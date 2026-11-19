El mercado laboral argentino atraviesa un escenario complejo, condicionado por una economía que avanza a dos velocidades y presenta fuertes diferencias entre sectores y regiones. Así lo explicó Matías Ghidini en RDEco, por +Perfil, donde describió un panorama de “una economía estructuralmente debilitada”, con empresas que continúan incorporando personal, aunque representan una minoría frente a aquellas que reducen sus plantillas.

Para dimensionar la situación, el CEO de GhidiniRodil presentó cifras correspondientes al período comprendido entre diciembre de 2023 y julio de 2026. Según sus mediciones, “se perdieron 606 mil puestos de trabajo, más de medio millón de trabajos registrados”. De ese total, aproximadamente 263 mil corresponden al sector privado.

La pérdida de empleo y el deterioro de los salarios registrados

El especialista remarcó que la contracción alcanza a distintos segmentos de la economía y que el empleo privado es uno de los más afectados. A este escenario se suma el deterioro del poder adquisitivo, que profundiza las dificultades de los trabajadores.

En ese sentido, señaló que el salario registrado privado acumula una pérdida de dos puntos frente a la inflación durante 2026, de acuerdo con los datos del INDEC. Sin embargo, destacó que el problema tiene una dimensión histórica: entre 2018 y 2025, “la inflación le ganó a los salarios registrados privados en 6 de 8” años.

Los únicos períodos en los que los salarios lograron superar la evolución de los precios fueron 2021 y 2024. Sobre este último, explicó que la desaceleración inflacionaria permitió que las empresas continuaran con los ajustes salariales que venían aplicando.

Neuquén y Río Negro concentran las oportunidades de empleo

Otro de los aspectos que destacó Ghidini es la marcada desigualdad geográfica en la generación de puestos de trabajo. Mientras algunas provincias muestran indicadores positivos, buena parte del país continúa atravesando dificultades para recuperar el empleo registrado.

“Las oportunidades están mucho más cerca de la cordillera que en el Gran Buenos Aires, en Córdoba o Rosario”, afirmó al describir la concentración territorial de la actividad económica.

En particular, identificó solamente tres provincias con crecimiento del empleo privado registrado: Neuquén, con una expansión del 9%; Río Negro, con un incremento de entre 4% y 5%; y San Juan, que prácticamente se mantiene en equilibrio.

El especialista reconoció que buena parte de esa demanda responde a perfiles laborales específicos y a actividades económicas concentradas en esas regiones. También aclaró que la incorporación de trabajadores de otras provincias no alcanza para compensar la pérdida general de puestos de trabajo.

Respecto de la desocupación, Ghidini indicó que el indicador se ubicó en el 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, frente al 7,7% registrado al comienzo de la actual gestión. Si bien consideró que se trata de valores relativamente bajos en perspectiva histórica, advirtió que el dato no refleja por sí solo la profundidad de los problemas del mercado laboral.

“Hace 15 años el empleo privado registrado crece 1%, 1%. Si hace 20 es lo mismo, con el crecimiento de la población es destrucción”, concluyó, al señalar que el deterioro laboral responde a problemas estructurales que trascienden a un gobierno y representan uno de los principales desafíos económicos del país.