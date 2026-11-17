Javier Milei ya plantea abiertamente la posibilidad de conseguir la reelección en primera vuelta en 2027, una perspectiva que empieza a ordenar tanto sus declaraciones públicas como las negociaciones políticas alrededor de la reforma electoral. En ese escenario, el Gobierno modificó su objetivo inicial sobre las PASO: dejó de impulsar su eliminación y ahora busca suspenderlas, al tiempo que abre la discusión sobre otros cambios en las reglas de competencia.

El tema fue analizado por Claudio Mardones y Tristán Rodríguez Loredo en una conversación conducida por Santiago Llull. En Ronda de Editores (RDE), por +Perfil, Mardones describió las negociaciones del oficialismo, mientras que Rodríguez Loredo puso el foco en la estrategia presidencial: “La reelección sí, en primera vuelta, es el único objetivo que tiene”.

“Es mucho más fácil ganar en primera vuelta que en un balotaje”

Rodríguez Loredo consideró que la búsqueda de una victoria en primera vuelta responde a una lógica electoral concreta. “Parece que es mucho más fácil o menos difícil ganar en primera vuelta que en un balotaje”, explicó, y vinculó esa meta con la apertura de negociaciones que el oficialismo estaría impulsando con sectores de la oposición.

Según su análisis, esos acercamientos no se limitan a la discusión parlamentaria. También podrían repercutir en la relación con los gobernadores y en las negociaciones presupuestarias: “Cuando en el Senado están hablando con los senadores que hablan con los gobernadores, eso se va a traducir luego, vas a ver, en un tema presupuestario”, sostuvo.

La posibilidad de una reelección también fue vinculada durante el programa con la composición del electorado. Llull señaló que el 70% del padrón estaría integrado por gente joven y advirtió que ese dato obliga a mirar con atención las encuestas, porque las opiniones recogidas entre personas de otras generaciones podrían no reflejar necesariamente las preferencias de quienes tendrán un peso importante en las urnas.

El conductor planteó que una parte de esos jóvenes llegó a la edad de votar durante el actual modelo económico y político, luego de haber atravesado también experiencias de gobiernos anteriores. Por eso, advirtió que Milei podría tener posibilidades de ser reelecto en primera vuelta, aunque esa hipótesis dependerá del comportamiento electoral de los próximos años.

El Gobierno cambió su objetivo sobre las PASO

En paralelo, Mardones detalló el giro del oficialismo en la reforma electoral. “Pasó rápidamente, lo veníamos anticipando, del objetivo de máxima de la eliminación de las primarias abiertas simultáneas obligatorias a una suspensión”, explicó. El cambio, señaló, representa una moderación de la iniciativa original, aunque mantiene la intención de modificar el sistema electoral de cara a 2027.

El proyecto también contempla habilitar la posibilidad de colectoras y avanzar con la incorporación de ficha limpia. Sin embargo, el oficialismo todavía no había conseguido las firmas suficientes para emitir dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales, por lo que la discusión quedó postergada para el día siguiente.

El acercamiento con el PRO y las negociaciones políticas

Uno de los movimientos relevantes fue el cambio de posición del PRO, luego de una reunión encabezada por Mauricio Macri. Mardones contó que el partido terminó pronunciándose a favor de suspender las PASO, incluir ficha limpia y abrir el debate sobre las colectoras, pese a las declaraciones previas que anticipaban una postura contraria a modificar las primarias.

“Aún con el respaldo del PRO, el oficialismo sigue explorando apoyos para ver si mañana pueden dictaminar”, señaló el periodista. La negociación, por lo tanto, seguía abierta y mostraba un escenario distinto al de los días anteriores.

En ese mismo contexto, Mardones mencionó que el Presupuesto 2027 ya había conseguido dictamen de mayoría en Diputados, con firmas de La Libertad Avanza y algunos aliados. Mientras el Gobierno intenta reunir respaldos para avanzar con la reforma electoral, la posibilidad de una victoria presidencial en primera vuelta aparece como el horizonte que conecta sus movimientos políticos y parlamentarios.