferente.

“No tomar acción en estos tiempos es peor aún que en otros momentos donde uno se refugiaba mucho en el dólar, porque total la devaluación era mayor que la inflación y actualmente está pasando al revés”, advirtió.

Bonos en pesos y alternativas para proteger el capital

Al analizar las posibilidades de inversión, Goncalves explicó que en RG Inversiones no suelen recomendar una exposición elevada a instrumentos denominados en pesos. Sin embargo, reconoció que existen clientes acostumbrados a operar en moneda local, especialmente aquellos que tradicionalmente colocan sus fondos en plazos fijos.

Para ese perfil de ahorrista, mencionó la posibilidad de considerar bonos que permitan cubrirse frente a la evolución de los precios. “Los clientes que quieren estar posicionados porque vienen del plazo fijo están muy acostumbrados a tener una inversión en pesos”, explicó.

En ese sentido, remarcó que mantener una colocación a tasa fija puede resultar desfavorable cuando la inflación mensual continúa elevada y los rendimientos no alcanzan a compensarla. “Con una tasa fija en pesos, con esta inflación que no cede, estamos por debajo de la inflación”, sostuvo.