El Reino Unido prepara un plan de diez años para reducir a la mitad la cantidad de jóvenes que no trabajan, no estudian ni reciben capacitación, un fenómeno que alcanza a un millón de personas de entre 16 y 24 años. Sin embargo, la iniciativa no solo apunta a enfrentar el desempleo juvenil: también contempla una reforma profunda del sistema de beneficios sociales, una decisión que amenaza con abrir una disputa interna en el Partido Laborista.

El periodista Marcelo Justo presentó los principales lineamientos del denominado informe Milburn durante una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil. Según explicó, el documento fue encargado hace un año a Alan Milburn, una figura destacada del laborismo británico, y sus principales propuestas ya comenzaron a circular en los medios del Reino Unido, antes de su presentación oficial.

Un millón de jóvenes que no trabajan, estudian ni se capacitan: quiénes son los NEETs

El eje del diagnóstico son los llamados NEETs, una sigla en inglés que identifica a las personas de entre 16 y 24 años que no tienen empleo, no estudian ni participan de instancias de formación. «El millón de jóvenes de 16 a 24 años que no tienen empleo, no estudian ni tampoco se están capacitando», resumió Justo al describir la dimensión del problema.

La meta del programa es ambiciosa: llevar esa cifra de un millón a 500.000 personas en una década. Para el periodista, se trata de un horizonte de largo plazo, especialmente en el contexto de una democracia, donde un proyecto de esas características puede atravesar gobiernos de distintos signos políticos.

«Este es un plan a 10 años, es decir, a largo plazo en Occidente», señaló. Y advirtió que su continuidad dependerá también de la capacidad de sostenerlo frente a los cambios políticos y las dificultades que suelen aparecer cuando una administración intenta implementar reformas estructurales.

La reforma de las ayudas sociales amenaza con una rebelión laborista

El punto más controvertido del informe es la transformación del sistema de bienestar social. Aunque el primer ministro manifestó su respaldo al trabajo de Milburn, Justo anticipó que la puesta en marcha de las medidas podría generar resistencia dentro de su propio espacio político.

«Lo que parece casi seguro es que en el momento de transformar eso a una realidad va a enfrentar una rebelión partidaria», sostuvo. La discusión no es menor: cualquier modificación de los beneficios sociales puede convertirse en un conflicto político dentro del laborismo, especialmente por sus consecuencias sobre quienes dependen de esas prestaciones.

El periodista remarcó que todavía habrá que conocer los detalles del anuncio para evaluar el alcance concreto de los cambios. Sin embargo, el anticipo que circula en la prensa británica ya permite advertir que la reforma social será uno de los principales focos de debate alrededor del programa.

La inteligencia artificial también desalienta a quienes buscan trabajo

Justo mencionó, además, el testimonio publicado por un joven que recibe beneficios sociales y que relató las dificultades que enfrenta para conseguir empleo. Según contó, las postulaciones que envía a distintas empresas reciben respuestas negativas elaboradas mediante inteligencia artificial.

El caso expone una contradicción: mientras el plan busca incentivar la inserción laboral, algunos jóvenes se encuentran con mecanismos automatizados que parecen cerrarles todavía más las puertas. «Realmente es algo que desalienta continuamente a los que están sin empleo para buscar trabajo», señaló el periodista.

A esa frustración se suma el carácter impersonal de las respuestas. «Que además sea hecha con inteligencia artificial quiere decir que a nadie parece importarle, que es más bien como una especie de manera de sacarse el tema de encima», observó.

Para Justo, el desafío será comprobar cómo se traduce el informe en medidas concretas y si el gobierno consigue sostenerlas frente a las resistencias políticas y sociales. La reducción del desempleo juvenil dependerá no solo de los objetivos anunciados, sino también de cómo se reforme el sistema de ayudas y de las oportunidades reales que encuentren quienes intentan incorporarse al mercado laboral.