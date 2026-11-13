RDC: el Congreso de Estados Unidos citará a Howard Lutnick y Jensen Huang por el escándalo de los chips de Nvidia

La polémica por las ventas de chips de inteligencia artificial de Nvidia a China sumó un nuevo capítulo en Estados Unidos. Según informó Bloomberg, la empresaria china Alice Huang, señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses como presunta agente de espionaje de Beijing, adquirió componentes cuya exportación al país asiático está prohibida.

El caso volvió a poner bajo presión al secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien deberá responder ante el Congreso por la supervisión de las operaciones de la compañía. El tema fue abordado en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, durante un análisis del periodista Norman Powell junto al conductor Jorge Elías, que repasaron las tensiones dentro de la administración de Donald Trump y las sospechas sobre el destino de los chips.

Las sospechas sobre las ventas de Nvidia a China

Powell señaló que existe un amplio consenso entre altos funcionarios de la administración Trump sobre la necesidad de endurecer los controles a las exportaciones de tecnología avanzada. El objetivo, explicó, es evitar que China utilice esos componentes para reducir la distancia con Estados Unidos en la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial.

En ese contexto, el secretario de Comercio quedó en el centro de las críticas. “Durante el último año, Lutnick ha chocado frecuentemente con altos funcionarios en torno a cómo regular la venta de tecnología avanzada, especialmente la comercialización de chips de Nvidia en Asia”, sostuvo el periodista.

Esas diferencias derivaron en cuestionamientos dentro del propio Gobierno y en el Congreso. Según Powell, surgieron acusaciones de que el Departamento de Comercio se habría mostrado “demasiado complaciente con Nvidia” y habría fallado en la supervisión de las ventas, en particular las destinadas al mercado chino.

El vínculo con Alice Huang y la firma de Singapur

La controversia adquirió mayor exposición después de que The New York Times informara sobre una presunta relación entre el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y una mujer que los servicios de inteligencia estadounidenses consideran una posible espía china. Powell identificó a esa mujer como Alice Huang y señaló que ocupaba un cargo directivo en Megaspeed, una empresa con sede en Singapur.

La firma es sospechada de haber intervenido en el ingreso de chips de Nvidia a China, pese a las restricciones estadounidenses. La adquisición de componentes cuya exportación está prohibida amplió las preguntas sobre los mecanismos utilizados para controlar el destino final de esa tecnología.

De acuerdo con el análisis del periodista, los acontecimientos dejaron a Lutnick en una posición incómoda y abrieron interrogantes sobre si fue demasiado lejos al defender los intereses de la compañía. También pusieron bajo la lupa la influencia de Jensen Huang, a quien describió como un aliado de Trump y uno de los empresarios más relevantes de Estados Unidos.

El Congreso buscará explicaciones sobre los controles

La discusión legislativa tendrá como protagonistas tanto a Lutnick como al propio Jensen Huang. Según indicó Powell, ambos deberán comparecer ante el Congreso durante la primera semana de diciembre, en una instancia que podría permitir esclarecer cómo se supervisaron las operaciones y qué decisiones se tomaron frente a las sospechas.

Uno de los interrogantes centrales será si la influencia del empresario impidió que Washington avanzara con mayor rapidez para restringir las ventas de chips a Megaspeed. También se buscará determinar si el Departamento de Comercio actuó con suficiente rigor frente a los riesgos de que tecnología estratégica terminara en manos de China.

“Es una trama compleja que el Congreso va a tener que empezar a aclarar”, resumió Powell.