El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, junto a los jueces Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz le tomaron juramento al viceministro de Justicia, Santiago Viola, y al académico Diego Molea que asumirán como consejeros de la Magistratura. Viola ya ocupa ese cargo desde marzo de este año, cuando asumió como el segundo de Juan Bautista Mahiques al frente de la cartera y Molea vuelve a un lugar conocido; ya fue consejero entre 2018 y 2022.

Asunción de los consejeros de la Magistratura Diego Molea y Santiago Viola

De la jura, en el cuarto piso de la Corte Suprema, también participaron otros consejeros electos: los jueces Marcelo Gallo Tagle (lista Bordó), Juan Manuel Culotta (Compromiso Judicial) y Gabriela Vázquez (lista Celeste en escisión), que también vuelve al edificio de Libertad al 700 después de un período como consejera entre 2018 y 2022.

En las elecciones para consejeros-jueces se impuso la lista Bordó: sumó 203 sufragios; Compromiso Judicial terminó segunda con 185; tercera quedó la Celeste en escisión con 125 y en cuarto lugar, la Celeste, por la que ingresó al Consejo Paula Castro, jueza Civil.

Asunción de los consejeros de la Magistratura Diego Molea y Santiago Viola | Crédito: Magistratura

Por los abogados, participaron de la jura Fernando Levene, de una de las listas peronistas, cercano a Molea, y Alberto Biglieri, de la lista que reunió a radicales, integrantes del Pro e independientes que se referenció en Ricardo Gil Lavedra, ex juez del Juicio a las Juntas.

La Libertad Avanza, aún sin definición

Tal como informó PERFIL, el único diputado confirmado del oficialismo para continuar en el Consejo es Gonzalo Roca. Aún no se definió quien será el segundo integrante de la Cámara baja: en la sesión prevista para este miércoles, Martín Menem no logró reunir a los 129 necesarios para el quorum por la ausencia de los integrantes de Provincias Unidas que responden a los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y Córdoba, Martín Llaryora, que entraron al recinto y no se sentaron por la disputa por el Consejo de la Magistratura y por el freno a la Ley de Biocombustibles.

En el Senado, La Libertad Avanza tampoco definió sus nombres: un vocero de la Cámara alta dijo que las alternativas están entre Belén Montes de Oca (Tierra del Fuego), Nadia Márquez (Neuquén), Gonzalo Guzmán Coraita (Salta) y Luis Juez (Córdoba). Nadia Márquez es la pastora evangélica cuya iglesia visitó Javier Milei y la candidata de Karina Milei a presidir la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, acéfala desde la muerte del senador Juan Carlos Pagotto (La Rioja). Además, se lanzó como candidata a vice de Milei.

Asunción de los consejeros de la Magistratura Diego Molea y Santiago Viola | Crédito: Magistratura

Al cierre de esta nota, el oficialismo aún no había definido a sus candidatos. Hasta ahora juraron: los abogados Biglieri, Claudia Sarmiento, Itatí Demarchi y Levene; los jueces Gallo Tagle, Vázquez, Castro y Culotta y este jueves fue el turno de Viola y Molea.