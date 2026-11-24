Brasil avanza en la instalación del mayor centro de datos de América Latina, una infraestructura tecnológica que busca posicionar al país en la competencia internacional por las inversiones vinculadas con la inteligencia artificial. El complejo está ubicado en Vinhedo, a 75 kilómetros de San Pablo, y fue desarrollado por Ascenty, una empresa fundada en 2010 que también tiene actividad en otros países de la región.

El proyecto fue analizado en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, donde la periodista Eleonora Gosman explicó las características de la instalación y su importancia dentro de la estrategia brasileña. Según señaló, América Latina comienza a competir por inversiones en este sector con regiones como Canadá, los países nórdicos, Medio Oriente y el sudeste asiático, donde se concentran algunos de los principales desarrollos de centros de datos.

Vinhedo, una ubicación estratégica por su disponibilidad de energía y agua

Uno de los factores que explican la elección del lugar es la disponibilidad de recursos esenciales para el funcionamiento de estas instalaciones. Gosman destacó que la localidad brasileña cuenta con electricidad en abundancia y una importante provisión de agua, dos condiciones fundamentales para sostener las operaciones de este tipo de infraestructura.

Los centros de datos funcionan como grandes instalaciones que albergan computadoras, almacenan información y permiten ejecutar aplicaciones y servicios digitales. Son parte de la infraestructura que sostiene los servicios en la nube, donde los usuarios guardan archivos y acceden a herramientas sin necesidad de concentrar toda la información y el procesamiento en sus propios dispositivos.

La periodista también explicó que estos complejos permiten mejorar la velocidad de transmisión de datos. Como ejemplo, mencionó una comparación incluida en la información sobre el proyecto brasileño: una transmisión desde esa infraestructura podría realizarse en dos milisegundos, frente a los 157 milisegundos que demandaría desde Estados Unidos, según los datos comentados durante el programa.

El proyecto de Lula para convertir a Brasil en un polo de inteligencia artificial

La instalación también se vincula con una estrategia más amplia del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Para Gosman, el objetivo brasileño es transformar al país en un centro de referencia regional para el desarrollo de nuevas tecnologías, con especial atención en la inteligencia artificial.

«El gran proyecto es convertir Brasil en un foco de la región, un foco, entre otras cosas, de inteligencia artificial», sostuvo la periodista. En ese sentido, mencionó que el país también cuenta con instalaciones en el noreste de su territorio, donde ya llegó una computadora cuántica.

La apuesta no se limita, por lo tanto, a construir espacios para almacenar información, sino que apunta a desarrollar capacidades tecnológicas que permitan atraer inversiones y fortalecer la posición brasileña frente a otros mercados internacionales.

El costo ambiental de los centros de datos preocupa en Estados Unidos

Durante el análisis, Norman Powell puso el foco en otro aspecto de esta expansión: el elevado consumo de electricidad y agua que requieren los centros de datos. Las grandes compañías buscan territorios donde puedan garantizar el suministro energético, disponer de agua para los sistemas de enfriamiento y conseguir terrenos a menor costo para instalar estas enormes estructuras.

Powell advirtió que esa demanda de recursos ya provocó rechazo en algunas regiones estadounidenses. Como ejemplo, mencionó el estado de Virginia, donde se concentra una parte importante de estas instalaciones y existe un área conocida como el corredor de los centros de datos.

Según indicó, Estados Unidos ya cuenta con más de 400 centros de datos distribuidos por el país. La expansión de esta infraestructura plantea así un desafío que también deberá afrontar América Latina: atraer inversiones tecnológicas y desarrollar capacidades para la inteligencia artificial sin perder de vista el impacto que estas instalaciones pueden generar sobre los recursos naturales.