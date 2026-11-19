Milei se juega dos estrategias para ser reelecto: utilizar la suspensión de las PASO para dividir al peronismo, además de posponer dos meses una eventual corrida cambiaria, y reforzar la batalla cultural para mantener firme su bastión electoral: el voto de los jóvenes varones que forman parte de la reacción contra el progresismo feminista.

En línea con esto, ayer en las Naciones Unidas Argentina fue uno de los pocos países que no votó positivamente una declaración en contra de la violencia hacia las mujeres; al revés de 175 países que votaron a favor, nuestro país junto con Rusia, Somalia y Estados Unidos fueron de los poquísimos que se salieron de la mayoría mundial, como lo hizo hace poco con la esclavitud.

En Estados Unidos a los varones jóvenes de esta ideología se los llama incel, por célibes involuntarios. Se trata de un segmento de la población radicalizado ideológicamente contra las mujeres y todo lo que se percibe como feminista. De esta manera, utilizando la interna peronista para dividir al adversario, suspendiendo las PASO y quitándole la posibilidad de dirimir candidaturas de manera transparente, y reforzando el contenido misógino para fortalecer a su bastión electoral, Milei tratará de acercarse a la reelección. Batalla cultural y maniobra electoral: las claves de la estrategia libertaria. Milei dijo que tiene la reelección asegurada porque lo votarán los jóvenes. Vamos a escucharlo.

Antes de seguir con la columna, tenemos que evidenciar la exageración de Milei. El Presidente nos tiene acostumbrados a torturar los números para que digan lo que él quiere. En este caso, para alcanzar el 70% habría que considerar jóvenes a todas las personas de hasta 53 años. Seguimos con nuestra tesis: ¿Milei puede descansar en el voto de los jóvenes? En parte sí, pero en el de los varones jóvenes en particular. Si bien Milei viene cayendo en las encuestas, llama la atención que todavía conserve competitividad electoral, a pesar de la difícil situación económica que atraviesa el país.

Lo repasábamos en la columna del lunes: si tomamos los datos del último año, durante el gobierno de Milei se pierden, por cada hora que pasa, 17 empleos privados registrados y se cierra una empresa. Sin embargo, el Gobierno conserva un núcleo de apoyo de entre el 35 y el 40%. Esto le permite soñar con dividir al peronismo mediante la suspensión de las PASO, ganar tiempo para que la economía consiga alguna recuperación e intentar una victoria en primera vuelta. Pero ¿cómo puede ser que haya una mayoría en ciertos sectores que, aun viendo deteriorada su situación económica, sigan pensando en votar a Milei? Hoy vamos a hablar de uno de los principales bastiones electorales del oficialismo: los varones jóvenes.

En los últimos años se viene hablando de un desplazamiento de las nuevas generaciones hacia posiciones progresistas e incluso socialistas. En Estados Unidos, por ejemplo, creció la influencia de los Democratic Socialists of America, la organización socialista a la que pertenece Zohran Mamdani, actual alcalde de Nueva York. También vimos movilizaciones estudiantiles en distintos países, protestas por el acceso a la vivienda en España y movimientos juveniles contra gobiernos de derecha. Pero hay algo que obliga a matizar esta interpretación: no toda la juventud está girando hacia la izquierda y, sobre todo, los varones jóvenes no necesariamente están acompañando ese desplazamiento. Primero una disquisición. Como Milei nos tiene acostumbrados, tiende a torturar los números de tal manera que digan lo que él quiera.

Un estudio publicado en julio de 2026 por CIRCLE, de la Universidad Tufts, encontró que entre los jóvenes estadounidenses que modificaron sus posiciones políticas en los últimos años, el 28% se había desplazado hacia la izquierda y el 15% hacia la derecha. Sin embargo, el mismo trabajo encontró que los varones jóvenes tenían más probabilidades que las mujeres de moverse hacia posiciones conservadoras. En Europa también aparece esta división. Una investigación publicada en 2025 en la revista European Sociological Review, que analizó a más de 466.000 personas de entre 20 y 29 años en 32 países, encontró que en 18 de ellos las mujeres jóvenes se ubican más a la izquierda que los varones de su misma edad. En otros 14 países no encontró diferencias significativas.

Y hay otro dato todavía más contundente: en las elecciones europeas de 2024, los partidos de extrema derecha consiguieron el voto del 21% de los varones jóvenes, frente al 14% de las mujeres jóvenes. Es decir, la polarización política entre varones y mujeres jóvenes no es un fenómeno exclusivamente argentino. En distintas democracias se está produciendo una brecha generacional atravesada por el género. En la Argentina, sin embargo, esta división tiene una expresión particularmente intensa, probablemente porque nuestro país fue una de las capitales mundiales de la revolución feminista. La llamada marea verde se vivió con mucha fuerza desde el nacimiento del Ni Una Menos en 2015 hasta la aprobación del Aborto Legal en 2020. De esta manera, la reacción a este proceso también parece ser muy importante.

Según las encuestas, los varones jóvenes siguen siendo uno de los segmentos que mejor responden electoralmente a Milei, mientras que entre las mujeres jóvenes el rechazo al Presidente es mucho más pronunciado. Los números permiten dimensionar esta diferencia. De acuerdo con un relevamiento de Proyección Consultores publicado en octubre de 2026, en un eventual balotaje entre Javier Milei y Axel Kicillof, el Presidente obtendría el 47,8% de los votos entre los varones de 16 a 34 años, frente al 35,3% del gobernador bonaerense. Entre las mujeres de la misma edad, el resultado se invierte: Kicillof alcanzaría el 46,6%, frente al 33,7% de Milei. La brecha es muy significativa. Estamos hablando de dos electorados de una misma generación que parecen estar viviendo experiencias políticas completamente diferentes.

Por su parte, el Monitor de Opinión Pública de Zentrix de octubre registra un 50,6% de aprobación de la gestión entre los menores de 40 años, frente a un 44,5% de desaprobación. Entre los mayores de 60 años, en cambio, la aprobación cae al 22,8%. Ahora bien, para comprender por qué una parte de los varones jóvenes sigue respaldando al Presidente, tenemos que ir más allá de las encuestas. Esto se evidencia con claridad en algunos fenómenos que parecen inexplicables. El ataque de casi 100 adolescentes a mujeres trans que estaban ejerciendo la prostitución en los Bosques de Palermo o los deepfakes en los colegios, en los que adolescentes utilizan la IA para realizar videos humillantes de sus compañeras de curso, evidencian una virulencia particular contra lo femenino.

Diversos investigadores que estudian las juventudes y las masculinidades vienen señalando una convergencia de malestares emocionales, frustraciones económicas y disputas culturales. Un trabajo particularmente interesante es el estudio Los sentidos de las masculinidades entre jóvenes varones votantes de Milei, publicado en 2026 por Esther Solano, Pablo Romá, Cecilia Feijoo y Guido Bonano. La investigación se realizó a partir de grupos focales y entrevistas con varones de entre 16 y 25 años de siete conglomerados urbanos que habían votado a La Libertad Avanza en las elecciones de 2025 y compartían la agenda cultural del Presidente, particularmente su oposición al feminismo y a las políticas de igualdad de género.

Viendo todos estos estudios, se entiende el voto del canciller Quirno en la ONU contra la resolución que planteaba un compromiso en la prevención contra la violencia de mujeres y niñas. Más allá de acompañar a Estados Unidos en un voto de extrema derecha e inexplicable, la agenda antifeminista es parte de la batalla cultural que le da rédito político al Gobierno entre su bastión etario más fiel, los jóvenes varones. Uno de los hallazgos centrales es el sentimiento de aislamiento social y las dificultades para construir vínculos afectivos y sexuales con mujeres.

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Muchos de estos jóvenes experimentan frustración, miedo al rechazo y temor a ser señalados o cancelados por expresar determinadas opiniones. Ante esas dificultades, encuentran en las comunidades digitales, los foros, los influencers y las transmisiones de streaming espacios de pertenencia y reconocimiento. Allí, el discurso libertario les ofrece una explicación de sus frustraciones y, al mismo tiempo, un enemigo al cual responsabilizar: el feminismo. A este plano subjetivo se suma una contradicción material. Todavía persiste la expectativa cultural del varón proveedor, asociado al éxito económico, la autonomía y la capacidad de formar una familia. Pero las condiciones actuales hacen cada vez más difícil alcanzar ese modelo.

Los investigadores encuentran que muchos de estos jóvenes comparan su situación con la estabilidad que imaginan que tuvieron sus padres o sus abuelos a la misma edad. Piensan en la posibilidad de tener una vivienda, un auto, una moto o formar una familia, y sienten que esos objetivos se volvieron inalcanzables. Esa frustración económica no necesariamente los conduce hacia una crítica del capitalismo. En algunos casos, sucede lo contrario: la promesa liberal de que el esfuerzo individual, la competencia y la desregulación económica les van a devolver la autonomía y el estatus perdido aparece como una salida.

También hay una dimensión cultural. Una parte de estos varones no interpreta los avances del feminismo y de las agendas de diversidad como una ampliación de derechos, sino como una pérdida de reconocimiento y de autoridad masculina. El discurso del oficialismo contra lo que denomina "ideología de género" funciona entonces como una forma de canalizar ese malestar. La narrativa invierte los lugares de víctima y victimario: el varón deja de percibirse como alguien que históricamente tuvo privilegios y comienza a verse como alguien perseguido por los cambios culturales.

Por último, aparece el desencanto con las instituciones tradicionales. Para una generación socializada en la informalidad y atravesada por las restricciones de la pandemia de 2020, el Estado puede aparecer como un obstáculo burocrático, antes que como una herramienta de protección. En ese escenario, el discurso anarcocapitalista y la figura de un presidente que desafía sin filtros al sistema político tradicional pueden encarnar una nueva forma de rebeldía juvenil. Ahora bien, ¿esto significa que los varones jóvenes son inmunes al deterioro de sus condiciones de vida? ¿Que el respaldo a Milei permanece intacto aunque empeore la economía? La respuesta es no. Y acá aparece una distinción fundamental: una cosa es que los varones jóvenes sigan siendo el principal núcleo de apoyo de Milei dentro de las nuevas generaciones y otra muy diferente es que el Presidente conserve todos los votos que consiguió en 2023. De hecho, Milei perdió una porción importante de ese electorado.

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Pero lo interesante es observar qué hacen esos jóvenes cuando se desencantan con el Gobierno. Los datos del Instituto Universitario CIAS, publicados en julio de 2026, permiten observarlo en los barrios populares del AMBA. La encuesta se realizó entre mayo y junio sobre 964 jóvenes de entre 16 y 24 años. El estudio encontró que el 58% de quienes habían votado a Milei en 2023 volvería a elegirlo, pero el 42% restante ya no repetiría su voto. ¿Adónde se fueron esos votos? El 16% de los antiguos votantes de Milei se inclinaría ahora por el peronismo, el 3% por la izquierda, el 11% no iría a votar, otro 3% votaría en blanco y el 7% todavía no sabe qué hacer. Es decir, hay una parte que efectivamente se desplaza hacia opciones progresistas, pero también hay otra que se desmoviliza o permanece indecisa. El mismo estudio encontró que, entre quienes votarían a La Libertad Avanza, el 63% son varones y el 37% mujeres. En el peronismo sucede lo contrario: el 57% de los votantes jóvenes son mujeres y el 43% varones. Esto no significa que el 63% de los varones jóvenes siga votando a Milei. Significa que los varones representan el 63% de los jóvenes que todavía elegirían a La Libertad Avanza. También hay una relación muy clara entre la situación económica y la retención electoral. Entre los jóvenes que viven en hogares que tuvieron que ajustar su consumo, el 53% de quienes habían votado a Milei en 2023 volvería a hacerlo. Entre quienes no tuvieron que ajustar sus gastos, la retención sube al 64%, hay un efecto de la economía sobre la intención de voto. Y hay otro dato que merece atención: el 75% de los jóvenes consultados por el CIAS considera que la economía empeoró durante los últimos 12 meses. El 60% declaró que su hogar tuvo que reducir consumos y el 57% señaló que debió recurrir a préstamos o créditos para afrontar gastos cotidianos.

Por eso, no podemos decir que los varones jóvenes sean inmunes a la crisis. Lo que encontramos es algo diferente: el malestar económico no se transforma automáticamente en un cambio de identidad política. Una parte de los que se alejan de Milei puede acercarse al peronismo o a la izquierda. Otros dejan de participar, votan en blanco o se mantienen indecisos. Y hay quienes, pese a sufrir el deterioro económico, continúan identificándose culturalmente con el oficialismo. La pregunta política, entonces, no es solamente por qué estos jóvenes votaron a Milei en 2023. También es por qué una parte de ellos, aun cuando empieza a experimentar las consecuencias económicas de su gobierno, todavía no encuentra una alternativa que la represente.

Milei construyó una identidad política que combina expectativas de ascenso social, rechazo a las instituciones tradicionales y una reacción contra los cambios culturales impulsados por el feminismo. El desafío para sus adversarios no consiste únicamente en demostrar que la economía no funciona. También consiste en construir una propuesta capaz de interpelar a esos jóvenes, hablar de sus frustraciones materiales y ofrecerles una idea de futuro que no esté basada en la nostalgia de una masculinidad perdida ni en la promesa individualista de que cada uno se salva solo.

Porque si algo muestran las encuestas es que el apoyo juvenil a Milei no es incondicional ni está garantizado. Pero tampoco alcanza con esperar que la crisis económica, por sí sola, convierta a esos votantes en progresistas. Sin embargo, es posible que si Milei llama a una "guerra santa", por decirlo de alguna manera, a estos jóvenes contra el feminismo y el progresismo encarnado en una figura como Kicillof, pueda recuperar parte de lo perdido, y si logra aguantar parte de su apoyo en los otros sectores, puede intentar ganar en primera vuelta si logra dividir al peronismo con la suspensión de las PASO. Esto le permitiría tratar de evitar un descalabro económico por huida de los bonistas tras una derrota contundente como le pasó a Macri en 2019. Milei empieza a caminar por una cuerda muy fina y cualquier traspié podría ser letal.

​Producción de textos e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi.

MEG