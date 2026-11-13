Nvidia sacude a los mercados: perdió 20% de su valor y los inversores evalúan qué cambia tras la salida de Jensen Huang

La crisis que atraviesa Nvidia, una de las empresas más influyentes en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), sigue generando incertidumbre en los mercados internacionales. Tras la renuncia de su fundador y CEO, Jensen Huang, las acciones de la compañía acumulan una caída cercana al 20% desde fines de octubre, mientras los inversores intentan determinar si el escándalo que terminó con su salida puede afectar el crecimiento del negocio tecnológico.

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La tensión alcanzó su punto máximo el jueves 12 de noviembre, cuando los papeles de Nvidia llegaron a desplomarse un 14,3% durante la jornada, aunque posteriormente moderaron las pérdidas y terminaron con una baja cercana al 4%. El impacto se extendió a otras compañías del sector y contribuyó a una nueva rueda de cautela en Wall Street.

Este viernes, las bolsas asiáticas mostraron resultados mixtos, mientras los principales índices europeos operaban sin grandes variaciones. Al mismo tiempo, los operadores seguían atentos a las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, después de que los últimos datos de inflación alimentaran las expectativas de una política monetaria más restrictiva.

Jensen Huang (de espaldas) y Alice Huang (el apellido es coincidencia), la empresaria con la que el CEO de Nvidia tuvo un amorío. | Crédito: AFP

Pero la principal incógnita para los inversores es qué sucederá con Nvidia después de perder al ejecutivo que dirigió su transformación durante más de tres décadas.

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La salida de Huang, después de las revelaciones sobre relaciones personales que derivaron en cuestionamientos de seguridad nacional por presuntos vínculos con China, abrió una crisis de conducción en la empresa.

El directorio designó a Colette Kress, hasta ahora directora financiera, como CEO interina, mientras inicia la búsqueda de un reemplazante definitivo. También nombró a Harvey C. Jones como presidente del directorio.

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Para Richard Clode, Portfolio Manager de Janus Henderson, la transición introduce incertidumbre, pero no necesariamente modifica las perspectivas de largo plazo de Nvidia.

"Jensen fue una figura fundamental en la estrategia de Nvidia y en las decisiones de largo plazo que le permitieron construir una posición dominante en el ecosistema de inteligencia artificial. La compañía desarrolló capacidades tecnológicas y una infraestructura que van mucho más allá de una sola persona. Por eso, creemos que sus perspectivas siguen siendo favorables incluso sin Jensen al frente", sostuvo.

El especialista recordó que buena parte de las ventajas competitivas de Nvidia fueron construidas a lo largo de varias décadas. Entre ellas destacó el desarrollo de CUDA, la plataforma de programación lanzada en 2007, y la adquisición de Mellanox en 2020, que fortaleció las capacidades de conectividad y redes de alto rendimiento.

La combinación de estas tecnologías con sus procesadores gráficos (GPU) permitió a la compañía consolidarse como uno de los principales proveedores de infraestructura para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial.

El desafío de reemplazar al fundador de Nvidia

La sucesión de Huang abre interrogantes que van más allá de la elección de un nuevo CEO. Los inversores buscarán determinar si la próxima conducción mantendrá la estrategia de expansión, las inversiones tecnológicas y el financiamiento de proyectos vinculados con la inteligencia artificial.

Nvidia | Crédito: AFP

"Sin dudas, son grandes zapatos para llenar. Jensen no solo dirigía la compañía, sino que también era uno de los principales referentes globales de la inteligencia artificial y participaba activamente en la definición de su futuro", explicó Clode.

Sin embargo, destacó que Nvidia cuenta con un equipo directivo experimentado, recursos financieros y una posición de mercado que le permiten atraer ejecutivos de primer nivel.

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El analista comparó el desafío con las transiciones que atravesaron otras grandes tecnológicas, como Microsoft, Apple, Google y Amazon, que lograron sostener su crecimiento después de la salida de sus fundadores o principales referentes.

Para el mercado, otro interrogante será si Nvidia mantendrá su papel como impulsora y financiadora del ecosistema de IA, utilizando su capacidad de generación de efectivo para respaldar proyectos de infraestructura y nuevas tecnologías.

Los números que sostienen a Nvidia pese a la crisis

Más allá de la volatilidad bursátil, la empresa llega a esta transición con resultados financieros que muestran la magnitud del crecimiento de su negocio.

Durante el segundo trimestre de su año fiscal 2027, Nvidia registró ingresos por USD 96.200 millones, un incremento interanual del 106%. El segmento de centros de datos, principal beneficiario de la expansión de la inteligencia artificial, aportó USD 89.000 millones, con un crecimiento del 117%.

Estos resultados explican por qué algunos especialistas consideran que la pérdida de liderazgo ejecutivo no necesariamente implica un deterioro inmediato de sus fundamentos económicos.

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"Más allá del cambio de liderazgo, creemos que es importante distinguir entre la incertidumbre que puede generar la salida de su fundador y la evolución del negocio subyacente", señaló Clode.

En la misma línea, Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote, sostuvo que la crisis no modifica la posición tecnológica de Nvidia ni la necesidad que tienen sus clientes de acceder a sus procesadores y herramientas de software en medio del crecimiento de la inteligencia artificial.

La prueba del 17 de noviembre: qué espera Wall Street

La próxima presentación de resultados trimestrales, prevista para el martes 17 de noviembre, será el primer gran examen de Nvidia después de la salida de Huang.

Sobre este tema se refirió Mauricio Villacorta, Estratega de Inversión de IOL al señalar "La próxima semana la compañía tiene programada su presentación de resultados. Nuestro escenario base es que NVIDIA reportará números sólidos (por encima de la guía y de lo que espera el mercado) que ratifiquen la fortaleza de su demanda y poder de fijación de precios".

En cuanto a las posibilidades de invertir o no en el papel de la compañía explicó: "Para perfiles agresivos, consideramos que este nivel de precios puede significar un atractivo punto de entrada. La combinación de una presentación de resultados robusta y la asimilación del “cambio de aire” en el management pueden ser los catalizadores necesarios para marcar un piso definitivo en estos niveles y retomar la recuperación en la cotización, aprovechando un punto de entrada con un margen de seguridad por valuación muy poco habitual para esta acción.

En paralelo, el contexto internacional agrega presión. Las bolsas asiáticas cerraron este viernes con resultados dispares: Tokio avanzó un 0,5%, mientras Seúl perdió un 1%, Hong Kong retrocedió un 1,6% y Shanghái cayó un 0,6%. En Europa, Londres y Frankfurt registraban avances marginales y París operaba prácticamente sin cambios.

El mercado también espera nuevos indicadores de inflación estadounidense, que podrían modificar las perspectivas sobre las tasas de interés de la Reserva Federal y condicionar las valuaciones de las grandes tecnológicas.

En este escenario, Nvidia enfrenta dos desafíos simultáneos: recuperar la confianza del mercado tras la salida de su fundador y demostrar que el crecimiento del negocio de inteligencia artificial puede sostenerse con una nueva conducción.

La diferencia entre una crisis de liderazgo y un deterioro de los fundamentos de la compañía será, precisamente, lo que los inversores intentarán resolver en las próximas ruedas.

Fuente: AFP