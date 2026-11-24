El Partido Verde del Reino Unido quedó en el centro de un debate político después de que su líder, Zack Polanski, expresara su respaldo a la permanencia británica en la OTAN y al mantenimiento del arsenal nuclear. La posición representa un movimiento significativo para un espacio tradicionalmente identificado con el pacifismo y abre interrogantes sobre sus futuras alianzas dentro de la izquierda.

El tema fue analizado por Enrique Zattara, en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, donde explicó que las declaraciones surgieron a partir de un informe sobre cuestiones de defensa elaborado por el Centro de Estudios Verdant, vinculado de alguna manera con personas del partido. Según el periodista, resulta llamativo que una fuerza en crecimiento deba revisar precisamente uno de los aspectos más sensibles de su identidad política.

«Algunos sectores progresistas han evitado reconocer las amenazas a la seguridad»

Uno de los argumentos centrales del informe apunta a la necesidad de que los sectores progresistas revisen su mirada sobre la defensa. Su director, Sacha Deshmukh, planteó que «históricamente, algunos sectores progresistas han evitado reconocer las amenazas a la seguridad» y que la derecha tampoco quiso admitir las deficiencias de sus propias propuestas.

En ese sentido, sostuvo que ambos espacios deben corregir sus posiciones porque el escenario internacional demuestra que «a pesar de la buena voluntad y el pacifismo, se nos puede venir una encima en cualquier momento». La reflexión busca instalar una discusión sobre los límites de una política de defensa basada exclusivamente en principios pacifistas.

Zattara explicó que las encuestas también detectaron que la defensa era uno de los terrenos donde el Partido Verde tenía sus niveles más bajos de aprobación. Según la interpretación del periodista, Polanski intenta reconvertir ese espacio para ofrecer una respuesta que considere más realista frente a las amenazas internacionales, la guerra híbrida y la utilización de drones por parte de Rusia.

El respaldo a la OTAN complica una posible alianza con Jeremy Corbyn

El posicionamiento también puede tener consecuencias en el mapa político británico. Zattara señaló que las declaraciones de Polanski problematizan una eventual alianza con el partido de Jeremy Corbyn, una posibilidad sobre la que existen especulaciones dentro de la izquierda.

La diferencia entre ambos sectores es importante. Según explicó el periodista, Corbyn fue durante décadas un fuerte opositor a los programas de inversión en defensa del Reino Unido y uno de los principales críticos del proyecto AUKUS, el acuerdo de cooperación militar entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos.

En particular, recordó su rechazo al desarrollo de submarinos de propulsión nuclear, aunque aclaró que esas embarcaciones no están destinadas a transportar armas nucleares. Se trata de uno de los programas que la Defensa británica presentó históricamente como una de sus iniciativas estratégicas más importantes.

El debate nuclear y la dependencia militar de Estados Unidos

Durante la conversación también surgió una discusión sobre el arsenal nuclear británico y su dependencia tecnológica de Washington. Zattara explicó que el Reino Unido utiliza los misiles Trident, de fabricación estadounidense, para transportar sus ojivas nucleares.

En ese contexto, mencionó otra de las propuestas atribuidas a Polanski: reducir la dependencia de Estados Unidos y establecer una relación más estrecha con Francia en materia nuclear. La iniciativa introduce otra dimensión en el debate sobre la autonomía estratégica británica.

Los periodistas también discutieron la desigualdad en la distribución mundial de armas nucleares. Zattara recordó las controversias que existieron en Argentina por la adhesión al Tratado de No Proliferación Nuclear y la pregunta de por qué algunas potencias pueden conservar sus arsenales mientras otros países no tienen permitido desarrollarlos.

Sin embargo, Eleonora Gosman planteó una objeción central: «Más que defensa puede ser autodestrucción». Zattara coincidió con esa mirada y concluyó que «todas las armas nucleares, las tengan quienes las tengan, son autodestructivas».