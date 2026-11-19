Francia volvió a vivir una nueva jornada de huelgas y movilizaciones de empleados públicos. Según la CGT, alrededor de 500.000 personas participaron de las protestas en todo el país, de las cuales 176.000 se concentraron en París. El Ministerio del Interior, en cambio, redujo considerablemente esas cifras y contabilizó 146.000 manifestantes a nivel nacional.

“Se vio mucha gente en diferentes ciudades de Francia, otra vez en la calle”, describió el corresponsal Juan Luis Francia en RDC por +Perfil. La pérdida del poder adquisitivo, los reclamos salariales y el cuestionamiento al accionar policial se encuentran entre los principales motivos del malestar social, que también alcanza a estudiantes y efectivos de seguridad.

La pérdida del poder adquisitivo, el principal detonante de las protestas

El principal detonante del conflicto es la pérdida del poder adquisitivo. Los trabajadores sostienen que, durante los últimos diez años, los precios de los productos de consumo cotidiano aumentaron un 25%, mientras que los salarios solamente crecieron un 5%. “Se ve una pérdida de poder adquisitivo considerable”, explicó el corresponsal, quien recordó que esta fue la undécima jornada de movilizaciones desde el 29 de septiembre.

El conflicto también involucra a estudiantes secundarios, que mantienen protestas y tomas de establecimientos educativos desde septiembre.

La respuesta oficial tampoco consiguió descomprimir la situación. El Gobierno adelantó la actualización del salario mínimo, pero el incremento adicional fue de apenas seis euros. “No es un aumento salarial, sino una indexación, y sobre esa indexación hizo un aumento salarial de unos 6 euros”, precisó Francia.

La secretaria general de la CGT calificó esa mejora como «migajas» y cuestionó la falta de respuestas concretas a las demandas sindicales.

Represión policial y cuestionamientos a un proyecto de ley

A los reclamos económicos se sumó la preocupación por el accionar de las fuerzas de seguridad. Francia explicó que, aunque no se utilizaron armas de fuego en las últimas manifestaciones, sí se desplegaron granadas de estruendo y otros dispositivos policiales capaces de provocar lesiones graves.

“Son realmente un arma muy peligrosa”, advirtió el periodista, al señalar que desde el comienzo de las protestas hubo personas que perdieron manos y otras que sufrieron lesiones oculares por balas de goma.

“Provocan realmente lesiones para toda la vida”, agregó, al explicar por qué distintos sectores reclaman que se deje de utilizar ese equipamiento.

También mencionó un proyecto debatido en el Senado francés, denominado por sus críticos «permiso de matar XXL», que modificaría las condiciones para justificar el uso de armas de fuego por parte de la Policía.

Según explicó, la iniciativa invertiría la carga de la prueba ante determinados disparos policiales.

El escenario se complejiza porque los propios policías también salieron a manifestarse para reclamar mejoras salariales y elevar del 15% al 25% una compensación por riesgo.

“El Gobierno no hace más que sumar reclamos de distintos sectores, incluso ahora de la policía”, concluyó Francia, en referencia a un conflicto social que continúa creciendo en distintos frentes.