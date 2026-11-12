RDC: quién es Colette Kress, la ejecutiva que asumió la conducción interina de Nvidia

Colette Kress es una figura histórica dentro de Nvidia y una de las ejecutivas que acompañó de cerca la transformación de la compañía tecnológica. El Consejo de Administración la designó directora ejecutiva interina para asumir temporalmente la conducción de la empresa, mientras mantiene sus funciones como directora financiera, cargo que desempeña desde 2013.

“Ella es una ejecutiva con larga trayectoria en Nvidia, fue nombrada por el Consejo de Administración como directora ejecutiva interina”, explicó Norman Powell en Ronda de Corresponsales (RDC), por + Perfil, al presentar la noticia. La designación se produce mientras Kress continúa al frente de las finanzas de la compañía y conserva su vínculo con el equipo directivo que lideró su transformación.

La trayectoria de Colette Kress y su llegada a la conducción de Nvidia

Antes de incorporarse a Nvidia, Kress trabajó en Cisco y Microsoft. Su llegada coincidió con una etapa de cambios estratégicos que llevó a la compañía desde la fabricación especializada de procesadores gráficos para videojuegos hasta convertirse en uno de los principales protagonistas del desarrollo de inteligencia artificial.

Durante ese proceso, trabajó estrechamente con Jensen Huang y participó de la evolución del negocio. Según informó Powell, la empresa confirmó que continuará desempeñándose como directora financiera mientras ocupa el cargo ejecutivo interino.

“Cress ha trabajado estrechamente con Jensen Huang durante la transición de la compañía, que pasó de ser fabricante especializada en procesadores gráficos para videojuegos a convertirse en una empresa que ahora está situada en el centro de la inteligencia artificial”, señaló el corresponsal.

Su incorporación también estuvo precedida por un exigente proceso de selección: Huang entrevistó a 22 candidatos antes de elegirla para la dirección financiera.

La anécdota con Jensen Huang y la investigación en Singapur

La relación profesional entre ambos quedó reflejada en una anécdota de la primera semana de Kress en Nvidia. La ejecutiva le preguntó a Huang cuánto tiempo esperaba que permaneciera en el puesto. La respuesta fue: “Mientras vivamos y hasta que la muerte nos separe”.

Powell también abordó otra información difundida por Bloomberg News, relacionada con Alex Huang, exdirectora ejecutiva de Megaspeed. Según el reporte, Singapur le prohibió ingresar al país luego de una investigación sobre las operaciones de esa compañía.

El Ministerio del Interior singapurense señaló que la exdirectiva habría proporcionado información inexacta a las autoridades durante el proceso investigativo. “Lo que está diciendo Bloomberg News es que Singapur le ha prohibido la entrada a la supuesta espía Alex Huang al país después de una investigación”, precisó Powell.

La noticia generó interrogantes sobre el paradero de la mujer y las circunstancias del caso. Durante el intercambio periodístico, se mencionó que las autoridades estarían intentando localizarla y que algunas versiones apuntaban a Beijing, aunque no había confirmación sobre su ubicación.

“No se sabe dónde está”, reiteró Powell al referirse a la situación, que suma un nuevo capítulo a la investigación sobre las operaciones de Megaspeed.