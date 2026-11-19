La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, impulsa una propuesta para establecer un límite de 10 millones de euros por persona en las herencias y aplicar impuestos progresivos a los grandes patrimonios. La iniciativa busca redistribuir la riqueza, reducir la desigualdad y fortalecer la cohesión social en España.

La propuesta establece un sistema de tributación escalonado para las grandes fortunas. Según explicó Marcelo Molina en RDC, por +Perfil, el planteo contempla que ninguna persona pueda heredar más de 10 millones de euros sin afrontar una carga impositiva del 100% sobre el excedente.

El impuesto a las herencias que propone Ada Colau para las grandes fortunas

“Si vos recibís más de 10 millones, todo lo que exceda eso tendría un impuesto del 100%. Si recibís más de 5 millones, un impuesto del 75%”, detalló Molina al explicar los alcances de la iniciativa.

El esquema también contempla un gravamen anual del 2% para quienes poseen patrimonios superiores al millón de euros, lo que representaría aproximadamente 20.000 euros al año para ese nivel de riqueza.

Ada Colau defendió la propuesta y reconoció que, para la mayoría de la población, una herencia de 10 millones de euros representa una fortuna extraordinaria. “Para la gente normal, 10 millones de euros es una cantidad absolutamente prodigiosa, o sea, para vivir tranquilamente el resto de tu vida”, sostuvo.

La dirigente cuestionó que el origen familiar determine las oportunidades económicas de una persona y planteó la necesidad de modificar los mecanismos de concentración patrimonial.

“El hecho de que por tener un apellido tengas la vida resuelta de por vida” constituye, según Colau, una expresión de las desigualdades que afectan a la sociedad.

Redistribución de la riqueza para fortalecer la cohesión social

Colau argumentó que la concentración económica perjudica a quienes trabajan diariamente y, aun así, tienen dificultades para llegar a fin de mes. “La mayoría social tiene que ir a trabajar cada día para poder llegar al final de mes”, señaló. En ese sentido, consideró que la redistribución de la riqueza es una herramienta necesaria para mejorar la economía y fortalecer la convivencia.

También advirtió sobre el riesgo de avanzar hacia una sociedad cada vez más desigual. “Nos acercamos a una sociedad feudal donde hay una minoría de ultrarricos que tienen todo y una mayoría social que tiene que luchar cada mes para llegar al final del mes”, afirmó.

La dirigente vinculó esta problemática con la incertidumbre económica, las guerras, el cambio climático y la inflación. Frente a ese escenario, defendió una sociedad más integrada y equitativa.

En España, según las cifras mencionadas durante la entrevista, existen 33 personas con patrimonios superiores a los 1.000 millones de euros, 400 con más de 100 millones y 231.000 con más de un millón.

“Esa redistribución de la riqueza es el beneficio de todos”, concluyó Colau, al defender una reforma fiscal orientada a reducir las desigualdades.