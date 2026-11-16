La escritora y militante feminista Agustina Paz Frontera cuestionó los límites que encontró el feminismo para transformar las estructuras políticas y del Estado, incluso durante los gobiernos que incorporaron sus demandas. “Fue demasiado poco lo que pudimos hacer en ese breve período de tiempo en el cual formamos parte de las estructuras del poder”, sostuvo al explicar el eje de su libro, Demasiado feminismo, una investigación sobre la relación entre feminismo y política pública.

En diálogo con Osvaldo Quiroga, durante una nueva edición de Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, Frontera planteó que la discusión no pasa solamente por la presencia de mujeres en los espacios de decisión, sino también por su capacidad efectiva para ejercer poder. Para desarrollar esa mirada, realizó 25 entrevistas a funcionarias políticas feministas de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, con las que reconstruyó las dificultades y estrategias para modificar las estructuras existentes.

“No es lo mismo una feminista en el poder que una feminista con poder”

Al presentar el planteo central de su investigación, Frontera recordó los avances que se produjeron durante la última década, especialmente después del movimiento Ni Una Menos y durante el gobierno del Frente de Todos. Ese período permitió que referentes feministas ingresaran en distintas estructuras del Estado y participaran de la elaboración de políticas públicas.

Sin embargo, la autora consideró que esa incorporación no necesariamente significó una transformación profunda de las relaciones de poder. “Una de mis entrevistadas me decía: no es lo mismo una feminista en el poder que una feminista con poder”, relató, al resumir una de las principales conclusiones que surgieron de sus conversaciones con funcionarias de la región.

La diferencia, explicó, está en la posibilidad real de intervenir sobre las decisiones y modificar las estructuras desde adentro. Para Frontera, ocupar un cargo no garantiza tener capacidad de transformar la realidad, especialmente cuando los lugares centrales continúan condicionados por prácticas políticas históricas.

Los obstáculos del patriarcado también atraviesan a las organizaciones políticas

La investigación también pone el foco en las dificultades que aparecen más allá de la burocracia estatal. Frontera señaló que los obstáculos para desarrollar políticas con perspectiva de género no se encuentran únicamente en las instituciones, sino que también están presentes en los partidos, las organizaciones comunitarias y los propios espacios políticos.

“Muchos de los vicios que aparecen, de los obstáculos, esas manías del patriarcado, no son solamente de la estructura burocrática, sino que se vienen arrastrando del sistema de partidos, de las organizaciones políticas, de las organizaciones comunitarias también”, explicó.

En ese sentido, planteó que la disputa feminista por el poder también implica transformar las prácticas internas de los espacios políticos. No alcanza con incorporar nuevas demandas o sumar mujeres a los organismos estatales si las formas tradicionales de ejercer autoridad y tomar decisiones permanecen intactas.

Las pequeñas disputas también forman parte de la transformación política

Durante la entrevista, Frontera destacó que su trabajo también recupera experiencias cotidianas y situaciones que suelen quedar fuera de los grandes relatos sobre la política. Según explicó, las historias personales y las anécdotas permiten comprender cómo se construyen las relaciones de poder y qué estrategias desarrollan las mujeres para ganar espacios.

“Son discusiones muy complejas, muy interesantes y llenas de anécdotas, de eso que comentaba, lo cotidiano, lo pequeño, que también hay que bucear en la historia para encontrarlo”, señaló.

Consultada por Quiroga sobre esas formas de disputar lugares, la escritora destacó especialmente las estrategias que permiten avanzar en espacios donde inicialmente no se esperaba que una mujer tuviera protagonismo. “Esas astucias para tratar de hacerse un lugarcito ahí donde nadie esperaba que ocupes el lugar”, resumió.