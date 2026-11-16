El Reino Unido impulsa una reforma de la legislación sobre consentimiento sexual que busca modificar los criterios para determinar cuándo una relación con adolescentes puede constituir un delito. La iniciativa, promovida por importantes figuras femeninas del Partido Laborista, apunta especialmente a proteger a jóvenes de 16 y 17 años frente a vínculos con adultos que les llevan 15 o 20 años de diferencia.

El periodista Marcelo Justo explicó los alcances del debate durante una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil. Según detalló, la propuesta busca incorporar no solamente la edad de las personas involucradas, sino también la diferencia etaria y la asimetría de poder que puede generarse dentro de una relación.

La diferencia de edad y el poder, en el centro de la reforma

La legislación británica establece que las personas de 16 y 17 años pueden mantener relaciones sexuales siempre que exista consentimiento. Sin embargo, para Justo, ese criterio deja situaciones complejas sin una respuesta clara, especialmente cuando uno de los integrantes de la pareja es considerablemente mayor.

“Era una ley que ya planteaba una serie de problemas”, explicó el periodista. Como ejemplo, mencionó los casos en los que una persona tiene 15 años y 11 meses y la otra 16 años y dos meses, una diferencia mínima que puede generar consecuencias legales muy distintas por el límite establecido en la normativa.

La legislación también contempla las denominadas leyes de Romeo y Julieta, que funcionan como excepciones para determinadas situaciones en las que los integrantes de una relación tienen edades cercanas. Sin embargo, el nuevo proyecto pretende ampliar la mirada y considerar otros factores que permitan identificar posibles situaciones de abuso.

“Lo que se llama una nueva ley que contempla no solo la diferencia de edad, sino también la simetría de poder que esa diferencia de edad genera”, señaló Justo al describir el objetivo de la iniciativa.

El caso Russell Brand que reabrió el debate en el Reino Unido

La discusión tomó fuerza después de una serie de escándalos sexuales protagonizados por celebridades británicas. Entre ellos aparece el caso del actor y comediante Russell Brand, mencionado por Justo como uno de los episodios que impulsaron el debate sobre la protección de las mujeres y adolescentes frente a los abusos sexuales.

El periodista vinculó la discusión legislativa con las denuncias de Mia Latter, quien decidió abandonar el anonimato que protege a las víctimas para contar públicamente la relación abusiva que, según denunció, mantuvo con Brand cuando tenía 16 años. También relató que fue víctima de una violación por parte del actor.

Para Justo, ese testimonio fue uno de los factores que motivaron el impulso de una reforma que busca contemplar situaciones que la legislación vigente no aborda suficientemente. El objetivo es que la existencia de consentimiento a partir de los 16 años no sea el único elemento considerado al evaluar una relación.

Una nueva legislación para evitar relaciones abusivas

El cambio que promueven distintos sectores del laborismo apunta a establecer límites cuando existe una diferencia considerable de edad entre un adolescente de 16 o 17 años y una persona adulta. Justo mencionó como ejemplo los vínculos con alguien que tenga 15 o 20 años más, situaciones en las que la distancia etaria podría convertirse en un elemento central para determinar la existencia de un delito.

“Que se castigue no solo el hecho de que haya relación con menores, sino que haya también una asimetría de edad para este grupo particular, que tienen 16 y 17 años”, explicó.