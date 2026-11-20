Europa atraviesa un nuevo ciclo de movilizaciones sociales contra la guerra, el aumento del costo de vida y las políticas de rearme militar. Jóvenes, sindicatos y organizaciones sociales salieron a las calles en distintos países del continente bajo una consigna común: «Lucha por nuestro porvenir, no por las guerras».

En diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el periodista Juan Luis Francia analizó el alcance de las movilizaciones y destacó la coordinación entre las organizaciones juveniles europeas. Según explicó, las protestas expresan un malestar que combina la incertidumbre económica, las dificultades para acceder a una vivienda y a la universidad, y el rechazo a una mayor militarización del continente.

Los reclamos que unen a los jóvenes europeos

Francia señaló que el escenario actual presenta un panorama preocupante para las nuevas generaciones. «Hay un panorama hacia el futuro un poco gris, que no era el que había hace un tiempo atrás», sostuvo, y vinculó ese sentimiento con la guerra de Ucrania, la crisis medioambiental y los obstáculos que enfrentan los jóvenes para conseguir alojamiento o acceder a la educación superior.

Entre las principales reivindicaciones aparecen el derecho a la vivienda, la baja de los precios, los aumentos salariales y una mayor carga impositiva sobre los sectores más ricos. Para el periodista, estos reclamos constituyen una plataforma común que permitió articular manifestaciones en distintos países, más allá de las particularidades de cada escenario nacional.

En Roma, la Confederación Italiana del Trabajo celebró la participación juvenil en la iniciativa. Francia destacó especialmente la originalidad de esta coordinación: «No porque sea la primera vez que ocurre, pero por la reivindicación en sí, por las reivindicaciones comunes».

El rechazo al rearme militar y al regreso del servicio obligatorio

Uno de los puntos centrales de las protestas es la oposición a las políticas de rearme que avanzan en Europa. El debate cobró especial relevancia en Alemania, donde se discute el regreso del servicio militar y el canciller anunció planes para convertir al ejército convencional alemán en el más poderoso del continente.

La posibilidad generó inquietud en Francia. El periodista mencionó las críticas del dirigente político Jean-Luc Mélenchon, quien cuestionó el objetivo de esa estrategia militar: «Si quieren constituirse en el ejército más poderoso de Europa, es para combatir contra quién».

El rechazo juvenil apunta tanto al incremento del gasto militar como a la posibilidad de recuperar el servicio militar obligatorio, una institución que varios países europeos abandonaron hace años. «Los jóvenes rechazan estas políticas de rearme, rechazan la idea del servicio militar obligatorio», explicó Francia, quien también recordó el costo humano que tuvieron los conflictos bélicos del siglo XX.

Los chalecos amarillos vuelven a las calles y amplían la protesta en Francia

En Francia, las movilizaciones coinciden con el octavo aniversario del surgimiento de los chalecos amarillos, un movimiento que nació en rechazo al aumento del precio de los combustibles y que ahora vuelve a ganar protagonismo en un escenario de creciente conflictividad social.

Según explicó Francia, el movimiento reaparece en la política francesa, pero esta vez converge con otros sectores y reivindicaciones. La convocatoria de una jornada general de protesta para el 1 de diciembre refleja esa ampliación: además de los sindicatos, participarán estudiantes secundarios, jubilados y organizaciones sociales.

Las manifestaciones no se limitarán a una sola jornada. Ante la consulta sobre nuevas movilizaciones, el periodista confirmó que los chalecos amarillos volverán a salir y que las organizaciones juveniles europeas convocaron acciones durante todo el fin de semana. «También están convocando para mañana y pasado mañana», precisó, en un contexto que anticipa nuevas jornadas de tensión social en distintos puntos del continente.