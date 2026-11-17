El gobierno del Reino Unido presentó un plan para reformar las ayudas sociales destinadas a los jóvenes desempleados, en medio de una discusión sobre el gasto público y la sustentabilidad del Estado de bienestar. La iniciativa busca modificar el sistema de subvenciones, fortalecer la formación profesional y facilitar el ingreso al mercado laboral, sin dejar sin protección a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

En diálogo con Jorge Elías, para Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el periodista Enrique Zattara explicó que el desempleo entre los menores de 24 años alcanza el 13,5%, frente a una tasa general del 4,5%. El diagnóstico que sostiene la reforma es contundente: según el informe elaborado por Alan Milburn, por cada libra que se invierte en promover el empleo juvenil, se destinan 25 libras a subvencionar a quienes no consiguen acceder a un trabajo.

El informe plantea reducir el gasto en subsidios y promover el empleo

El documento fue elaborado durante un año por Alan Milburn, exministro durante el gobierno de Tony Blair, y propone una transformación gradual del sistema. Según explicó Zattara, el programa oficial contempla un horizonte de diez años y estima que permitiría reducir en 13.000 millones de libras el déficit generado por las subvenciones.

Entre los objetivos también aparece la posibilidad de bajar al 5% el indicador de desempleo juvenil. Para avanzar en esa dirección, el proyecto contempla modificar las ayudas actuales y reemplazarlas progresivamente por mecanismos que favorezcan la capacitación y la incorporación al mercado laboral.

El sistema británico ya contempla una subvención semanal para los jóvenes desempleados, junto con la obligación de realizar cursos de formación profesional. La intención es que, al finalizar ese proceso, puedan ser incorporados por empresas que tengan puestos disponibles, aunque Zattara aclaró que esa absorción no puede alcanzar necesariamente a todos.

Las neurodivergencias, en el centro de la revisión

Uno de los puntos más sensibles del informe es el régimen de beneficios vinculados con la salud y las llamadas neurodivergencias. Zattara explicó que se trata de un espectro amplio, que puede incluir distintas condiciones de salud mental, y que el análisis de Milburn considera que algunas personas que hoy reciben exenciones laborales podrían estar en condiciones de trabajar si contaran con los espacios y apoyos adecuados.

Entre las propuestas figura que los certificados para acceder a exenciones y subvenciones laborales no sean emitidos directamente por médicos de atención primaria, sino por especialistas en cada materia. El objetivo es revisar los criterios de acceso y mejorar los controles, sin eliminar de manera indiscriminada las prestaciones.

La reforma también plantea una mayor coordinación entre el Gobierno, las empresas y el sistema de salud. Según el periodista, el plan no consiste simplemente en retirar beneficios, sino en reemplazarlos por otros mecanismos que permitan acompañar la transición.

La interna laborista y el desafío de recortar sin empujar a la pobreza

La iniciativa tiene un costo político para el Partido Laborista. Zattara recordó que Keir Starmer ya había anunciado recortes a las ayudas sociales y que esas decisiones provocaron una pérdida de respaldo dentro de su propio espacio y entre los votantes. La discusión sigue atravesando al partido, que debe encontrar una manera de controlar el gasto sin afectar a los sectores más vulnerables.

El periodista advirtió que quitar prestaciones de manera abrupta puede terminar generando un gasto mayor para el Estado, si las personas que pierden esos beneficios deben ser atendidas posteriormente por los servicios sociales o los hospitales. Por eso, el programa contempla una transición con recursos fiscales destinados a nuevas formas de asistencia mientras se modifica el esquema vigente.

Zattara definió el desafío como “la cuadratura del círculo” y resumió la dificultad que enfrentan los partidos de izquierda: “Recortar, achicar gastos, pero sin perjudicar a la gente”. También señaló que el debate excede al Reino Unido y que las derechas suelen utilizar las ayudas sociales como argumento para cuestionar el gasto público. El resultado del experimento británico podría convertirse, según planteó, en una referencia para otros países que buscan reformar sus sistemas de protección social.